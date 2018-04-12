Кырпремьер Исаков обвинил в антикитайских погромах "политиков, но я пока не могу их назвать"

15:56 13.04.2018 В беспорядках в Тогуз-Тороуском районе замешаны политики, имена которых уже известны - премьер Исаков



В беспорядках в Тогуз-Тороуском районе замешаны политики, имена которых уже известны. Об этом заявил премьер- министр Сапар Исаков на заседании фракции "Кыргызстан" в пятницу.



"Пока я не могу назвать все подробности. Меня просят пока не разглашать всю информацию. В ходе расследования выявляются интересные вещи, вплоть до того, что в этом замешаны политики. Но их имена я пока не могу назвать. Сейчас ведется следствие, в скором времени вы узнаете их имена", - заверил премьер.



Напомним, 11 апреля жители Тогуз-Тороуского района Жалал -Абадской области устроили митинг, в ходе которого подожгли здание золотоизвлекательной фабрики и забросали камнями членов межведомственной комиссии. По факту возбуждено уголовное дело.



Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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