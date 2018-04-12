Айнур Абдылдаева назначена министром юстиции Киргизии

14:51 13.04.2018 Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Абдылдаева Айнур Нуралиевна назначена министром юстиции Кыргызской Республики. Сообщает пресс-служба главы государства.



Бывший министр юстиции Уран Ахметов подал в отставку по собственному желанию.



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АБДЫЛДАЕВА Айнур Нуралиевна

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[07.07.1976 - ..]

Род. в г. Фрунзе. Кыргызка.



В 1999 году закончила факультет математики, информатики и кибернетики Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына,

в 2007 году – Кыргызскую государственную юридическую академию.



В 2000 – 2001 годах - инспектор, оператор ЭВМ Управления делами Президента КР.



В 2001-2003 гг. – референт юридического отдела Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.



С 2003 по 2006 гг. – эксперт отдела правового обеспечения Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.



В 2006 году – эксперт отдела по работе с обращениями граждан Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.



С 2006 по 2009 гг. – эксперт отдела правового обеспечения и кадровой службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



В 2009 году назначена заместителем заведующего отделом подготовки правительственных решений Аппарата Правительства Кыргызской Республики.



заместитель заведующего отделом подготовки правительственных решений Аппарат Правительства Кыргызской Республики

+ С 2 авг. 2010 - врид. зав. отделом подготовки заседаний Администрации Президента Кыргызской Республики.



С мая по август 2010 года - заместитель заведующего отделом административного обеспечения Аппарата Временного Правительства Кыргызской Республики.



В августе –декабре 2010 года занимала должность заведующей отделом подготовки заседаний Администрации Президента Кыргызской Республики.



С 21 дек. 2010 - зав. канцелярией Аппарата президента КР.



С 13 июня 2017 - статс-секретарь министерства юстиции Кыргызской Республики.



С 13 апр. 2018 - министр юстиции КР



Имеет классный чин: Государственный советник государственной службы 3 класса. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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