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|Айнур Абдылдаева назначена министром юстиции Киргизии
14:51 13.04.2018
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Абдылдаева Айнур Нуралиевна назначена министром юстиции Кыргызской Республики. Сообщает пресс-служба главы государства.
Бывший министр юстиции Уран Ахметов подал в отставку по собственному желанию.
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АБДЫЛДАЕВА Айнур Нуралиевна
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[07.07.1976 - ..]
Род. в г. Фрунзе. Кыргызка.
В 1999 году закончила факультет математики, информатики и кибернетики Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына,
в 2007 году – Кыргызскую государственную юридическую академию.
В 2000 – 2001 годах - инспектор, оператор ЭВМ Управления делами Президента КР.
В 2001-2003 гг. – референт юридического отдела Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
С 2003 по 2006 гг. – эксперт отдела правового обеспечения Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
В 2006 году – эксперт отдела по работе с обращениями граждан Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
С 2006 по 2009 гг. – эксперт отдела правового обеспечения и кадровой службы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
В 2009 году назначена заместителем заведующего отделом подготовки правительственных решений Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
заместитель заведующего отделом подготовки правительственных решений Аппарат Правительства Кыргызской Республики
+ С 2 авг. 2010 - врид. зав. отделом подготовки заседаний Администрации Президента Кыргызской Республики.
С мая по август 2010 года - заместитель заведующего отделом административного обеспечения Аппарата Временного Правительства Кыргызской Республики.
В августе –декабре 2010 года занимала должность заведующей отделом подготовки заседаний Администрации Президента Кыргызской Республики.
С 21 дек. 2010 - зав. канцелярией Аппарата президента КР.
С 13 июня 2017 - статс-секретарь министерства юстиции Кыргызской Республики.
С 13 апр. 2018 - министр юстиции КР
Имеет классный чин: Государственный советник государственной службы 3 класса.