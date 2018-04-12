В шаге от войны: Генералы оттеснили дипломатов, - "СП"

11:10 13.04.2018 В шаге от войны: Генералы оттеснили дипломатов

Россия пытается инициировать политический диалог, который поможет победить хаос на Ближнем Востоке



Дмитрий Родионов

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Станислав Бышок



Ситуация в мире становится все более хаотичной. Об этом в рамках церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран, состоявшейся 11 апреля, заявил Владимир Путин.



Президент подчеркнул, что в этой ситуации на Россию возложена ответственная и важная миссия - всемерно содействовать развитию международных отношений и укреплять политический диалог.



"У дипломатии широкое поле деятельности, ориентир - выработка оптимальных, опирающихся на баланс разных интересов решений. Дипломаты призваны способствовать коллегиальному поиску ответов на масштабные вызовы и угрозы - такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, распространение оружия массового уничтожения и изменение климата" - сказал он.



Чем вызвана эта хаотичность, о которой говорит российский президент, и к чему она может привести? Надо ли понимать, что речь идет, прежде всего, об отношениях России и США, которые, по словам американского президента Дональда Трампа, сегодня хуже, чем когда-либо?



На фоне резко обострившейся ситуации вокруг Сирии, которую американский президент пообещал подвергнуть ракетному обстрелу, снова участились разговоры о возможности прямого столкновения США и России. В один день с выступлением Путина экс-президент США Джимми Картер призвал Дональда Трампа отказаться от воинственных планов и не допустить новой войны, которая может окончиться катастрофой для всего человечества.



- Заявление президента Путина вполне понятно, исходя из текущего положения дел на международной арене, - убежден политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



- Наиболее близкое по времени событие - это обострение, пока риторическое, в Сирии. Очевидно, что после победы над исламскими террористами война там далека от завершения, при этом продолжение боевых действий разными сторонами по факту возможно только при внешней поддержке, которую оказывают, помимо прочих, США и РФ. Соответственно, увеличивается риск столкновения уже непосредственно тех сил, которые изначально были лишь косвенными участниками конфликта, - Вашингтона и Москвы.



"СП": - В чем заключается хаотичность? Речь идет о взаимоотношениях России и США или о чем-то еще?



- Хаотичность заключается в том, что тот пост-исторический либеральный миропорядок, о пришествии которого много говорили после распада Организации Варшавского договора и, затем, СССР, по факту оказался малоустойчивым. Одни берут точкой отсчета кризиса этого миропорядка Brexit и избрание Дональда Трампа президентом США, другие же считают точкой отсчета финансовый кризис 2008 года, или назначение Владимира Путина исполняющим обязанности президента России. Так или иначе, однополярный мир с "благой гегемонией" США не состоялся. Появились или возродились игроки, которым было тесно в условиях "вашингтонского консенсуса". Это не только Россия, но и Китай, Индия, Иран, даже Северная Корея.



"СП": - Кто несет ответственность за хаос?



- У нас принято считать, что это Соединенные Штаты, поскольку вмешиваются туда, куда их никто не звал, и судорожно стремятся сохранить свое мировое доминирование. Другая сторона обозначает виноватыми "ревизионистские" режимы Китая, России или Ирана, чьей ревизионизм, собственно, заключается в пересмотре основанного на "вашингтонском консенсусе" либерального миропорядка. Одним из проявлений такого ревизионизма на данный момент является сирийский конфликт, в котором Москва, с точки зрения Вашингтона, поддерживает "плохих парней". Точнее, парня.



США объективно несколько теряют свои позиции, что связано не только и не столько с внутренним кризисом в стране, который, как представляется, изрядно преувеличен, сколько с тем, что существует объективный процесс экономического и политического роста неамериканских и, шире, незападных центров силы. Иными словами, это не Америка опускается. Разумеется, всегда будут и те, кто за происходящими процессами увидит некий конкретный замысел неких сил, которые стремятся перекроить мир по ими самими составленным планам. Такая точка зрения тоже имеет право на существование.



"СП": - Насколько в действительности возрастает роль дипломатии? В последнее время мы наблюдаем только дипломатические войны…



- Дипломатические войны - это все же лучше войн конвенциональных. Дипломаты, как справедливо замечено, - ресурс возобновляемый, а препирательства Небензи и Хейли в Совбезе ООН - это в той же степени политика, в какой и красивое шоу. В желание войны, пусть даже маленькой и победоносной, со стороны принимающих решения людей в Вашингтоне или, скажем, Москве, поверить трудно. Значит, будут вестись дипломатические войны, в которых победы и поражения - это по умолчанию величины непостоянные. Но это совсем не страшно.



"СП": - Какие прослеживаются выходы из ситуации? И как далеко она может зайти?



- Исходя из идеи о том, что геополитические противники не хотят войны, можно считать, что слишком далеко ситуация не зайдет. В конце концов, очевидно: и в Вашингтоне, и в Москве отдают себе отчет в том, что Сирия - это не штат США и не республика РФ. Поэтому слишком высоко поднимать ставки в этой опасной игре не имеет смысла, учитывая, что, даже если ты в данном раунде победишь, это, во-первых, будет стоить тебе колоссального напряжения сил, а во-вторых, в целом не поменяет глобальных трендов.



Выходом из сирийской и схожих ситуаций, которые нас еще ждут, могут стать "договорные матчи": удар наносится по территории, где, во-первых, и близко нет представителей другой великой державы, а, во-вторых, нет принципиально важных военных объектов и какого-либо персонала или гражданских. В итоге, обе стороны заявляют о своей "победе" и никто не чувствует себя обделенным.



- Соединенные Штаты напрочь отказываются от решения мировых проблем мирным, дипломатическим путем, - считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.



- Вместо переговоров, которые являются сутью дипломатии, мы наблюдаем хамские окрики в адрес лидеров других государств, которые Дональд Трамп делает через Твиттер. Но заочно, спрятавшись за аккаунтом в интернете, можно только оскорблять. Чтобы договориться, необходимо встретиться лично. И рано или поздно это сделать придется. Думаю, именно это имел ввиду Владимир Путин, говоря о значении дипломатии в ситуации хаоса.



"СП": - Речь идет только о взаимоотношениях России и США?



- США подают плохой пример своим союзникам. И вот уже министр иностранных дел Великобритании ведет себя на международной арене точно так же по-хамски, как и американский президент.



"СП": - К чему может привести дальнейшее развитие текущей ситуации? Будет война?



- Деградация дипломатической культуры, которая на Западе происходит прямо на наших глазах, так сказать онлайн, ставит планету на грань катастрофы. Если страны прекратят договариваться, уступать, находить компромисс, война неизбежна.



"СП": - Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что отношения между Россией и США "сейчас хуже, чем когда-либо". Есть ли выход? В чем вы его видите?



- Это как посмотреть. Вспоминается Карибский кризис, когда мир, действительно, стоял на пороге ядерной войны, в противостояние с обеих сторон напрямую были вовлечены ракеты с ядерными боеголовками. Нынешняя ситуация отличается, но есть и общее. Напомню, Советский Союз тогда отстаивал независимость Кубы, как сейчас Россия защищает Сирию. Никита Хрущев и Джон Кеннеди нашли в себе силы для того, чтобы договориться. Да, Трамп - далеко не Кеннеди, но и Путин - не Хрущев. Их, наверное, даже можно поменять местами. Путин больше похож на Кеннеди, а Трамп своей экстравагантностью, эмоциональностью и, вследствие этого, непредсказуемостью, скорее, напоминает Хрущева.



Если договорились Кеннеди и Хрущев, могут договориться Путин и Трамп. Тем более что Трамп, который исполнил уже большинство своих желаний, по-моему, все еще имеет одну нереализованную мечту. Он хочет войти в историю как великий президент-миротворец, но не как президент, объявивший войну России. И в этом смысле именно Кеннеди может быть для него одним из личных примеров. Не удивлюсь, если со временем мы узнаем, что Трамп сознательно довел ситуацию до схожей с Карибским кризисом. Так что, полагаю, рано или поздно все решится путем переговоров. Однако это не исключает эскалацию конфликта в Сирии на данном этапе. Удар по Сирии Трамп попробует использовать в качестве аргумента для начала переговоров с Россией. Источник - СвободнаяПресса

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