АбориГены. КазУченые обнаружили 3 новых чисто казахских гена...

11:09 13.04.2018 АбориГЕН, или Иммунная соната



Три новых казахских гена обнаружили отечественные ученые. Отныне жизнь никогда не будет прежней



"В результате практической деятельности нашей лаборатории определены новые гены. Это три новых гена, которых ранее не было в международной классификации - их 12 тысяч. Нашими специалистами выявлены новые гены, специфичные именно для нашей казахстанской популяции", - заявила на конференции заместитель директора по медицинской работе Республиканского центра трансфузиологии Шайжамал МУСАБЕКОВА.



По ее данным, новые открытые гены отвечают за иммунную систему. При этом пока неизвестно, чем конкретно иммунитет казаха отличается от защитной природной системы других наций и почему он в принципе должен чем-то отличаться. Но, согласитесь, все равно приятно.



Впрочем, наука утверждает, что у разных этносов могут присутствовать уникальные гены, свойственные только этой популяции. Например, представители племени мокен имеют ген, который позволяет им видеть под водой гораздо лучше обычных людей. Именно это делает их неподражаемыми подводными охотниками.



Так называемый ген Чингисхана у чукчей и других этносов Крайнего Севера мешает организму расщеплять алкоголь, в результате чего представители этих этносов, которые дружат с водкой, почти моментально спиваются. К слову, ген Чингисхана в разных пропорциях встречается и у других этнических групп. А у жителей Тибета есть ген, помогающий организму лучше переносить нехватку кислорода в высокогорье.



На этом фоне, конечно, хочется побыстрее узнать истинное назначение только что открытых казахских генов. А пока наука не дала точного ответа на вопрос, зачем нам эти гены, остается только строить предположения.



Например, это может быть "ген забывчивости". Пожалуй, нет ни одного народа в мире, который так быстро забывает все. Причем напрочь. Известный историк Нурбулат МАСАНОВ по этому поводу однажды пошутил: "Зачем вы меня спрашиваете про сакский период, если мы уже не помним, как разгоняли Верховный совет?" Молодежь в большинстве своем понятия не имеет, кто такой Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Разве только люди постарше что-то слышали об "Алаш Орде", но знать не знают, за что конкретно боролись Ахмет БАЙТУРСЫНОВ и Алихан БУКЕЙХАНОВ и почему с их подачи убили Амангельды ИМАНОВА.



Ретроградная амнезия распространяется на все области жизни. Осудили какого-то чиновника за воровство, а лет через пять он уже всплывает на ответственном посту. И ведь никто не помнит, за что он сидел. Да и вообще, сидел ли? А возьмите госпрограммы вроде индустриального рывка или кластерного пинка. Они меняют друг друга так часто, что запомнить их в принципе невозможно.



При такой "генной" забывчивости казахи парадоксально славятся своей любовью к истории и ее знанием. Воистину загадочная штука - генетика!



Еще один открытый ген может быть "геном понтов". Как недавно сообщил гендир одной торговой сети по продаже электроники, девять из десяти проданных смартфонов премиум-сегмента в нашей стране оформляются в кредит. То есть люди влезают в долги под проценты, чтобы купить телефон стоимостью $1000. Или тачку подороже, чтобы круче, чем у соседа. А ведь тот же телефон в кредит на государственном уровне превращается в огромные ура-кампании, оплачиваются которые, по сути, все так же, за счет будущих или других, более понятных и естественных потребностей. Для страны в нашем положении подавать заявку на Олимпиаду - все равно что оформлять кредит на тысячедолларовый смартфон, зарабатывая 50 тысяч тенге в месяц. Одна надежда, что откажут. На собственную голову надежды нет...



В среде, скажем так, более креативной понты остаются теми же, но находят иные формы выражения. Там не покупают смартфоны, зато учреждают премии, чтобы раздавать их друг другу и хвастать перед гостями новыми статуэтками в шкафу. Или пишут новые книги о себе и своих родственниках. Комбо - получить премию от родственников за книгу о родственниках.



Другой ген может оказаться "геном жай", то есть праздности (об этом много пишут культурологи). На вопрос, что он делает и куда идет, наш человек привычно отвечает: "Да так, просто". А многие всю жизнь "просто так" живут.



С другой стороны, эти же новые гены могут отвечать за совсем иные качества. Например, за гостеприимство или за родственные узы, или за органичное умение сочетать несколько культур, не испытывая при этом диссонанса. К тому же наука давно доказала, что гены имеют свойство мутировать. И возможно, когда-нибудь "ген понта" будет способствовать повышению производительности труда, как в успешных азиатских странах, где считается престижным работать от рассвета до заката. А "ген забывчивости" станет рецессивным, то есть потеряется под давлением доминантного гена - гена беспрерывной исторической памяти.



Главное - не спирать все на плохую наследственность.



Тулеген БАЙТУКЕНОВ, Алматы Источник - Время

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