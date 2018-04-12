Бандитский Алматы. ОПГ "Адыл Китай"

11:04 13.04.2018 В среду в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось главное судебное разбирательство по громкому делу организованной преступной группы "Адыл Китай", более десятка лет терроризировавшей жителей южной столицы.



Напомним, в мае 2017 года сотрудники Комитета национальной безопасности в ходе масштабной спецоперации задержали членов ОПГ "Адыл Китай" во главе с ее лидером Адилжаном ЗАЙНАУДИНОМ. Кроме того, был задержан экс-начальник Ауэзовского РУВД Бахыт КАСАБЕКОВ, который за определенное вознаграждение крышевал братков. Его дело позже выделили в отдельное производство, и в ноябре прошлого года полицейский, заключивший процессуальное соглашение с прокуратурой, был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Что касается основного дела, то его расследование заняло гораз­до больше времени - судебный процесс начался почти через год после задержания членов "Адыл Китая". На скамье подсудимых помимо Адилжана Зайнаудина его сыновья Мехришат ЗАЙНАУДИН и Бахтишат АРУПОВ, а также активные участники ОПГ Канат АБДРАХМАНОВ, Даулет БАЙГАБАТОВ, Бакытжан БАЙСАЛБАЕВ, Саид ДЖАЛАЛОВ, Имаржан КАБИРОВ, Амирдин ЯХЪЯРОВ, Толенди КЕНЕНБАЕВ, Шухрат ХУДАВАДИЕВ и Нурмахамет СИХАНОВ.



По версии следствия, Адилжан Зайнаудин долгое время занимался коммерцией и водил дружбу с криминальными личностями вроде одного из лидеров некогда известной ОПГ "Четыре брата" (впоследствии "Айшуак-Жантугел") Серика МАМЫШЕВА (позже сменившего фамилию на ЖАНТУГЕЛ) и криминального авторитета У. УМАРОВА по прозвищу Кок-Коз. А в 2006 году Зайнаудин и сам сколотил группировку, в основном состоявшую из его земляков - уроженцев Панфиловского и Уйгурского районов Алматинской области, которых контролировали его сыновья Мехришат и Бахтишат. Людей подбирали, используя возможности спортивного клуба "Аттила", одноименного футбольного клуба и банного комплекса "Альбатрос", где впоследствии проходили сходки членов ОПГ.



У бандитов была серьезная материальная база. Как следует из материалов дела, Зайнаудин зарегистрировал на сына Мехришата и аффилированных лиц ТОО "Фабрика по пошиву специальной и профессиональной одежды "Альфа", ТОО "Дипсервис", ТОО "Racurs Building Compani", ТОО "Компания "ТДА СТРОЙ", ТОО "Строительная фирма "Энергожилстрой" и кафе "Фатых", прибыль от которых использовал как в личных интересах, так и в интересах группировки.



Кроме того, у членов ОПГ имелся внушительный арсенал оружия. К примеру, только в доме Зайнаудина-старшего при обыске изъяли автомат АКС-74У, пистолет-пулемет "Скорпион", карабины "Сайга" и СZ858, пять обрезов охотничьих ружей, полуавтоматическое ружье Fusion evolve, газовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями, и пистолет "Оса", а также около полутора тысяч патронов. Остальные члены ОПГ хранили у себя в основном пистолеты разных видов и боеприпасы к ним.



Среди преступлений, которые инкриминируют членам банды, - хранение оружия, мошенничество, вымогательство, похищение человека и даже убийство.



Как следует из обвинительного акта, в 2006 году Адилжан Зайнаудин положил глаз на земельный участок в парковой зоне возле кафе и бильярдного клуба "Аттила", расположенных на улице Ратушного. Через посредников он вышел на человека по имени Хизбулла ЗУЛЬПУКАРОВ, который занимался перерегистрацией и изменением целевого назначения земельных участков. Тот пообещал в течение трех месяцев перерегистрировать вожделенный участок на доверенных лиц Зайнаудина, за что авансом получил 150 тысяч долларов.



Однако договоренность не была исполнена, и оставшийся без участка и без денег Зайнаудин задумал отомстить Зульпукарову. Он нашел людей, некоего БАЙСЕРКЕЕВА и еще нескольких неустановленных лиц, которые вечером 22 февраля 2008 года, когда Зульпукаров вместе со своим знакомым Нургали АЛИМБАЕВЫМ ехал в баню в районе Малой станицы, на трех машинах заблокировали его автомобиль на улице Кабилова. Они избили находившихся в салоне мужчин и, угрожая ножом и кастетом, заставили сесть в один из автомобилей, предварительно натянув им на лица спортивные шапочки. Там же, в машине, они озвучили Зульпукарову требования Зайнаудина: вернуть ему деньги, да еще и с процентами - в общей сложности 800 тысяч долларов, а также переписать на него свой дом. Тот отказался, и парни повезли похищенных на кладбище в районе поселка Туздыбастау, по дороге избивая кастетом.



По прибытии на место несколько человек остались с Алимбаевым возле машин, а Байсеркеев и остальные повели Зульпукарова на окраину кладбища, где бросили в одну из свежевырытых могил. А чтобы еще больше запугать мужчину, Байсеркеев наставил на него пистолет, заявив, что Алимбаева уже убили и Хизбуллу ждет та же участь, если он не выполнит требования Зайнаудина. Затем его снова избивали, угрожали расправой над родными, но Зульпукаров оказался крепким орешком и упорно твердил "нет". В итоге, ничего не добившись, бандиты были вынуждены сдаться. Они отвезли своих жертв обратно к месту похищения и уехали, пригрозив убить, если те обратятся в правоохранительные органы.



В июне 2008 года лидер "Адыл Китая" во время организованного им городского чемпионата по кикбоксингу повздорил с руководителем спортивного клуба "Макус", известным тренером и чемпионом мира по кикбоксингу Аскаром КОХАНОВЫМ. Тогда конфликт удалось замять, однако мстительный Адилжан Зайнаудин затаил обиду.



Повод отыграться появился спустя несколько месяцев. В начале октября 2008 года во время проведения открытого областного турнира по кикбоксингу произошла ссора между тренером принадлежавшего ОПГ "Адыл Китай" клуба "Аттила" Нурмахаметом СИХАНОВЫМ и тренером клуба "Макус" Дауреном КАТТЕБАЕМ. На следующий день Каттебай собрал людей и прямо на площадке перед клубом избил Сиханова и еще двух тренеров "Аттилы", чем не преминул воспользоваться Зайнаудин. Через пару дней после происшествия он пригласил Сиханова к себе домой и стал убеждать, что это дело нельзя так оставлять. Тот вначале ничего не ответил, но через несколько дней "обработки" все же согласился убить Коханова, которого Зайнаудин выставил истинным виновником произошедшего. Получив от своего босса пистолет, Сиханов нашел сообщника по прозвищу БАБУР (его личность следствию так и не удалось установить), который согласился участвовать в совершении преступления. 15 октября Сиханов и Бабур привлекли к делу нескольких своих знакомых: Имаржана Кабирова, Амирдина Яхъярова, Расула МУЗАПАРОВА и Файзулу ХАСЬЯРОВА (двое последних проходят по делу в качестве свидетелей), которых, однако, в свои планы сразу не посвятили. Около 20.00 Сихаев вместе с Кабировым и Музапаровым поехал в сторону улицы Момышулы, по которой Аскар Коханов обычно ездил домой. Вторая группа - Бабур, Яхъяров и Хасьяров - уже следовала за машиной жертвы от пересечения Толе би и Момышулы. На перекрестке Момышулы - Маречека, когда загорелся красный сигнал светофора, рядом с авто Коханова оказалась и машина, в которой находился Сиханов. Сам он марать руки не стал, поэтому под угрозой убийства заставил Кабирова сделать грязную работу. Тот вышел из салона и расстрелял машину Коханова с одной стороны, Бабур сделал то же самое с другой стороны. После этого они скрылись с места преступления. А Аскар Коханов, получивший тяжелое ранение, спустя 10 дней скончался в больнице.



Еще один эпизод произошел в 2012 году, когда ТОО "Дипсервис", официальным директором которого являлся Мехришат Зайнаудин, а фактическим руководителем - его отец, подрядилось выполнить работы по монтажу отопления, водопровода, канализации и пожарного водоснабжения жилого комплекса в микрорайоне "Мамыр-3". Компания в свою очередь нашла субподрядчика в лице индивидуального предпринимателя Рустама ИСЛАМОВА, которому пообещала заплатить 15 миллионов тенге. Но когда в апреле 2013 года Исламов закончил работу, Зайнаудин выплатил ему только 8 миллионов тенге, пообещав остальное отдать позже. Одно­временно Исламову предложили продолжить сотрудничество - теперь он заключил с подрядчиком ТОО "RacursBuildingCompanу", фак­тическим руководителем которого также являлся Адилжан Зайнаудин, контракт на выполнение аналогичных работ в поликлинике №10 в микрорайоне "Аксай-3". За это предпринимателю тоже должны были заплатить 15 миллионов тенге, но заплатили еще меньше - 3,5 миллиона тенге. Оставшиеся деньги лидер "Адыл Китая" платить не хотел, поэтому заявил, что работы были выполнены некачественно, и потребовал компенсацию в размере миллиона тенге.



События разворачивались по уже привычной схеме: Мехришат Зайнаудин, уже известный по прошлым делам ОПГ Файзула Хасьяров, а также двое неустановленных лиц силой заставили Исламова приехать в офис к Зайнаудину-старшему, где лидер ОПГ собственноручно избил предпринимателя, требуя выплатить неустойку. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не ловкость Исламова: в какой-то момент он вывернулся из рук державших его мужчин, оттолкнул Зайнаудина и сбежал.



В материалах уголовного дела имеются и другие эпизоды, среди которых мошенничество, дача взятки должностному лицу, незаконное лишение свободы и т. д. Между тем Адилжан Зайнаудин вину не признает - на суде он заявил, что намерен доказать (с помощью аж четырех адвокатов. - М. А.)



свою непричастность ко всем инкриминируемым ему преступлениям. Не признали вину и его сыновья, которые вообще отказались давать какие-либо показания по этому делу. А вот остальные фигуранты вину признали полностью, за исключением Бакытжана Байсалбаева, признавшего вину частично.



В ходе судебного заседания было заявлено несколько ходатайств. В частности, адвокат Адилжана Зайнаудина Жан КУНСЕРКИН просил в суде вернуть дело прокурору для привлечения к уголовной ответственности имеющих статус свидетелей тренера клуба "Аттила" Алика ЖАЛИЛОВА и его брата Мунлукжана, а также охранника Зайнаудина Али АНАЯТОВА, якобы тоже причастных к вменяемым подсудимым преступлениям.



Кроме того, адвокат Кунсеркин заявил отвод государственному обвинителю Ильясу ЕСКАЛИЕВУ, который, по его мнению, в ходе досудебного расследования не исполнял должным образом свои обязанности. Судья Бахытхан БАКИРБАЕВ в итоге его отклонил, не найдя оснований для отвода.



А Зайнаудин-старший ходатайствовал о принятии мер в отношении членов межведомственной следственно-оперативной группы, которые якобы не дают ему спокойно готовиться к судебному процессу. По его словам, во вторник он, знакомясь с материалами дела в одном из кабинетов здания суда, обнаружил прослушивающее устройство. Судья, выслушав жалобы Зайнаудина, пообещал направить его заявление для проверки.



После того как были зачитаны все ходатайства и выяснено отношение подсудимых к предъявленным им обвинениям, суд определил порядок ведения судебного следствия: каждый эпизод будет разобран отдельно, по каждому из них будут выслушаны сначала свидетели, а затем сами подсудимые. Начать решено с момента создания ОПГ и приобретения оружия для ее членов.



Газета "Время" следит за развитием событий.



Мадина АИМБЕТОВА, Алматы Источник - Время

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