 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русские герои Славянска. Танкист "Фантом"
11:00 13.04.2018

Герои Славянска: Как танк ДНР с флагом Украины заехал на позиции ВСУ и уничтожил десятки врагов

Известный ополченец и военкор Геннадий Дубовой написал материал в честь четвертой годовщины начала Битвы за Славянск.

12 апреля - четыре года тому - в День Космонавтики началась Славянская Эпопея. Символично.

12 апреля 2014 - точка отсчета НОВОЙ РУССКОЙ ИСТОРИИ, РОССИЯ ВЕРНУЛАСЬ В СВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОСМОС.

События в Славянске и вокруг освещали все ведущие мировые СМИ. О тех событиях еще будут написаны книги, картины, сняты фильмы. Россия узнала о тысячах героях, чьи подвиги равны свершениям героев Великой Отечественной войны.

Но. Как и на всякой войне - многие, достойные увековечивания их подвигов и имен остались незамеченными, ибо не стремились к известности, честно выполняли свой долг, не помышляя о славе и наградах. Один из таких героев - на фото. Родился и вырос в Славянске. Танкист, наводчик, образцовый боец. Позывной - "Фантом".

"РУССКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!"

Это он и его экипаж в разгар боев на передовом рубеже обороны Славянска - у села Семеновка, установив на своей броне украинский флаг, выкатились прямо на блокпост ВСУ. "Героям слава!" - приветствовали их оккупанты. Наши ответили: "РУССКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!" и, нырнув внутрь "коробочки", прямой наводкой издубасили противника так, что от блокпоста и десятков находившихся там карателей осталось только крошево из плоти и бетона да уносимый ветром кровавый дым…

Был тяжело ранен, вытаскивая из подбитого танка умирающего товарища

Позже, в июле в 2014, в одном из сражений, вытаскивая из подбитого танка умирающего товарища, "Фантом" был контужен и получил тяжелейшие осколочные ранения. Перенес несколько операций (спасибо врачам-виртуозам республиканских и российских госпиталей). Долго не мог ходить и разговаривать, почти не владел левой рукой. Сегодня уже ходит, рука разработана, речь - хоть и медленно - восстанавливается.

Необходима еще операция, возможно, не одна (всем, кто может помочь - просьба связаться с Ириной Бедновой).

В навязанных нам всех войнах мы побеждали и будем побеждать благодаря таким, как танкист "Фантом" - простым русским мужикам, которые на поверку круче и отважнее всех вместе взятых голливудскими ПиАрасами высасываемых из пальца продюсера киногероев.

ВЕЧНАЯ ИМ - РУССКИМ ГЕРОЯМ - СЛАВА!

Геннадий Дубовой, для "Русской Весны"

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523606400
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