Забытая дивизия. 385-я Фрунзенская (память войны), - Д.Орлов

10:56 13.04.2018 ЗАБЫТАЯ ДИВИЗИЯ



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На фото. Группа политработников 385-й стрелковой дивизии во главе с начальником политотдела полковником Михайловым. Берлин, Рейхстаг, 5 мая 1945 года.



385-я Кричевская: от Фрунзе до Германии и в… забвение



Помимо уже известных фактов о героизме советского солдата, есть факты и такие, которые замалчивались даже в СССР. Как уже стало ясно, для того, чтобы скрыть неприглядную правду о некоторых советских военачальниках, которых теперь принято считать чуть ли не единственными творцами Победы.



Видимо, по этим соображениям до недавнего времени у нас практически не писали о Ржевско-Вяземской операции 8 января - 20 апреля 1942 года. Среди частей и соединений Красной армии, которые участвовали в этой операции, была и она - 385-я Кричевская Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая дивизия, сформированная в Киргизской ССР. Сегодня мы о ней расскажем подробнее.



Сложилась парадоксальная ситуация. О боевом подвиге 385-й стрелковой еще с советских времен вышло несколько книг, а в "Живом журнале" Интернета есть целый блог, посвященный ей, но в самом Кыргызстане о дивизии молодежь практически ничего не знает. Спроси на улице молодого кыргызстанца, какие части в войну формировались в Кыргызстане, - кроме Панфиловской дивизии он вряд ли назовет какую-то еще. Безусловно, панфиловцы - герои. Но вклад Кыргызстана в Великую Победу - это не только они…



трудности формирования



Если по бишкекской улице Тыныстанова идти в сторону Национального русского драмтеатра, то прямо перед ним вы увидите двухэтажное здание. До 1991 года в нем был филиал Всесоюзного общества "Знание", потом - аппарат омбудсмена. Об остальном на двух языках - русском и кыргызском - говорит мемориальная доска: "Здесь в сентябре-октябре 1941 года размещались штаб и политотдел 385-й Кричевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, прошедшей славный путь от Москвы до берегов р. Эльбы в Германии".



Мемориальная доска - все, что сегодня напоминает в Бишкеке о 385-й дивизии.



Больше всего в дивизии было бойцов из Советской Киргизии, но комплектовалось соединение и жителями Казахстана и других республик Средней Азии. Историки пишут о довольно любопытном принципе формирования дивизии. Дело в том, что контингента призывного возраста тогда не хватало. Поэтому призывом 1919 года рождения и младше комплектовали только боевые расчеты пулеметов, орудий и минометов. Основная масса рядового и сержантского составов дивизии состояла из бойцов 1900-1918 годов рождения, а более старших брали в тыловые подразделения. При формировании же этой дивизии из коренного населения Киргизской ССР в нее направляли только молодых призывников. Относительно же более старших возрастов имелось распоряжение Военного совета округа: "Военнообязанных запаса коренных национальностей Средней Азии и казахов в дивизию не призывать".



Чем это было вызвано? Можно объяснить это соображениями демографии: по переписи населения 1939 года, кыргызов, например, в Киргизской ССР проживало всего 754 тысячи 323 человека. На этот счет есть и всякие спекулятивные версии, которые мы рассматривать не будем по причине их идиотизма. Известно постановление Государственного комитета обороны от 13 ноября 1941 года "О формировании национальных войсковых соединений", по которому в Киргизской ССР сформировали три национальные кавалерийские дивизии. В документе сказано: "Дивизии укомплектовать здоровым и крепким личным составом местных национальностей в возрасте не старше 40 лет". Как видим, тогда все было четко структурировано и определено: кому-то нужно было воевать, а кому-то - трудиться в тылу.



Уже после войны последний командир 385-й дивизии Митрофан Супрунов напишет:



"Кроме людского состава, Киргизская Республика полностью укомплектовала ее из своего резерва многочисленным гужевым и автотранспортом, прачечной, хлебопекарней, кухонным и другим хозяйственным имуществом. Центральный Комитет и правительство Киргизской Республики считали 385-ю стрелковую дивизию своим детищем не только в период ее формирования и сколачивания, но и в период ее ратных дел на фронте. Каждый год в дивизию приезжали посланцы из Киргизии с богатыми подарками и добрыми пожеланиями боевых успехов. Отеческая забота о семьях солдат и офицеров, а затем забота о вернувшихся с поля боя раненых и инвалидах. Солдаты и офицеры дивизии взаимно отвечали на отеческую заботу, называя себя фрунзенцами".



На боевую подготовку дивизии дали месяц, но его не хватило. Военные историки пишут, что всему виной низкий начальный уровень подготовки бойцов и плохое обеспечение дивизии матчастью. Тогда всем частям дивизии дали еще 10 дней - "погонять" дисциплины, слабее всех отработанные в прошлом. В конце концов подготовку дивизии признали удовлетворительной, и 6 ноября 1941 года она отправилась в Саратов, где получила все недостающее, провела еще несколько дней в боевой подготовке, а после уже была направлена в действующую армию.



Тут надо сказать, что при отправке не фронт именно в 385-й дивизии впервые применили систему защиты эшелонов, которую потом стали использовать во всей Красной армии. Для этих целей первый командир дивизии полковник Илья Савин выделил три взвода. Один непосредственно охранял эшелон. Второй должен был стрелять по вражеским самолетам в случае налета. Третий дежурил в головной части эшелона как восстановительная команда на тот случай, если участок пути перед эшелоном окажется поврежденным.



На паровозе дежурили два расчета с ручными пулеметами. Еще один ручной пулемет имелся у наблюдателей на тормозной площадке в конце эшелона. Наблюдение за воздухом вели шесть наблюдательных постов, состоящих из двух человек - командира и сигналиста. Главный пост располагался на тендере паровоза, один - на концевой тормозной площадке, и еще четыре - на тормозных площадках или платформах вдоль всего эшелона. Эта система себя оправдала: за все время пути эшелона на фронт в 385-й дивизии ранило всего 6 бойцов и две лошади и еще двух лошадей убило.



Под Москву дивизия прибыла в самый разгар контрнаступления советских войск. Поначалу 385-я была в резерве Верховного Главного командования, а 23 декабря 1941 года заняла позиции на рубеже Подольск - Домодедово в составе 24-й армии Московской зоны обороны. Дивизии добавили еще вооружения, и она наконец-то была укомплектована полностью.



Естественно, учеба не прекращалась ни на день. Первый в 1942 году номер дивизионной газеты "За Сталина!" посвящался миномету и минометчикам. В передовице писалось: "Товарищи минометчики, используйте каждую минуту для учебы, в совершенстве овладевайте своим грозным оружием, чтобы в предстоящих боях бить врага так, как бьют его славные минометчики-гвардейцы!" Номер, вышедший 7 января 1942 года, был посвящен автомату и автоматчикам, 10 января газета рассказывала об артиллеристах, 14 января - о разведчиках, а 16 января - о связистах.



Потом 385-ю передали 10-й армии Западного фронта, когда на нем уже вовсю разворачивалась Ржевско-Вяземская операция.



Первый командир 385-й стрелковой дивизии Илья Савин.



Первый в 1942 году номер дивизионной газеты

"За Сталина!". Посвящался он миномету и минометчикам.



"удар растопыренными пальцами"



Не только историки, но и сами участники Ржевско-Вяземской операции признавали позже, что после разгрома немцев под Москвой у высшего генералитета Красной армии наступило что-то вроде эйфории. Вот что писал об этом уже генерал-полковником кавалерист Павел Белов: "Разгром фашистов под Москвой породил преувеличенное представление о возможностях наших войск и недооценку противника. Многое представлялось в слишком розовом цвете. Усилилось стремление проводить крупные операции, хотя возможности для этого были далеко не всегда. Разрабатывая гигантские планы, Ставка не учитывала реальную действительность".



Но прав ли Белов насчет Ставки? Действительно Сталин и замначальника Генштаба РККА генерал-майор Александр Василевский в своем директивном письме от 10 января 1942 года писали: "Для того чтобы задержать наше продвижение, немцы перешли к обороне и стали строить оборонительные рубежи с окопами, заграждениями, полевыми укреплениями. Немцы рассчитывают задержать наше наступление до весны, чтобы весной, собрав силы, вновь перейти в наступление против Красной армии. Немцы хотят, следовательно, выиграть время и получить передышку. Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет больше резервов, и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году".



Вроде бы да - некая самонадеянность есть.



Но дальше в письме есть вот это:



"Но для осуществления этой задачи необходимо, чтобы наши войска научились взламывать оборонительную линию противника, научились организовывать прорыв обороны противника на всю ее глубину и тем открыли дорогу для продвижения нашей пехоты, наших танков, нашей кавалерии. У немцев имеется не одна оборонительная линия, они строят и будут иметь скоро вторую и третью оборонительные линии. Если наши войска не научатся быстро и основательно взламывать и прорывать оборонительную линию противника, наше продвижение вперед станет невозможным".



Далее Сталин и Василевский пишут: "Можно ли сказать, что наши войска уже научились взламывать и прорывать оборонительную линию противника? К сожалению, нельзя сказать этого с полным основанием. Во всяком случае, далеко еще не все наши армии научились прорывать оборонительную линию противника".



Тот, кто думает, что после этих слов командующие фронтами взяли под козырек и бросились учить бойцов и командиров прорывать вражеские оборонительные линии, слишком хорошего о них мнения. Исследователи пишут, что советские командиры вместо маневрирования и поиска слабых мест в Ржевско-Вяземской операции штурмовали укрепленные вражеские позиции, не считаясь с потерями.



За время Ржевско-Вяземской операции 1942 года Красная армия потеряла 778 тысяч 889 человек - 73,3 процента от численности войск к началу операции. Из них 272 тысячи 320 человек - безвозвратные потери: 25,7 процента бойцов. Не случайно Ржевско-Вяземскую битву назвали "ударом растопыренными пальцами".



Вот что писал по этому поводу советский Генштаб:



"Силы и средства были почти равномерно распределены по всему огромному фронту. Громкие приказы, которые отдавал командующий Западным фронтом, были невыполнимы. Ни один приказ за всю операцию вовремя не был выполнен войсками. Они оставались голой, ненужной бумагой, которая не отражала действительного положения войск и не представляла собой ценного оперативного документа. А та торопливость, которую проявляло командование Западного фронта, передавалась в войска и приносила большой вред делу. Операции начинались неподготовленными, без тесного взаимодействия родов войск, части вводились в бой пачками, по частям, срывали всякую внезапность, лишь бы скорей начать операцию, без анализа дальнейшей ее судьбы".



У читателя наверняка возник вопрос: кто же так бездарно командовал Западным фронтом? Самое время представить этого человека: генерал армии Георгий Константинович Жуков. Не потому ли о Ржевско-Вяземской операции до определенного момента ничего толком не было известно, что она портила имидж "гениального полководца", придуманный Жукову во времена Никиты Хрущева?



Так же ходила в атаки и 385-я дивизия - совершенно не умея брать укрепрайоны. Историк Анатолий Юновидов сообщает об одном эпизоде:



"За первые четверо суток наступления дивизия почти не продвинулась вперед. Она оказалась не в силах ни овладеть системой опорных пунктов немцев, ни пробить в ней значительные бреши. Понимая, что ближайшую задачу дивизии выполнить не удается, ее командование решило в ночь на 17 февраля предпринять массированную ночную атаку на Прасолово и Яковлевку. При этом боевые задачи для полков дивизии были существенно сокращены".



Дело кончилось для дивизии тем, что этих деревень она не взяла, понеся большие потери.



Тот же Юновидов писал, что основной причиной неудач дивизии ее командир полковник Савин видел не плохую организацию боя командованием дивизии (то есть им самим), а распыление сил командирами полков. Итог командования Савина известен. Менее чем за две недели боев за несколько небольших деревень дивизия потеряла треть своего состава - 3 тысячи 943 человека, включая убитых, раненых и пропавших без вести.



Бойцы 385-й дивизии на позициях. Зима 1942 года.



"Фронт горел, не стихая,

Как на теле рубец.

Я убит и не знаю -

Наш ли Ржев наконец?"



Эти пронзительные строки поэта Александра Твардовского - и про кыргызстанцев из 385-й дивизии.



В конце концов 24 февраля 1942 года Савина сняли с поста командира дивизии и назначили на его место полковника Гавриила Немудрова. Пишут, что дивизию Немудров принял в плохом состоянии, однако в короткий срок сумел сделать ее полностью готовой воевать. После того как комдивом стал Немудров, в 385-й дивизии появились новые подразделения - штурмовые группы. Первые в Красной армии.



Основной состав штурмгруппы состоял из автоматчиков и гранатометчиков - специально отобранных бойцов, умевших далеко и точно метать гранаты. Штурмгруппа должна была наступать широким фронтом и иметь перед собой на расстоянии 100-150 метров несколько так называемых тревожащих групп - по трое-пятеро бойцов, вооруженных автоматами. Они должны были своей якобы беспорядочной стрельбой заставить врага обнаружить свои укрепления, огневые точки и боевой порядок. Едва система огня врага обнаруживалась, тревожащие группы направляли огонь противника в ложном направлении. После этого производился огневой налет с последующим переносом огня вглубь вражеской обороны. Штурмовая группа же двигалась за огневым валом, прижимаясь к разрывам снарядов своей артиллерии не дальше 150 метров, а потом врывалась на линию передовых укреплений противника.



Тактику штурмовых групп Немудров перенял у… басмачей. В Гражданскую войну полковник сражался в Средней Азии против Мадамин-бека, будучи начальником 2-й Туркестанской стрелковой дивизии. Также Немудров быстро наладил в дивизии разведку. Ему, видимо, удалось также убедить командование, что надо ставить его дивизии реальные задачи, исходя из ее возможностей. Немудров решительно отказался от тактики дневных атак на противника, атакуя немцев в основном по ночам. Командуя дивизией, Немудров получил орден Красного Знамени и звание генерал-майора. Потом его перевели на новое место службы...



Полковник Гавриил Немудров, второй командир 385-й.



При нем в дивизии появились новые подразделения - штурмовые группы, первые в Красной армии.



от Белоруссии до Победы



После пятимесячного командования дивизией генерал-майора Александра Наумова соединение возглавил его начальник штаба полковник Митрофан Супрунов - в августе 1943 года. Супрунов был тоже из "азиатов": в Гражданскую войну служил под командованием Немудрова в той же 2-й Туркестанской стрелковой дивизии.



Уже через месяц дивизия взяла город Кричев, после чего стала называться Кричевской. Потом 385-я участвовала в освобождении Минска. Благодаря штурмовым отрядам дивизии была захвачена переправа через белорусскую часть Днепра. В результате боев бойцы дивизии захватили штаб 27-го армейского корпуса немцев, с которым им довелось сражаться во время Ржевско-Вяземской операции в 1942 году. Штаб корпуса был захвачен вместе с командующим - генералом пехоты Паулем Фелькерсом. Этого генерала 17 июля 1944 года проведут по Москве во главе колонны "Парада побежденных" из 57 тысяч пленных немцев.



Четвертый и последний командир 385-й - полковник, затем генерал-майор Митрофан Супрунов.



Под его командованием дивизия стала Кричевской и удостоилась наград - орденов Красного Знамени и Суворова II степени.



Командный состав 385-й дивизии, 1944 год.



Так 385-я стала Кричевской.



17 июля 1944 года. Москва. "Парад побежденных" из 57 тысяч пленных немцев. В генеральской фуражке во главе колонны - командующий 27-го армейского корпуса немцев генерал пехоты Пауль Фелькерс, захваченный в плен бойцами 385-й дивизии.



Потом были Польша и Германия. В Восточной Пруссии дивизия громила немцев в Мазурских болотах - как раз на том месте, где в Первую мировую была разгромлена армия генерала Самсонова. Войну дивизия закончила 3 мая 1945 года встречей с 82-й парашютно-десантной дивизией США.



Награды 385-й дивизии - ордена Красного Знамени и Суворова II степени - сейчас находятся в Москве. Сама дивизия была расформирована летом 1945 года в связи с сокращением Вооруженных сил СССР.



В "Краткой истории дивизии" ее бывший командир Супрунов писал: "Двенадцать благодарностей в приказах Верховного главнокомандующего и двенадцать раз столица нашей Родины салютовала двадцатью залпами из 224 орудий войскам, где упоминалась и 385-я стрелковая дивизия за овладение городов, крупных опорных пунктов или за форсирование больших водных преград. Сколько всего личный состав получил правительственных наград, установить почти невозможно, так как дивизия несла потери, часто солдат и офицеров после госпиталя направляли в другие части, много раз она пополнялась новыми солдатами и офицерами. Можно с уверенностью сказать: почти все, а многие - по несколько наград".



В наши дни среди потомков бойцов 385-й стрелковой дивизии стало традицией ежегодно собираться в Москве на День Победы вместо своих отцов и дедов, которые либо не вернулись с войны, либо ушли из жизни в мирное время. В 2013 году упоминавшийся военный историк Анатолий Юновидов написал книгу "Одинокая война. Неизвестный подвиг 385-й стрелковой дивизии", но вышла она мизерным тиражом - 1 000 экземпляров. При написании книги автору помогали и кыргызстанки - Фаина Осипова (ответственный секретарь Республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил КР), Кызжибек Орозова (заместитель по научной работе директора дома-музея М.В. Фрунзе), Эркегуль Абылова, Гульнура Акказиева. Радует, что в Кыргызстане есть люди, которые помнят о подвиге земляков.



А вообще, отношение кыргызстанцев к Великой Отечественной войне - это вовсе не вопрос истории. Это вопрос видения будущего страны. Годы идут, очевидцев тех героических подвигов все меньше и меньше, поэтому помнить их уже недостаточно. Необходимо помнить, где воевал твой предок, в какой части, чем она прославилась. В конечном счете знание своей истории - это то, что превращает население в НАРОД.



Дмитрий ОРЛОВ Источник - Дело №, Бишкек

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