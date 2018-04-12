|Кому нужны послушные маслихаты (масляные хаты) Казахстана? - САМ
10:48 13.04.2018
Кому нужны "управляемые" депутаты маслихатов?
1 февраля на сайте Министерства юстиции была опубликована концепция проекта, предусматривающего внесение изменений и дополнений в Закон "О выборах в Республике Казахстан". И очень странно, что политически озабоченная общественность нашей страны оставила этот опус без особого внимания.
Из политических игроков на предполагаемые новшества отреагировала только Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), которая на своем официальном сайте высказала аргументированное "фи" представленным разработчиками законодательным новеллам. Остальные партии, равно как и "не
имеющие флага" активисты, похоже, просто проморгали эту инициативу, способную привести к тектоническим сдвигам во внутриполитическом устройстве.
Дело в том, что упомянутая выше концепция преследует цель не только устранить пробелы и недочеты в существующем сегодня выборном законодательстве, но и утопить в океане очередных реформ немногочисленные островки относительной демократии, к коим, пусть и с большой натяжкой, можно отнести маслихаты.
Ведь если предложение авторов концепции получит дружный "одобрямс", то местные представительные органы превратятся в младших братьев мажилиса, а то и вовсе станут его жалкой копией.
Конечно, законов они принимать не будут, а вот дружно голосовать (поджав хвосты, как известные "трусливые зайчики" из парламента) за предложения, даже самые экстравагантные, акимов такие маслихаты будут почти наверняка. На столь грустные мысли наводит одна из новелл, получившая название "Распространение пропорциональной избирательной системы на местные представительные органы (маслихаты всех уровней)".
Суть инициативы заключается в том, что ее авторы предлагают предусмотреть выборы депутатов маслихатов исключительно на основании партийных списков, представляемых политическими партиями в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Тем самым будет зажжен красный свет перед не всегда угодными активистами – самовыдвиженцами.
Вот как аргументируют свою позицию разработчики: "Пропорциональная система обеспечивает более полное представительство всех политических партий, способствует развитию партийного строительства, повышает роль партий в общественно-политической жизни страны, позволяет более полно учитывать интересы населения". И еще: "пропорциональность в выборах, обеспечивающая представительство различных партий в местных представительных органах, обуславливает принятие решений по развитию территории, которые наиболее полно отвечают потребностям различных слоев населения данного региона".
Однако так и хочется спросить: а не путают ли господа хорошие, простите уж за сравнение, причинное место с пальцем? Политические партии и местное самоуправление все же имеют разную природу. Да, их цели и задачи нередко пересекаются, иногда даже весьма плотно, но говорить о том, что они являются концами одной и той же веревочки, вьющейся согласно установленным на политическом поле правилам игры, вряд ли уместно.
Чтобы расставить точки над i, мы обратились за разъяснениями к экспертам, попросив их, во-первых, поделиться своим мнением относительно причин появления столь неоднозначной законодательной инициативы, а во-вторых, оценить, как она может отразиться на жизнедеятельности маслихатов.
Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива": "Нур Отан" останется вне конкуренции"
– Предлагаемый переход системы выборов депутатов маслихатов на пропорциональную основу вызывает неоднозначное отношение. С одной стороны, эта мера может способствовать:
а) активизации деятельности политических партий на региональном и местном уровнях, включая работу с населением;
б) определенному улучшению отбора кандидатов в депутаты, минимизируя попадание в их состав случайных и некомпетентных людей;
в) снижению степени влияния соответствующих акимов на отбор кандидатов в депутаты, на их избрание и, как следствие, на деятельность самих маслихатов.
Но, с другой стороны, в текущих условиях от этого нововведения следует ожидать больше минусов, чем плюсов.
Во-первых, конституционное право граждан быть избранными в государственные органы и в органы местного самоуправления станет еще более ограниченным. Казахстанцы с активной гражданской позицией, не являющиеся членами тех или иных партий, уже больше никуда не смогут самостоятельно баллотироваться.
Во-вторых, депутаты маслихатов будут больше зависеть от своего партийного руководства, отдаляясь тем самым от избирателей с их заботами и нуждами.
В-третьих, оставляет желать лучшего качество избирательной и партийной систем в нашей стране. Без их кардинального реформирования в сторону обеспечения объективности, конкуренции и прозрачности большого смысла в избрании депутатов маслихатов по партийным спискам не будет.
В-четвертых, откровенное бездействие большинства казахстанских партий, которых осталось лишь шесть, приведет к тому, что для реализации данного нововведения
их будут искусственно "оживлять" и продвигать на выборах административными методами. То есть, обеспечат на электоральный период необходимыми кадрами, финансами, информационными и иными ресурсами. А при таком раскладе вне конкуренции останется партия "Нур Отан", которая явно сохранит за собой депутатское большинство во всех маслихатах страны.
В-пятых, влияние акимов областей, районов и городов на формирование и деятельность маслихатов вовсе не сойдет на нет. Прежде всего, потому, что они являются первыми руководителями соответствующих филиалов "Нур Отана".
С учетом всех названных факторов ожидать какого-то существенного улучшения работы областных, районных и городских маслихатов вследствие изменения системы выборов их депутатов не приходится. Скорее всего, эта мера вводится для того, чтобы к моменту осуществления будущего транзита президентской власти как-то усилить позиции "Нур Отана" в политической системе страны, а также обеспечить через будущий депутатский корпус маслихатов контроль за акимами всех уровней.
Однако соответствующие планы Акорды рискуют не оправдаться, поскольку в наших условиях полумерами практически невозможно улучшить работу каких бы то ни было государственных органов. Разве что в условиях транзита активизируется соперничество между группами влияния, что найдет свое отражение в партийной среде и в избирательных процессах. В том числе не исключено появление на политической арене страны новых партий. По крайней мере, это будут хоть какието шаги из того застоя, в котором сегодня пребывает вся политическая система Казахстана.
Казбек Бейсебаев, политолог: "Это отход от демократии"
– Маслихаты и местное управление в целом – это как раз та сфера управления, которая считается у нас наиболее демократичной. Согласно действующему законодательству, депутатом маслихата через самовыдвижение может стать любой гражданин Казахстана. Акимы сельских округов избираются на заседаниях
маслихатов. Акимы областей назначаются президентом по согласованию с областным маслихатом. Таким образом, местное самоуправление во многом зависит от этих представительных органов.
Но есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. Маслихаты – это не столько политический институт, сколько орган, где решаются местные проблемы, такие, как состояние ЖКХ и социальных объектов, работа школ и детских садов, асфальтирование дорог и улиц и т.д.
Суммируя все это, можно сказать, что намерение властей избирать депутатов маслихатов исключительно по партийным спискам – это не только отход от существующей на местном уровне демократии, но и желание подмять под себя относительно свободное местное самоуправление. У нас и без того депутаты мажилиса работают почти в унисон с исполнительной властью, а теперь к ним прибавятся депутаты маслихатов. Выборы последних по партийным спискам будут означать ограничение участия граждан в местном самоуправлении. Иными словами, это еще один шаг в сторону от демократии.
Айман Жусупова, ведущий эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК: "Самовыдвиженцы – более ответственные депутаты"
– Полагаю, такие опасения небезосновательны. Предлагаемая норма может ограничить конституционное право каждого казахстанца избирать и быть избранным. Тем более что есть немало политически активных граждан, которые не состоят в партиях и не хотят в них вступать (по причине непривлекательности последних), но имеют желание и потенциал быть полезными обществу в качестве депутатов маслихатов. И теперь им придется против своей воли пополнять партийные ряды?
В Казахстане партии, согласно закону, обязательно должны иметь филиалы в большинстве регионов страны. То есть, они ориентированы на выражение общенациональных интересов. На местах же (в областях, городах, районах) своя специфика. На первом плане там стоят не политические вопросы, а вопросы повседневной жизни – дороги, благоустройство, коммунальное хозяйство и т.д. Тогда как партии, нацеленные на решение общенациональных задач, не отражают и не могут отражать всю палитру проблем и потребностей людей, проживающих в разных регионах страны.
Сегодня политические партии как институт становятся все более громоздкими, и опыт показывает, что зачастую самовыдвиженцы могут работать гораздо эффективнее, реализуя собственные программы и решая проблемы локальных сообществ – жителей отдельных городов, сел или даже кварталов. Тем самым поддерживается обратная связь "депутат – избиратели".
Самовыдвиженцы в большей степени ощущают личную ответственность перед теми, кто их избрал. Если же депутатов маслихатов станут избирать по партийным спискам, то этот важный фактор потеряет свое значение, поскольку право и выдвинуть, и отозвать любого депутата полностью перейдет к партиям. К тому же партии у нас – лидерского типа, и население идентифицирует их с лидерами этих партий, но никак не с деятельностью выдвинутых ими депутатов.
В перспективе население, которое не поддерживает ни одну из политических партий (а таких очень много), может окончательно потерять интерес к выборам. Поэтому отдельные эксперты и граждане (на уровне опросов, интервью) давно ставят вопрос о возвращении к императивному мандату, дающему избирателям право отзывать депутата. Но, разумеется, против такой нормы выступают сами депутаты-законодатели.
Автор: Юлия Кисткина