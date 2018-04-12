Кому нужны послушные маслихаты (масляные хаты) Казахстана? - САМ

10:48 13.04.2018 Кому нужны "управляемые" депутаты маслихатов?



1 февраля на сайте Министерства юстиции была опубликована концепция проекта, предусматривающего внесение изменений и дополнений в Закон "О выборах в Республике Казахстан". И очень странно, что политически озабоченная общественность нашей страны оставила этот опус без особого внимания.



Из политических игроков на предполагаемые новшества отреагировала только Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), которая на своем официальном сайте высказала аргументированное "фи" представленным разработчиками законодательным новеллам. Остальные партии, равно как и "не



имеющие флага" активисты, похоже, просто проморгали эту инициативу, способную привести к тектоническим сдвигам во внутриполитическом устройстве.



Дело в том, что упомянутая выше концепция преследует цель не только устранить пробелы и недочеты в существующем сегодня выборном законодательстве, но и утопить в океане очередных реформ немногочисленные островки относительной демократии, к коим, пусть и с большой натяжкой, можно отнести маслихаты.



Ведь если предложение авторов концепции получит дружный "одобрямс", то местные представительные органы превратятся в младших братьев мажилиса, а то и вовсе станут его жалкой копией.



Конечно, законов они принимать не будут, а вот дружно голосовать (под­жав хвосты, как известные "трусливые зайчики" из парламента) за предложе­ния, даже самые экстра­вагантные, акимов такие маслихаты будут почти наверняка. На столь груст­ные мысли наводит одна из новелл, получившая на­звание "Распространение пропорциональной из­бирательной системы на местные представитель­ные органы (маслихаты всех уровней)".



Суть инициативы за­ключается в том, что ее авторы предлагают предусмотреть выборы депутатов маслихатов исключительно на осно­вании партийных спи­сков, представляемых политическими парти­ями в соответствующие территориальные из­бирательные комиссии. Тем самым будет зажжен красный свет перед не всегда угодными акти­вистами – самовыдви­женцами.



Вот как аргументируют свою позицию разработ­чики: "Пропорциональ­ная система обеспечивает более полное представи­тельство всех политиче­ских партий, способству­ет развитию партийного строительства, повышает роль партий в обществен­но-­политической жизни страны, позволяет более полно учитывать инте­ресы населения". И еще: "пропорциональность в выборах, обеспечивающая представительство раз­личных партий в местных представительных орга­нах, обуславливает при­нятие решений по разви­тию территории, которые наиболее полно отвечают потребностям различных слоев населения данного региона".



Однако так и хочется спросить: а не путают ли господа хорошие, прости­те уж за сравнение, при­чинное место с пальцем? Политические партии и местное самоуправление все же имеют разную при­роду. Да, их цели и задачи нередко пересекаются, иногда даже весьма плот­но, но говорить о том, что они являются концами одной и той же веревочки, вьющейся согласно уста­новленным на политиче­ском поле правилам игры, вряд ли уместно.



Чтобы расставить точ­ки над i, мы обратились за разъяснениями к экс­пертам, попросив их, во­-первых, поделиться своим мнением относительно причин появления столь неоднозначной законо­дательной инициативы, а во­-вторых, оценить, как она может отразиться на жизнедеятельности мас­лихатов.



Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива": "Нур Отан" останется вне конкуренции"



– Предлагаемый пере­ход системы выборов де­путатов маслихатов на пропорциональную осно­ву вызывает неоднознач­ное отношение. С одной стороны, эта мера может способствовать:



а) активизации дея­тельности политических партий на региональ­ном и местном уровнях, включая работу с насе­лением;



б) определенному улучшению отбора кан­дидатов в депутаты, ми­нимизируя попадание в их состав случайных и некомпетентных людей;



в) снижению степени влияния соответствую­щих акимов на отбор кан­дидатов в депутаты, на их избрание и, как следствие, на деятельность самих маслихатов.



Но, с другой стороны, в текущих условиях от это­го нововведения следует ожидать больше минусов, чем плюсов.



Во­-первых, консти­туционное право граж­дан быть избранными в государственные орга­ны и в органы местного самоуправления станет еще более ограниченным. Казахстанцы с активной гражданской позицией, не являющиеся членами тех или иных партий, уже больше никуда не смогут самостоятельно баллоти­роваться.



Во-­вторых, депутаты маслихатов будут больше зависеть от своего пар­тийного руководства, от­даляясь тем самым от из­бирателей с их заботами и нуждами.



В-­третьих, оставляет желать лучшего качество избирательной и партий­ной систем в нашей стра­не. Без их кардинального реформирования в сто­рону обеспечения объек­тивности, конкуренции и прозрачности большого смысла в избрании де­путатов маслихатов по партийным спискам не будет.



В-­четвертых, откро­венное бездействие боль­шинства казахстанских партий, которых осталось лишь шесть, приведет к тому, что для реализации данного нововведения



их будут искусственно "оживлять" и продвигать на выборах администра­тивными методами. То есть, обеспечат на электо­ральный период необхо­димыми кадрами, финан­сами, информационными и иными ресурсами. А при таком раскладе вне кон­куренции останется пар­тия "Нур Отан", которая явно сохранит за собой депутатское большин­ство во всех маслихатах страны.



В­-пятых, влияние аки­мов областей, районов и городов на формирование и деятельность маслиха­тов вовсе не сойдет на нет. Прежде всего, потому, что они являются первыми руководителями соответ­ствующих филиалов "Нур Отана".



С учетом всех назван­ных факторов ожидать какого-­то существенно­го улучшения работы областных, районных и городских маслихатов вследствие изменения системы выборов их де­путатов не приходится. Скорее всего, эта мера вводится для того, чтобы к моменту осуществле­ния будущего транзита президентской власти как­-то усилить позиции "Нур Отана" в полити­ческой системе страны, а также обеспечить через будущий депутатский корпус маслихатов кон­троль за акимами всех уровней.



Однако соответству­ющие планы Акорды рискуют не оправдать­ся, поскольку в наших условиях полумерами практически невозможно улучшить работу каких бы то ни было государ­ственных органов. Разве что в условиях транзита активизируется соперни­чество между группами влияния, что найдет свое отражение в партийной среде и в избирательных процессах. В том числе не исключено появление на политической арене страны новых партий. По крайней мере, это будут хоть какие­то шаги из того застоя, в котором сегодня пребывает вся политическая система Казахстана.



Казбек Бейсебаев, политолог: "Это отход от демократии"



– Маслихаты и мест­ное управление в целом – это как раз та сфера управления, которая счи­тается у нас наиболее де­мократичной. Согласно действующему законода­тельству, депутатом мас­лихата через самовыдви­жение может стать любой гражданин Казахстана. Акимы сельских округов избираются на заседаниях



маслихатов. Акимы об­ластей назначаются пре­зидентом по согласованию с областным маслихатом. Таким образом, местное самоуправление во мно­гом зависит от этих пред­ставительных органов.



Но есть еще один мо­мент, на который стоит обратить внимание. Мас­лихаты – это не столько политический институт, сколько орган, где реша­ются местные проблемы, такие, как состояние ЖКХ и социальных объектов, работа школ и детских садов, асфальтирование дорог и улиц и т.д.



Суммируя все это, можно сказать, что наме­рение властей избирать депутатов маслихатов исключительно по пар­тийным спискам – это не только отход от су­ществующей на местном уровне демократии, но и желание подмять под себя относительно свободное местное самоуправление. У нас и без того депутаты мажилиса работают почти в унисон с исполнитель­ной властью, а теперь к ним прибавятся депутаты маслихатов. Выборы по­следних по партийным спискам будут означать ограничение участия граждан в местном само­управлении. Иными сло­вами, это еще один шаг в сторону от демократии.



Айман Жусупова, ведущий эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК: "Самовыдвиженцы – более ответственные депутаты"



– Полагаю, такие опасения небезоснова­тельны. Предлагаемая норма может ограничить конституционное право каждого казахстанца из­бирать и быть избранным. Тем более что есть немало политически активных граждан, которые не со­стоят в партиях и не хотят в них вступать (по при­чине непривлекательно­сти последних), но имеют желание и потенциал быть полезными обществу в ка­честве депутатов маслиха­тов. И теперь им придется против своей воли попол­нять партийные ряды?



В Казахстане партии, согласно закону, обяза­тельно должны иметь филиалы в большинстве регионов страны. То есть, они ориентированы на выражение общенацио­нальных интересов. На местах же (в областях, городах, районах) своя специфика. На первом плане там стоят не по­литические вопросы, а вопросы повседневной жизни – дороги, благо­устройство, коммуналь­ное хозяйство и т.д. Тогда как партии, нацеленные на решение общенацио­нальных задач, не отра­жают и не могут отражать всю палитру проблем и потребностей людей, про­живающих в разных реги­онах страны.



Сегодня политиче­ские партии как инсти­тут становятся все более громоздкими, и опыт по­казывает, что зачастую самовыдвиженцы могут работать гораздо эффек­тивнее, реализуя соб­ственные программы и решая проблемы локаль­ных сообществ – жителей отдельных городов, сел или даже кварталов. Тем самым поддерживается обратная связь "депутат – избиратели".



Самовыдвиженцы в большей степени ощуща­ют личную ответствен­ность перед теми, кто их избрал. Если же депута­тов маслихатов станут избирать по партийным спискам, то этот важный фактор потеряет свое зна­чение, поскольку право и выдвинуть, и отозвать любого депутата полно­стью перейдет к партиям. К тому же партии у нас – лидерского типа, и насе­ление идентифицирует их с лидерами этих партий, но никак не с деятельно­стью выдвинутых ими депутатов.



В перспективе насе­ление, которое не под­держивает ни одну из политических партий (а таких очень много), может окончательно потерять интерес к выборам. По­этому отдельные эксперты и граждане (на уровне опросов, интервью) давно ставят вопрос о возвра­щении к императивному мандату, дающему изби­рателям право отзывать депутата. Но, разумеется, против такой нормы вы­ступают сами депутаты­-законодатели.



Автор: Юлия Кисткина Источник - Camonitor.kz

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