В КырПарламенте началось шубуршание на предмет отставки правительства, - super.kg

07:50 13.04.2018 В Жогорку Кенеше начались действия по отставке правительства, говорит Каныбек Иманалиев



В Жогорку Кенеше начались действия по отставке правительства, заявил порталу SUPER.KG сегодня, 12 апреля, депутат фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев.



По его словам, на данный момент с отставкой правительства согласны фракции "Ата Мекен" и "Онугуу-Прогресс". "Завтра мы соберем подписи и рассмотрим этот вопрос. Причины отправки правительства будут озвучены завтра", - сказал Иманалиев.



13 апреля на заседании указанной фракции будет рассмотрен отчет правительство о деятельности за 2017 год.



Член фракции "Онугуу-Прогресс" Мирлан Бакиров прокомментировал так: "У нашей фракции нет никакой информации относительно отставки правительства. Завтра на фракционном заседании будет рассмотрен отчет кабмина".



Отметим, 11 апреля фракция СДПК рассмотрела отчет правительства и признала его "удовлетворительным".



Жамалидин Парманкулов Источник - super.kg

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