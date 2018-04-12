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Диктат Эрдогана. Киргизский посол в Анкаре Жунусов возбудил киргизский истеблишмент, - АУ
07:43 13.04.2018

Посол нарушил правила?

Заявление посла Кыргызстана в Турции Ибрагима Жунусова, поддерживающее призыв турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвало дискуссии в обществе.

Президент Турции во время встречи в Анкаре заявил, что "движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена представляет также угрозу для Кыргызстана", в связи с чем призвал главу КР принять в меры в отношении приверженцев этого течения.

Посол Кыргызстана в Турции заявил, что идет обмен информацией по этому вопросу.

Ранее Министерство иностранных дел КР отвергло обвинения официальной Анкары по поводу сети образовательных учреждений "Себат", переименованных в "Сапат", напомнив, что это внутреннее дело независимого государства.

По поводу заявления посла МИД ограничился тем, что даст информацию позже.

"Требование" Эрдогана, преждевременное заявление посла

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым заявил, что движение "подозреваемого в организации военного переворота 2016 года" религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена представляет также угрозу для КР, в связи с чем призвал кыргызстанского лидера принять меры против приверженцев этого течения.

Он отметил, что кыргызско-турецкое сотрудничество "подверглось различным испытаниям после попытки переворота в 2016 году", и заверил, что "Турция продолжит борьбу против этого движения, пока последний член ФЕТО внутри страны или за рубежом не понесет ответственность за содеянное". Сооронбай Жээнбеков в свою очередь не озвучил официальный ответ на этот призыв.

Между тем посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов, отвечая на вопросы журналистов в рамках официального визита президента КР, заявил, что двусторонние переговоры по этому вопросу были возобновлены до приезда главы КР в Турцию:

- Нам предоставляют различную информацию, которую мы через МИД направляем в соответствующие министерства. На самом деле "фетовцы", не сделавшие ничего хорошего для турецкого народа, не принесут никакой пользы и для Кыргызстана. Они [власти Турции] не мстят, а стараются предотвратить подобные события у нас. Мы должны правильно это воспринимать.

Но МИД Кыргызстана до этого не объявлял о том, что отказывается от своего заявления от 2016 года по поводу требования турецкой стороны.

Официальный Бишкек тогда заявил, что решение по деятельности образовательных учреждений "Себат", ныне называющихся "Сапат", будет принимать самостоятельно, а не под воздействием кого-то. В связи с этим вопрос о том, было ли это заявление посла согласовано с МИД или нет, остается открытым.

Официальный представитель МИД Айымкан Кулукеева ограничилась тем, что комментарий ведомства по поводу заявления посла будет обнародован позднее.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в 2016 году предупредил, что если отношение Кыргызстана к основанным "гюленовцами" школам "Себат" не изменится, то это повлияет на отношениях двух стран. Власти КР в ответ заявили, что сеть международных школ "Себат", предоставляющих качественное образование, не будет закрываться. Позже эти школы переименовали в "Сапат", в состав учредителей вошло Министерство образования и науки КР, взяв под контроль образовательное учреждение.

Самовольство или поручение?

Мнение посла, высказанное до того, как официально сформирована новая политика государства по этому вопросу, бывший министр иностранных дел КР Аликбек Жекшенкулов охарактеризовал следующим образом:

- У нас, как известно, некоторые послы обладают такой недисциплинированностью. Посол на самом деле - это представитель президента. Это заявление дипломат озвучил по чьему-то поручению или самовольно? Нужно уточнить этот момент. Если он сделал это заявление без согласования, в таком случае допущена большая ошибка. Тем более этот вопрос требует очень осторожного и тщательного подхода. На сегодня международное образовательное учреждение "Сапат" очень прочно вошло в жизнь нашего общества, множество юных кыргызстанцев обучается там, получает образование. Много тех, кто после окончания уезжает учиться в мировых ведущих вузах. Поэтому здесь МИД должен был предварительно проработать момент того, каким должен быть ответ по этому вопросу, и в связи со сложившимися условиями подготовить информацию для президента.

Стоит напомнить, что в 2016 году МИД КР в ответ на требование официальной Анкары о принятии мер в отношении "гюленовцев", напомнил, что "это внутреннее дело государства". В последующем этот вопрос больше не поднимался, но двусторонние взаимоотношения заметно охладели.

Тема вновь была поднята этой весной во время первого визита в Турцию избранного прошлой осенью президента Кыргызстана. По сообщениям СМИ, во время двусторонней встречи основное внимание в своей речи президент Турции Эрдоган уделил вопросу "гюленовцев".

Но мнение посла КР в Турции, по смыслу поддерживающее политику Эрдогана и озвученное до оглашения позиции Кыргызстана президентом, который по закону определяет внешнюю политику страны, вызвало бурные дискуссии в дипломатической среде.

Правила дипломатии

Бывший посол КР в Южной Корее Аскар Бешимов привел некоторые выдержки из перечня прав и обязанностей, имеющихся в должности послов:

- По нормам дипломатической службы и согласно дипломатической этике официальную позицию государства может озвучивать лишь тот человек, кто возглавляет официальную делегацию и проводит переговоры, независимо от того, кто это – глава государства или другой высокопоставленный чиновник. Остальные члены делегации должны лишь подчиняться. Потому что это не место для высказывания личного мнения человека. И это не личная позиция. Это ведь получается мнение, озвучиваемое от имени государства. Поэтому и дается такой ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посол. Именно поэтому, когда глава любого государства направляет посла в какую-то страну, то подписывает и передает президенту той страны верительную грамоту, где указывается, что "прошу верить всему тому, что данный дипломатический представитель будет заявлять в стране пребывания от моего имени"! Это не просто требование закона, а дипломатические традиции, существующие уже более 200 лет. Послы должны точно следователь этим правилам и понимать, что говорят от имени президента, а также всего государства.

Во время поездки бывшего спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова в Турцию летом прошлого года, стало известно, что кыргызской стороне было предложено закрыть образовательные учреждения "Сапат", а вместо них открыть филиалы государственного образовательного фонда "Маариф". Чыныбай Турсунбеков тогда рассказал подробности этого предложения:

- Фонд "Маариф" относится к Министерству образования Турции. Мы действительно получили такое предложение, причем речь даже шла о финансировании проекта. Конечно, мы понимаем: чем больше будет подобных совместных проектов, тем лучше. Но профильные министерства должны исследовать этот вопрос, проанализировать, просчитав плюсы и минусы.

Ранее власти Турции уже успели закрыть сеть образовательных учреждений "Себат" на севере Африки и открыть школы от имени фонда "Маариф".

То же самое было реализовано в Азербайджане и Туркменистане. Власти Казахстана изменили названия казахско-турецких лицеев, оставив учебную программу. В Кыргызстане же предложение об открытии школ государственного фонда Турции "Маариф" пока официально не рассматривалось.

После событий 2016 года Турция выступает с требованиями от стран-партнеров закрыть образовательные учреждения "Себат", указывая на их принадлежность к религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену.

Кубанычбек Жолдошев

Источник - "Азаттык уналгысы"
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