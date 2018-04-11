ГКНБ Киргизии возглавит луганский летчик? - Багыт.kg

07:42 13.04.2018 ГКНБ возглавит Кожобеков?



Был снят с должности Абдиль Сегизбаев, возглавлявший ГКНБ с 2015 года. Народ доволен таким решением Жээнбекова. Как известно, отбираются люди, которые придут на его место.



По некоторым данным новым главой ГКНБ станет Асылбек Кожобеков. Ему 47. Родился в Кара-Балте. В 1992 году окончил высшую авиационную школу в Луганске, а в 1994 окончил высшие курсы национальной безопасности в Казахстане. К 2002 году получил юридическое образование в Кыргызско-Российском Славянском университете. С 1993 по 2010 гг. трудился в ГКНБ (из них 2 года был на другой должности). В 2010-2013 гг. был заместителем председателя Таможенной службы. Будучи освобожденным от должности, до 2017 года вновь работал в ГКНБ.



В качестве еще одного кандидата называют имя Кадыркулова, недавно назначенного на место заместителя Болота Суйумбаева. Он до этого был главой управления ГКНБ в Ошской области. Кто бы ни пришел, хотелось бы, чтобы это был чистый человек, патриот, готовый работать для страны.



Источник: газета "Багыт.kg" №12 от 11.04.2018 / стр. 3 Источник - gezitter.org

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