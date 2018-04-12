Ташкент. Мирзиеев "коренным образом" реформировал Таможню

07:00 13.04.2018 Таможенная служба реформируется



Президент подписал указ о реформировании таможенной службы. В документе сообщается о привлечении к ответственности должностных лиц за хищения и другие преступления.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 апреля подписал указ о коренном совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы.



Документ направлен на кардинальное улучшение деятельности таможенных органов и системы таможенного администрирования на основе общепринятых международных норм и стандартов, а также создание благоприятных условий для ускоренного развития предпринимательства и туризма:



В документе отмечаются недостатки в работе таможенной службы, препятствующие "полноценной реализации проводимых реформ", - "сложные процедуры и длительные сроки при прохождении таможенного контроля и оформления, факты коррупционных правонарушений и злоупотреблений служебными полномочиями среди сотрудников таможенных органов".



Сообщается, что органами прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц таможенных органов за совершение ими хищений, злоупотреблений полномочиями и других преступлений.



Как было уточнено в программе "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24", выявлены факты завышения цен на товары, импортируемые госпредприятиями и организациями, в уставном капитале которых имеется госдоля. В 2016-2017 годах завышение цен составило 416 млн долларов США.



Указом определены главные направления реформирования таможенных органов. Во-первых, это четкое разграничение задач и функций подразделений таможенных органов всех уровней. Во-вторых, формирование в системе таможенных органов "нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, укрепление доверия народа и повышение имиджа государственной таможенной службы, совершенствование механизмов материального стимулирования и социальной защиты сотрудников".



Предусмотрен переход от проведения "тотального" таможенного контроля к системе управления рисками, позволяющей на основе всестороннего анализа определять объекты таможенного контроля, а также снизить административные барьеры для участников внешнеэкономической деятельности. Следующее направление - сокращение продолжительности прохождения таможенных процедур в пунктах пропуска через государственную границу за счет внедрения современных форм, методов и технических средств осуществления таможенного контроля.



Утверждена Программа мер по совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы, предусматривающая институциональные преобразования по совершенствованию деятельности, оптимизации задач и функций таможенных органов, обеспечение их открытости и прозрачности, повышение эффективности таможенного контроля и упрощение процедур, обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия и совершенствование подготовки кадров.



В соответствии с указом, с 1 июля 2018 года отменяется выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных автоперевозчиков по территории Узбекистана.



С этой же даты таможенное оформление идентичных товаров (по физическим характеристикам, качеству, производителю, коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) будет осуществляться путем предоставления периодических деклараций.



Карантинное разрешение, разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира, озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, сертификат соответствия, ветеринарный, гигиенический и экологический сертификаты на идентичные товары в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) будут выдаваться единожды, но не более чем на один календарный год.



С июня участникам внешнеэкономической деятельности будет предоставлено право в режиме реального времени через интернет заполнять и представлять в таможенные органы грузовые таможенные декларации без обращения к таможенным брокерам.



Вводится практика предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию Узбекистана, в том числе в целях поощрения добросовестных участников внешнеэкономической деятельности путем выпуска импортируемых товаров в свободное обращение непосредственно в пунктах пропуска на границе.



Таможенные органы совместно с налоговыми органами и органами Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре наладят систематический мониторинг по фактам завышения цен в отношении товаров, импортируемых госпредприятиями и организациями, в уставном капитале которых имеется госдоля.



Таможенные органы будут осуществлять таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств после их выпуска в свободное обращение, в целях проверки достоверности заявленных сведений и законности внешнеторговой деятельности субъектов предпринимательства;



В структуре Государственного таможенного комитета создаются новые управления:

•Управление по внедрению передовых и инновационных методов таможенного администрирования;

•Управление по мониторингу и оценке рисков; и

•Управление мониторинга внешнеторговых операций и таможенной статистики.



ГТК поручено до 1 сентября внедрить автоматизированную систему управления рисками, предусматривающей проведение выборочного таможенного контроля товаров.



Комитетом должна быть разработана "действенная система контроля за деятельностью таможенных постов", предусматривающая мониторинг и оценку единообразного применения норм законодательства, эффективности таможенных процедур, правильности классификации товаров по ТН ВЭД и определения их таможенной стоимости.



Поручено ускорить реализацию на таможенных постах "Международный аэропорт „Ташкент" имени Ислама Каримова" и "Ташкент товарная" пилотных проектов по применению современных методов таможенного администрирования, направленных на максимальное упрощение таможенных процедур, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, выявление незаконного импорта товаров и контрабанды, с последующим внедрением положительного опыта на других таможенных постах.



Председателю ГТК поручено создать "принципиально новую систему отбора и расстановки кадров", нацеленную на привлечение в таможенные органы "всесторонне развитой и патриотичной молодежи, обладающей высокими профессиональными навыками и морально-нравственными качествами".



Указом запланировано создание в регионах современных логистических центров, в том числе на основе государственно-частного партнерства, на территории которых будут оказываться таможенные, банковские, логистические, экспресс-лабораторные, фитосанитарные, ветеринарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, сертификационные и другие услуги по принципу "одно окно".



Приграничные таможенные посты в пунктах пропуска через государственную границу намечено оснастить современными инспекционно-досмотровыми комплексами и другими техническими средствами таможенного контроля.



Будет изучен вопрос дислокации действующих железнодорожных приграничных таможенных постов непосредственно в места пересечения железнодорожными составами государственной границы с созданием необходимой инфраструктуры для осуществления таможенного и других видов государственного контроля.



Автомобильные пункты пропуска будут изучены на предмет осуществления текущего ремонта, капитального строительства, технического оснащения и обустройства прилегающей территории. Планируется также строительство новых пунктов пропуска.



26 января установлено Днем сотрудников органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан.



До 1 ноября планируется разработать проект Таможенного кодекса Узбекистана в новой редакции. Особое внимание должно быть обращено на либерализацию таможенного законодательства, прозрачность и упрощение таможенных процедур, общедоступность в восприятии норм и исключение возможности их различного

толкования. Источник - gazeta.uz

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