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Ташкент. Мирзиеев "коренным образом" реформировал Таможню
07:00 13.04.2018

Таможенная служба реформируется

Президент подписал указ о реформировании таможенной службы. В документе сообщается о привлечении к ответственности должностных лиц за хищения и другие преступления.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 апреля подписал указ о коренном совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы.

Документ направлен на кардинальное улучшение деятельности таможенных органов и системы таможенного администрирования на основе общепринятых международных норм и стандартов, а также создание благоприятных условий для ускоренного развития предпринимательства и туризма:

В документе отмечаются недостатки в работе таможенной службы, препятствующие "полноценной реализации проводимых реформ", - "сложные процедуры и длительные сроки при прохождении таможенного контроля и оформления, факты коррупционных правонарушений и злоупотреблений служебными полномочиями среди сотрудников таможенных органов".

Сообщается, что органами прокуратуры возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении должностных лиц таможенных органов за совершение ими хищений, злоупотреблений полномочиями и других преступлений.

Как было уточнено в программе "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24", выявлены факты завышения цен на товары, импортируемые госпредприятиями и организациями, в уставном капитале которых имеется госдоля. В 2016-2017 годах завышение цен составило 416 млн долларов США.

Указом определены главные направления реформирования таможенных органов. Во-первых, это четкое разграничение задач и функций подразделений таможенных органов всех уровней. Во-вторых, формирование в системе таможенных органов "нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, укрепление доверия народа и повышение имиджа государственной таможенной службы, совершенствование механизмов материального стимулирования и социальной защиты сотрудников".

Предусмотрен переход от проведения "тотального" таможенного контроля к системе управления рисками, позволяющей на основе всестороннего анализа определять объекты таможенного контроля, а также снизить административные барьеры для участников внешнеэкономической деятельности. Следующее направление - сокращение продолжительности прохождения таможенных процедур в пунктах пропуска через государственную границу за счет внедрения современных форм, методов и технических средств осуществления таможенного контроля.

Утверждена Программа мер по совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы, предусматривающая институциональные преобразования по совершенствованию деятельности, оптимизации задач и функций таможенных органов, обеспечение их открытости и прозрачности, повышение эффективности таможенного контроля и упрощение процедур, обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия и совершенствование подготовки кадров.

В соответствии с указом, с 1 июля 2018 года отменяется выдача таможенными органами разрешений при помещении товаров под таможенные режимы, а также разрешения на изменение маршрута движения иностранных автоперевозчиков по территории Узбекистана.

С этой же даты таможенное оформление идентичных товаров (по физическим характеристикам, качеству, производителю, коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) будет осуществляться путем предоставления периодических деклараций.

Карантинное разрешение, разрешение на ввоз и вывоз объектов растительного и животного мира, озоноразрушающих веществ и продукции их содержащей, сертификат соответствия, ветеринарный, гигиенический и экологический сертификаты на идентичные товары в рамках одного внешнеторгового договора (контракта) будут выдаваться единожды, но не более чем на один календарный год.

С июня участникам внешнеэкономической деятельности будет предоставлено право в режиме реального времени через интернет заполнять и представлять в таможенные органы грузовые таможенные декларации без обращения к таможенным брокерам.

Вводится практика предварительного декларирования импортируемых товаров до их фактического прибытия на таможенную территорию Узбекистана, в том числе в целях поощрения добросовестных участников внешнеэкономической деятельности путем выпуска импортируемых товаров в свободное обращение непосредственно в пунктах пропуска на границе.

Таможенные органы совместно с налоговыми органами и органами Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре наладят систематический мониторинг по фактам завышения цен в отношении товаров, импортируемых госпредприятиями и организациями, в уставном капитале которых имеется госдоля.

Таможенные органы будут осуществлять таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств после их выпуска в свободное обращение, в целях проверки достоверности заявленных сведений и законности внешнеторговой деятельности субъектов предпринимательства;

В структуре Государственного таможенного комитета создаются новые управления:
•Управление по внедрению передовых и инновационных методов таможенного администрирования;
•Управление по мониторингу и оценке рисков; и
•Управление мониторинга внешнеторговых операций и таможенной статистики.

ГТК поручено до 1 сентября внедрить автоматизированную систему управления рисками, предусматривающей проведение выборочного таможенного контроля товаров.

Комитетом должна быть разработана "действенная система контроля за деятельностью таможенных постов", предусматривающая мониторинг и оценку единообразного применения норм законодательства, эффективности таможенных процедур, правильности классификации товаров по ТН ВЭД и определения их таможенной стоимости.

Поручено ускорить реализацию на таможенных постах "Международный аэропорт „Ташкент" имени Ислама Каримова" и "Ташкент товарная" пилотных проектов по применению современных методов таможенного администрирования, направленных на максимальное упрощение таможенных процедур, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, выявление незаконного импорта товаров и контрабанды, с последующим внедрением положительного опыта на других таможенных постах.

Председателю ГТК поручено создать "принципиально новую систему отбора и расстановки кадров", нацеленную на привлечение в таможенные органы "всесторонне развитой и патриотичной молодежи, обладающей высокими профессиональными навыками и морально-нравственными качествами".

Указом запланировано создание в регионах современных логистических центров, в том числе на основе государственно-частного партнерства, на территории которых будут оказываться таможенные, банковские, логистические, экспресс-лабораторные, фитосанитарные, ветеринарные, санитарно-эпидемиологические, экологические, сертификационные и другие услуги по принципу "одно окно".

Приграничные таможенные посты в пунктах пропуска через государственную границу намечено оснастить современными инспекционно-досмотровыми комплексами и другими техническими средствами таможенного контроля.

Будет изучен вопрос дислокации действующих железнодорожных приграничных таможенных постов непосредственно в места пересечения железнодорожными составами государственной границы с созданием необходимой инфраструктуры для осуществления таможенного и других видов государственного контроля.

Автомобильные пункты пропуска будут изучены на предмет осуществления текущего ремонта, капитального строительства, технического оснащения и обустройства прилегающей территории. Планируется также строительство новых пунктов пропуска.

26 января установлено Днем сотрудников органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан.

До 1 ноября планируется разработать проект Таможенного кодекса Узбекистана в новой редакции. Особое внимание должно быть обращено на либерализацию таможенного законодательства, прозрачность и упрощение таможенных процедур, общедоступность в восприятии норм и исключение возможности их различного
толкования.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523592000
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