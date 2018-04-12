В Узбекистане вокруг Янгиера создается свободная экономическая зона "Сирдаре"

06:59 13.04.2018 Президент Шавкат Мирзиеев подписал указ о создании свободной экономической зоны "Сирдаре".



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 апреля подписал указ о создании свободной экономической зоны "Сирдаре". Решение принято в целях "комплексного и рационального использования производственного и ресурсного потенциала Сырдарьинской области, создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения".



Новая СЭЗ образуется на базе филиала СЭЗ "Джизак" (создана в 2013 году) в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области и территории малой промышленной зоны в городе Янгиер Сырдарьинской области с возможностью расширения.



Срок функционирования СЭЗ "Сирдаре" составляет 30 лет с возможностью продления. В течение срока функционирования на территории СЭЗ действуют особые налоговые и таможенные режимы.



Первая СЭЗ в Узбекистане была образована в Навои в конце 2008 года. В 2012 году было принято решение о создании СЭЗ "Ангрен", в 2013 году - СЭЗ "Джизак". В начале 2017 года были созданы СЭЗ "Ургут", "Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп".



В стране также имеются специализированные СЭЗ - семь свободных экономических зон, специализирующихся на выпуске фармацевтической продукции, а также новая СЭЗ "Балик ишлаб чикарувчи", которая займется рыбоводством. Источник - gazeta.uz

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