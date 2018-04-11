Кто станет новым генпрокурором Киргизии? Ошанин, сынуля или прихлебатель Индиры...

06:47 13.04.2018 Кто станет генпрокурором? Кому улыбнется удача?



Называются имена 2-3 кандидатов, которые могут быть назначены на должность генпрокурора, на место ушедшей Индиры Жолдубаевой.



Один из них, Турганбаев Айбек Калмакович трудится на посту прокурора Ошской области с 2011 года. Занимал немало высоких должностей. Работал в Генпрокуратуре, в администрации президента, в Военной прокуратуре, был прокурором городов Джалал-Абада и Бишкека. Возглавлял Государственную службу исполнения наказаний. В узких кругах поговаривают, что этот человек близок к Жээнбековым.



Второй кандидат - Бекмамат уулу Темирбек, проработавший на посту первого заместителя генпрокурора. Это сын государственного деятеля Бекмамата Осмонова. Ему 42. Знает свою работу. Опыта хватает. С 1999 года занимал ответственные посты в прокуратуре. Знающие его говорят, что он честный, далек от коррупции.



Третий кандидат - Бокомбай Казаков. На протяжении двух лет является первым заместителем Индиры Жолдубаевой. Но у Казакова невелики шансы стать генпрокурором. Сообщается, что помимо этих трех кандидатов рассматриваются и другие. Неважно, кто станет генпрокурором, лишь бы честно отработал для народа.



Источник: газета "Багыт.kg" №12 от 11.04.2018 / стр. 2 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523591220

Новости Казахстана

