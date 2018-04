К чему приведет русская рулетка Трампа, - Стивен Коллинсон

06:43 13.04.2018 Через год и три месяца с начала президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты оказались на пороге серьезной конституционной чрезвычайной ситуации внутри страны и стали ближе к вступлению в прямой конфликт с Россией, чем за все время после холодной войны.



Это момент, когда хаос, необдуманная риторика и попирание президентских норм, на которых Трамп укрепил свое лидерство, могут поставить под угрозу конституционные принципы и человеческие жизни.



В Вашингтоне ходят слухи о том, что Трамп, возмущенный сенсационными сообщениями, появившимися после ошеломляющего обыска, который провели агенты ФБР у его личного адвоката, может попытаться заблокировать или закрыть расследование, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером.



Весь мир замер в ожидании удара США и их союзников по Сирии, учитывая, что Трамп насмехается над Москвой, заявляя о совершенстве американского оружия, а представитель кремлевский посол предупреждает, что Россия может сбить американские ракеты.



Образ агрессивного президента, открыто обдумывающего амбиционное и дерзкое решение, чтобы положить конец законному расследованию деятельности его штаба, при этом осознанно и целенаправленно разжигая напряженность в опасной зоне военных действий - это именно то, чего опасались многие из его критиков во время предвыборной кампании.



Но как раз на это еще и "купились" миллионы сторонников Трампа в 2016 году.



Реакция президента позволяет понять его характер, показывает, что он полагается на свои собственные инстинкты, указывает на его потребность демонстрировать жесткость и нежелание связывать себя поведенческими ограничениями, которые соблюдали его предшественники.



Трамп кипит от ярости с тех пор, как в понедельник агенты ФБР постучали в дверь к его адвокату Майклу Коэнау (Michael Cohen), что заставило его гневно осудить эти действия, которые он назвал "нападением на нашу страну".



Вряд ли он успокоится после появившихся в среду сообщений о том, что агенты искали свидетельства разговоров или переписки между ним и Коэном по поводу печально известной видеозаписи, сделанной во время съемки передачи Access Hollywood, в которой Трамп вульгарно высказывался о женщинах.



Еще до этих сообщений источники говорили журналистам CNN, что Трамп и так уже убежден, что Мюллер, который передал информацию о Коэне в прокуратуру в Нью-Йорке, вышел за рамки расследования предполагаемого сговора с Россией с целью повлиять на итоги выборов и ведет расследование в другом направлении.



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в среду, что президент "очень серьезно обеспокоен по поводу того, в каком направлении начал действовать специальный прокурор и какой оборот принимают другие расследования".



Телеканал CNN сообщил во вторник, что Трамп рассматривает шаг, которого опасаются многие из его противников - уволить заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна (Rod Rosenstein), который курирует расследование, проводимое Мюллером. Президент пытается либо нейтрализовать специального прокурора, либо вообще уволить его и закрыть проводимое им расследование.



"Любое из этих действий задумано с целью вмешательства в расследование, которое может прийти к заключению о причастности президента", - заявил в эфире передачи The Situation Room ("Оперативный центр") на канале CNN член Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (Adam Schiff).



"Речь идет о воспрепятствовании осуществлению правосудия,…. и это очень беспокоит меня, поскольку может привести нашу страну к полнейшему кризису", - сказал демократ из Калифорнии.



В таких обстоятельствах демократы наверняка потребуют инициировать процедуру импичмента - несмотря на то, что республиканцы, которые контролируют Палату представителей, вряд ли на это согласятся. Правда, некоторые высокопоставленные сенаторы-республиканцы предостерегают, что увольнение Мюллера станет для Трампа "самоубийством" и будет означать начало конца его президентства.



Обыск у адвоката Трампа вызвал шок и общественный резонанс



Эпоха Трампа характеризуется многочисленными потрясениями и непредсказуемыми поворотами событий, однако обыск, проведенный в понедельник агентами ФБР у личного адвоката президента США, у многих людей в Вашингтоне вызвал недоумение.



Он также вызвал искренние сомнения в правомерности, несмотря на то, что его одобрили Розенстайн и судья в Нью-Йорке.



"Адвокатская тайна здесь неприкосновенна. Существует исключение при обмане и содействии преступлению - нарушить адвокатскую тайну можно лишь в том случае, если совершено преступление", - объяснил Дэвид Урбан (David Urban), политический комментатор CNN, который проводил избирательную кампанию Трампа в 2016 году.



"Это довольно сложно, и тут надо будет посмотреть, но, безусловно, придется сделать экстраординарный шаг", - сказал Урбан Джейку Тапперу (Jake Tapper) в эфире передачи The Lead на телеканале CNN.



Как следует из репортажей CNN, прокуратура Нью-Йорка также запрашивала информацию о денежных суммах, выплаченных двум женщинам, которые утверждали, что за десять лет до выборов у них были любовные связи с Трампом.



Стратегия прокуратуры поначалу была не совсем понятна. Но сенатор-демократ Ричард Блументал (Richard Blumenthal), выступая на телеканале CNN, предположил, что агенты, возможно, искали доказательства препятствования правосудию или пытались обеспечить сохранность доказательств.



В условиях чрезвычайной нестабильности



Углубляющаяся правовая трясина, у которой оказался президент, и, по-видимому, надвигающийся военный удар в Сирии - все это сошлось и переплелось в ошеломляющей речи Трампа о своем затруднительном с юридической точки зрения положении, с которой он выступил в понедельник в зале, заполненном представителями высшего военного руководства.



Это совещание показало, как Трамп готовится отдать американским военным боевой приказ на фоне исключительной внутриполитической нестабильности.



Озабоченность по поводу опасности потенциальных ударов, которые стали бы наказанием за предполагаемую атаку с применением химического оружия, совершенную войсками президента Башара Асада против сирийских мирных жителей, усилилась в среду на фоне американо-российской словесной войны.



После того как посол России в Ливане предупредил, что Москва может сбить крылатые ракеты США и нанести ответный удар по пусковым комплексам - возможно, кораблям и подводным лодкам США - Трамп в долгу не остался и ответил.



Он отнюдь не попытался ослабить напряженность в отношениях с ядерным противником Америки - как, наверное, сделали бы большинство президентов. Он заставил русских забеспокоиться и активизироваться.



"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят - хорошие, новые и „умные"! Нечего сотрудничать с животным-убийцей, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!", - написал Трамп в "Твиттере".



С одной стороны, твит можно было бы объяснить своеобразным и нетрадиционным способом общения Трампа, который приводит в бешенство вашингтонский истеблишмент и радует его сторонников.



Однако для президента такие заявления, касающиеся военных действий в регионе, где американские и российские силы провоцируют друг друга, не являются нормальной риторикой.



"Он - главнокомандующий. Я не помню, случая в своей жизни и, конечно, известного мне случая в истории Америки, чтобы главнокомандующий относился к возможному использованию вооруженных сил столь бесцеремонно", - говорит отставной контр-адмирал ВМС США Джон Кирби (John Kirby), аналитик CNN по вопросам национальной безопасности и бывший официальный представитель Госдепартамента.



"Это безответственно - он просто пишет себе в твитах какие-то подробности о ракетных ударах, когда на карту поставлены жизни людей, а не только людей, находящихся там, в зоне конфликта, но и американцев и, наверное, жизни союзников", - сказал он.



Этот твит также противоречит собственному обещанию Трампа, которое он часто повторяет - никогда не сообщать о возможности военных действий, чтобы не давать таким режимам, как сирийский, возможности заблаговременно вывести военную технику из-под удара.



Однако некоторые из защитников Трампа могли бы заметить ироничный тон СМИ, которые не один месяц пытаются понять, почему Трамп действует так мягко по отношению к России, и подчеркивают критику в адрес Кремля в связи с тем, что тот поддерживает Асада.



Стивен Коллинсон (Stephen Collinson)



Оригинал публикации: Real-world consequences at stake in Trump"s Russian roulette

