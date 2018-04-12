Население Казахстана превысило 18 миллионов человек. Лидирует по приросту - Алматы

06:40 13.04.2018 По темпам прироста лидирует южная столица.



Население Казахстана превысило 18,2 миллиона человек. Прирост в городах идет значительно быстрее, чем в сельской местности. Лидер – Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на исследование агентства Ranking.kz.



""Демографической картиной в РК правят агломерационные процессы и урбанизация: с начала года прирост населения в городах опередил увеличение числа сельских жителей более чем в два раза – 1,7 процента (до 10,43 миллиона человек) и 0,8 процента (до 7,73 миллиона человек) соответственно", – отметили аналитики."



Доля городского населения на конец 2017 года составляла 57,4 процента, сельского – 42,6 процента.



""К весне с начала года население страны выросло на 38,8 тысячи человек (0,2 процента), и составило на 1 марта 18,2 миллиона человек. Прирост городского населения за первые два месяца составил 25,9 тысячи человек. Увеличение количества горожан отмечено в 12 из 16 регионов РК", – говорится в опубликованном исследовании."



По темпам прироста лидирует Алматы – на 9,7 тысячи, до 1,81 миллиона человек. Следом Астана – на 6,8 тысячи, до 1,39 миллиона человек. На третьем месте ЮКО – на 4,7 тысячи, до 1,35 миллиона человек.



В сельской местности население с начала года увеличилось на 12,9 тысячи человек и составило на 1 марта 7,74 миллиона граждан. Численность жителей аулов выросла только в семи областях РК из 14.



Лучшие показатели у ЮКО – прирост на 5,2 тысячи человек. На втором месте – Алматинская область – на 4,9 тысячи сельчан. Замыкает тройку Мангистауская область с приростом на 2,6 тысячи человек. Источник - Ranking.kz

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