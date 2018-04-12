|Пакистан. Беременную певицу Симону Самун застрелили прямо на сцене. За отказ петь стоя
06:32 13.04.2018
Беременную певицу застрелили на сцене за отказ петь стоя
Певицу, которая ждала ребенка, застрелили за желание выступать сидя. Трагедия произошла в Пакистане во время
торжественного мероприятия. Организаторы пригласили на праздник местную знаменитость Симону Самун, которая должна была исполнить для гостей несколько песен. 24-летняя исполнительница с радостью согласилась, но предупредила, что из-за плохого самочувствия сможет выступать только сидя. К этому моменту молодая женщина находилась на шестом месяце беременности. Приглашающая сторона отнеслась к просьбе Самун с пониманием, а вот зрителям такое поведение популярной певицы не понравилось. После того как Симона попросила вынести на сцену стул, присутствующие в зале люди настойчиво потребовали у нее петь стоя.
Певица несколько раз вежливо отказалась, чем еще больше возмутила толпу. Несколько мужчин подошли к сцене и начали забрасывать сидящую Самун деньгами. Сразу после этого один из зрителей выстрелил в беременную.
Спасти будущую маму и ее ребенка не удалось, пострадавшая скончалась в местной больнице, сообщает Life.
Подозреваемым в убийстве оказался мужчина по имени Тарика Ахмед Джата. Сейчас он находится под стражей, ведется следствие. Муж погибшей требует вынести преступнику приговор за двойное убийство - его жены и ребенка.