Пакистан. Беременную певицу Симону Самун застрелили прямо на сцене. За отказ петь стоя

06:32 13.04.2018 Беременную певицу застрелили на сцене за отказ петь стоя



Певицу, которая ждала ребенка, застрелили за желание выступать сидя. Трагедия произошла в Пакистане во время



торжественного мероприятия. Организаторы пригласили на праздник местную знаменитость Симону Самун, которая должна была исполнить для гостей несколько песен. 24-летняя исполнительница с радостью согласилась, но предупредила, что из-за плохого самочувствия сможет выступать только сидя. К этому моменту молодая женщина находилась на шестом месяце беременности. Приглашающая сторона отнеслась к просьбе Самун с пониманием, а вот зрителям такое поведение популярной певицы не понравилось. После того как Симона попросила вынести на сцену стул, присутствующие в зале люди настойчиво потребовали у нее петь стоя.



Певица несколько раз вежливо отказалась, чем еще больше возмутила толпу. Несколько мужчин подошли к сцене и начали забрасывать сидящую Самун деньгами. Сразу после этого один из зрителей выстрелил в беременную.



Спасти будущую маму и ее ребенка не удалось, пострадавшая скончалась в местной больнице, сообщает Life.



Подозреваемым в убийстве оказался мужчина по имени Тарика Ахмед Джата. Сейчас он находится под стражей, ведется следствие. Муж погибшей требует вынести преступнику приговор за двойное убийство - его жены и ребенка. Источник - svpressa.ru

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