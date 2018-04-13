В РФ могут появиться новые мигранты – из Туркмении, - В.Панфилова

06:27 13.04.2018 Несмотря на запреты, граждане республики вынуждены уезжать на заработки за рубеж



18 апреля в Ашхабаде состоятся межмидовские российско-туркменские переговоры, в ходе которых будут обсуждаться вопросы в сфере безопасности, экономического сотрудничества и, возможно, трудовой миграции. Эксперты не исключают, что при определенных условиях Россия может стать вторым после Турции направлением для туркменских трудовых мигрантов. Причина – растущий экономический кризис и безработица.



Трудовая миграция – явление для Туркменистана достаточно новое. Страна, жившая в эпоху золотого века первого президента Сапармурата Ниязова – Туркменбаши (1992–2006), со сменой правителя плавно перешла в эпоху "Великого Возрождения", которая продлилась до начала экономического кризиса 2014 года.



После чего выяснилось, что пышные эпитеты плохо согласуются с реальностью. Льготы на бесплатный для населения свет, газ, воду и соль, которые в начале 90-х ввел Туркменбаши и завещал сохранить их до 2030 года, пришлось отменить. Положение в Туркменистане усугубилось после того, как Москва в 2016 году полностью отказалась от закупок газа – чуть ли не единственного "наполнителя" госбюджета. В прошлом году Ашхабад потерял еще один важный экспортный рынок, вступив в конфликт с Ираном по поводу имевшихся неоплаченных долгов. Ашхабад выставил Тегерану счет почти на 2 млрд долл., который так и остается неоплаченным.



Сегодня туркменский газ покупает только Китай, причем по крайне низким ценам и в счет погашения кредита в 4 млрд долл., который был взят у Пекина под строительство газопровода в китайском же направлении. Из-за чрезмерной зависимости от экспорта энергоресурсов и неспособности диверсифицировать экономику Туркменистан оказался в очень тяжелой ситуации. Страна переживает продовольственный и финансовый кризис. Приостановлены любые банковские операции. Ограничения коснулись всех слоев населения, в том числе студентов, обучающихся за рубежом, и предпринимателей. По сообщению Радио "Азатлык" (туркменская служба Радио "Свобода"), местные жители сталкиваются с задержками зарплаты, увольнениями, массовыми сокращениями рабочих мест или принудительной отправкой бюджетников в неоплачиваемые отпуска. По некоторым оценкам, реальный уровень безработицы в Туркменистане достиг 60%. При этом власти при случае берут со своих граждан расписку о том, что они не выедут на заработки в другие страны.



Но, несмотря на запреты и ограничения, все больше граждан Туркменистана в поисках работы стремятся выехать за рубеж. Основным направлением является Турция. В последнее время туркмены стали выезжать и в соседние страны – Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Кому-то удается закрепиться в этих государствах, но чаще они оказываются транзитными на пути все в ту же Турцию. Новым направлением туркменской трудовой миграции может стать Россия, считают эксперты.



"Пока трудовой миграции из Туркменистана в Россию, хоть сколько-нибудь похожей на миграцию из других стран Центральной Азии, нет. На территории России находится всего несколько тысяч граждан этой страны, да и то большая их часть приехала не на работу. Но прогнозировать развитие ситуации трудно. Считается, что сравнительно невысокая мобильность граждан Туркменистана связана с жестко авторитарным характером политического строя страны", – сказал "НГ" профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин.



Не исключено, что вопрос трудовой миграции из Туркменистана будет обсуждаться на переговорах в Ашхабаде на уровне МИД двух стран. "Россия не относится к основным направлениям миграции для граждан Туркменистана в отличие от стран Центральной Азии. Для Туркменистана первое место занимает Турция. Это создает определенные проблемы и риски, связанные с вербовкой трудовых мигрантов в террористические структуры Ближнего Востока", – сказал "НГ" директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. По его словам, все больше дающие о себе знать экономические проблемы Туркменистана связаны с тем, что огромный потенциал страны в сфере экспорта газа не востребован.



Но, по мнению Казанцева, Ашхабад и Москву сегодня больше заботит не это, а вопросы сотрудничества в сфере проблем безопасности. "Ситуация в Афганистане по-прежнему остается сложной, и в России многие высказывают опасения по поводу возможной дестабилизации на туркмено-афганской границе. "Не совсем понятно, кто будет помогать Туркменистану в таком случае, поскольку государство имеет нейтральный статус, ни в какие военные блоки не входит, а способности самостоятельно справиться с вызовами наводят на сомнения. Поэтому нужно прорабатывать варианты кризисного реагирования", – считает эксперт. По его мнению, для этого и проводятся разного рода консультации между Россией и Туркменистаном, направленные на решение этой проблемы, на выработку различных сценариев взаимодействия для борьбы с международным терроризмом.



"Есть также определенный набор экономических вопросов, которые могут обсуждаться в ходе переговоров. К сожалению, после прекращения поставок газа в Россию из Туркменистана практически не существует серьезных российско-туркменских экономических отношений, но у сторон есть определенный интерес к расширению торговых связей", – отметил Андрей Казанцев. Один из проектов, который способен заинтересовать Россию, – газопровод ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия). "В принципе Москва не против ТАПИ, поскольку он не мешает планам "Газпрома" и скорее будет составлять конкуренцию Катару и его поставкам сжиженного газа в Пакистан и Индию. Но реализация проекта ТАПИ связана с проблемами безопасности, которые надо решать", – отметил Казанцев.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



13.04.2018 Источник - Независимая газета

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