 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 13.04.2018
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Четверг, 12.04.2018
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В США пройдет референдум о разделении Калифорнии на три штата
06:20 13.04.2018

В ноябре параллельно с промежуточными выборами в США состоится референдум о разделении Калифорнии на три штата. Инициативу американского миллиардера Тима Дрейпера поддержали сотни тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Дрейпер безуспешно выступал с таким предложением в 2014 и 2016 годах. На этот раз его петицию подписали около 600 тысяч человек, а для проведения плебисцита по любому предложению в Калифорнии требуется собрать 365 880 подписей.

Дрейпер хочет разделить Калифорнию на северный, центральный и южный штаты. Бизнесмен, сделавший состояние на венчурном капитале, считает, что это позволит жителям самого крупного американского штата повысить репрезентативность органов власти.

"Я думаю, что три малых штата уполномочат народ воплотить все, что они хотят", - сказал миллиардер. Он уверен, что централизация власти в руках одного губернатора и законодательной ассамблеи в Сакраменто привела к росту числа бездомных и падению качества среднего образования.

Источник - rg.ru
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