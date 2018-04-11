Asia Times: Удары США по Сирии могут спровоцировать ответный удар КНР

01:05 13.04.2018 Действия США в Сирии могут спровоцировать китайского дракона на полномасштабное использование собственных вооруженных сил для противодействия угрозе



В 2012 году ближневосточные СМИ сообщили о возможных совместных военных учениях с участием Ирана, России, Китая и Сирии в Средиземном море. Эти учения могли бы стать самыми крупными из когда-либо планировавшихся. Сообщалось, что в них могут принять участие 90 тыс. солдат, 400 самолетов, около 1 тыс. танков и сотни ракет, пишет Кристина Лин в статье для издания Asia Times.



Тогда военные учения так и не состоялись, однако сообщения о них послужили для США и других западных стран сигналом о том, что четыре державы готовы прочертить красную линию, т. е. установить рамки дозволенного на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.



Вашингтонские политики склонны поддаваться страхам, вызванным предположениями СМИ. Такая позиция может привести к неадекватной реакции, просчету и эскалации ограниченного военного конфликта, который может перерасти в крупную войну.



Американским лидерам нужно осознать, что США - это не единственная страна, которая может устанавливать рамки дозволенного в том или ином регионе мира. Не обращая внимание на оправданные опасения иностранных государств относительно собственной национальной безопасности, президент США Дональд Трамп рискует открыть ящик Пандоры: к защите сирийского правительства от террористов могут подключиться и другие мировые державы.



Китай имеет ключевые интересы в Сирии. Войска КНР уже присутствуют на территории Сирии для борьбы с радикалами, прибывшими из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Экстремисты из КНР входят в состав как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Джихадисты совершили нападение на китайское посольство в Киргизии в 2016 году. Пекин опасается, что экстремисты планируют в дальнейшем совершить нападения как на территории Китая, так и против его зарубежных активов.



Если сирийское правительство будет свергнуто в результате военных ударов США, а различные группы джихадистов, включая уйгуров, превратят Сирию в постоянную базу по подготовке террористов и финансированию зарубежных нападений, Китай может столкнуться с угрозой выхода Синьцзян-Уйгурского района из-под контроля Пекина.



В список приоритетных интересов КНР входит суверенитет, территориальная целостность, экономический рост и сохранение Коммунистической партия Китая (КНР). Для КНР Сирия, превращенная в базу для террористов, подобна Афганистану, предоставившему убежище для "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершившей нападение на США 11 сентября 2001 года. В этой связи действия США могут спровоцировать китайского дракона на полномасштабное использование собственных вооруженных сил для противодействия угрозе. Кроме того, Китай нуждается в энергетических ресурсах Ближнего Востока и доступе к рынкам. Ближневосточные ресурсы и рынки поддерживают экономический рост КНР и обеспечивают выживание КПК.



Военные США постоянно угрожают вооружить уйгурских радикалов, чтобы дестабилизировать Синьцзян-Уйгурский район. Также в Вашингтоне размышляют о том, как подорвать работу китайских портов, перекрыть торговые пути и поставки энергоресурсов. Например, в феврале 2014 года в журнале военно-морского института США появилась статья отставного американского военного под названием "Сдерживание дракона". В статье предлагалось установить подводные мины вдоль побережья КНР, чтобы заблокировать работу основных портов и перекрыть морские линии связи. Он также рекомендовал направить спецназ для подготовки неукротимых меньшинств КНР в Синьцзяне и Тибете. В этой связи попытки Вашингтона по свержению сирийского правительства вызывают серьезное недоверие в КПК.



Китайские и российские военные, похоже, сигнализируют США, что ни одна страна не останется в одиночестве в случае нападения, как в Восточной Азии, так и в Средиземном море. В последние годы обе страны провели совместные военные учения в Средиземном, Балтийском и Южно-Китайском морях.



В октябре 2014 года военный аналитик Нафез Ахмед предрек, что Россия присоединится к сирийскому конфликту, если западные державы вместо борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримут попытку свергнуть президента Сирии Башара Асада и заменить сирийское правительство на исламистский режим, чтобы экспортировать радикализм в Чечню.



Следует надеяться, что оценка Ахмеда в отношении экспорта радикализма не оправдается в 2018 году. Президент США должен понять, что прежде чем прислушаться к советникам, говорящим о необходимости военного удара по Сирии, ему следует задуматься о том, что за спиной Дамаска может стоять не только российский медведь, но, возможно, и китайский дракон. Существует риск, что "хирургические удары" Трампа приведут к эскалации и началу войны с несколькими мировыми державами в Средиземном море.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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