 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 13.04.2018
01:05  Asia Times: Удары США по Сирии могут спровоцировать ответный удар КНР
01:03  В России назревает финансовая революция. Спасибо Трампу! - А.Халдей
00:47  Убийств мигрантов из Кыргызстана в России стало в три раза меньше, - "ВБ"
00:45  Елбасы: "Каждый день пишу на новом алфавите слова Абая"
00:37  Семь стран. Война как способ существования США, - Л.Савин
00:20  Дядя, дай копеечку... Президент Атамбаев провел секретную встречу с "принцем" секты исмаилитов Ага Ханом IV
00:14  Гибридные войны. Теории и стратегии, - Леонид Ивашов
00:05  Начальник миграционной полиции Южно-Казахстанской области Толегенулы попался на взятке в $33 тыс
Четверг, 12.04.2018
20:26  Скончавшийся в результате инцидента на кыргызско-узбекской границе Мирзаликов шел в гости к тете
20:22  В Туркмении новые вице-премьеры: Ч.Гылыджов и М.Мередов, глава Высшей контрольной палаты Г.Мушшиков
20:10  Русский с китайцами братья на 20 млрд
20:06  В Узбекистане новые министры: труда - Шерзод Кудбиев, строительства - Абдукаххор Тухтаев
14:00  Как Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии, - "Къ"
13:08  "Приехали!". 10 наивных вопросов о космосе
12:58  Воинственные твиты Трампа в адрес Кремля пополнили российский бюджет
11:53  В Москве переиздан отличный труд В.Трепавлова "Степные империи Евразии: монголы и татары"
11:50  На Байкале разрешат охоту на нерп? Для потехи китайских туристов
11:46  Тогуз-Торо. За что кыргызы жгут китайцев? - Б.Торогелди уулу
11:43  России надо менять правительство, а не лозунги, - Виталий Третьяков
09:05  "По самому сокровенному": обыски у адвоката Трампа вскрывают неприглядную картину, - ВВС
08:20  В КырВерхушке полный раздрай. Коалиция распадется, правительство уйдет в отставку?.. - А.Темирбек уулу
08:08  РФ ждет крах, если позволит бомбить Сирию, - Леонид Ивашов
08:03  Таджикистан отдал китайцам золото-месторождение Кумарг за ТЭЦ. Кыргызстан поступит также? - "ВБ"
07:56  Атака в Сирии - гол престижа или Третья мировая? - А.Халдей
07:54  Китайский флот в Средиземном море переходит под командование России
07:52  В таджикском Согде начался суд над отправившейся на "джихад" 70-летней шахидкой
07:42  Янычары и их потомки. В России вышел 2-томный труд "Военная мощь Турецкой Республики"
07:39  Китай победил США? Мы ведем счет, - Ван Гуань
07:28  Что не так с твитом Трампа об ударе по Сирии, - CNN
07:22  Скажи "А-а-а". В Киргизии началось обязательно-принудительное тестирование всех госслужащих по кыр-языку
07:13  Ильхам Алиев продлил мандат, - Ю.Рокс
07:06  Средняя зарплата в Узбекистане уже почти $ 200
05:00  В Гуте рос-спецназ ликвидировал и частью взял в плен британское отделение 22 батальона SAS
01:33  Беззубая реакция Москвы только провоцирует пиратство Киева, - Анатолий Вассерман
01:05  Антимир после войны. США работают над планами развала Сирии, - С.Карпачев
00:50  Трудный выбор Трампа в Сирии: войны не будет, русские начали учения, - А.Запольскис
00:44  Слушая Трампа. Обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка, - А.Халдей
00:40  Многие его мысли были настоящими откровениями. Памяти Олеся Бузины, - М.Ивлев
00:38  Атамбаев будет представлять в Кыргызстане китайские интересы? - "ВБ"
00:33  Кырпремьер Исаков запускает проект "Умный город". Запущенный в 2012 проект "Безопасный город" тихо издох
00:27  Смерть в наследство. Почему в Таджикистане не могут захоронить советские урановые отходы, - Т.Расул-заде
00:23  История ислама в цитатах. Часть-2, – Н.Мингбаев
00:21  Каким будет ответ Москвы на американскую агрессию против Дамаска? - А.Арешев
00:19  Какие варианты есть у Трампа в Сирии, - Neue Zurcher Zeitung
00:17  Киргизские мигранты в Москве создали сборную и собрались на игры кочевников
00:10  The Hill: Как США могут избежать катастрофы в Сирии?
00:08  Митингующие кыргызы сожгли в Тогуз-Торо лабораторию, склад и офис китайской компании
00:07  Весь в Папу. Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно, - М.Семенов
00:02  Ответ России на любую агрессию США в Сирии будет очень разнообразным, - Абдель Бари Атван
00:00  В Турции раскрыт новый зоговор "террористической организации FETО" - 20 арестованых
Среда, 11.04.2018
20:39  Ильхам Алиев ожидаемо набирает более 80% и побеждает на выборах в Азербайджане
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Asia Times: Удары США по Сирии могут спровоцировать ответный удар КНР
01:05 13.04.2018

Действия США в Сирии могут спровоцировать китайского дракона на полномасштабное использование собственных вооруженных сил для противодействия угрозе

В 2012 году ближневосточные СМИ сообщили о возможных совместных военных учениях с участием Ирана, России, Китая и Сирии в Средиземном море. Эти учения могли бы стать самыми крупными из когда-либо планировавшихся. Сообщалось, что в них могут принять участие 90 тыс. солдат, 400 самолетов, около 1 тыс. танков и сотни ракет, пишет Кристина Лин в статье для издания Asia Times.

Тогда военные учения так и не состоялись, однако сообщения о них послужили для США и других западных стран сигналом о том, что четыре державы готовы прочертить красную линию, т. е. установить рамки дозволенного на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Вашингтонские политики склонны поддаваться страхам, вызванным предположениями СМИ. Такая позиция может привести к неадекватной реакции, просчету и эскалации ограниченного военного конфликта, который может перерасти в крупную войну.

Американским лидерам нужно осознать, что США - это не единственная страна, которая может устанавливать рамки дозволенного в том или ином регионе мира. Не обращая внимание на оправданные опасения иностранных государств относительно собственной национальной безопасности, президент США Дональд Трамп рискует открыть ящик Пандоры: к защите сирийского правительства от террористов могут подключиться и другие мировые державы.

Китай имеет ключевые интересы в Сирии. Войска КНР уже присутствуют на территории Сирии для борьбы с радикалами, прибывшими из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Экстремисты из КНР входят в состав как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Джихадисты совершили нападение на китайское посольство в Киргизии в 2016 году. Пекин опасается, что экстремисты планируют в дальнейшем совершить нападения как на территории Китая, так и против его зарубежных активов.

Если сирийское правительство будет свергнуто в результате военных ударов США, а различные группы джихадистов, включая уйгуров, превратят Сирию в постоянную базу по подготовке террористов и финансированию зарубежных нападений, Китай может столкнуться с угрозой выхода Синьцзян-Уйгурского района из-под контроля Пекина.

В список приоритетных интересов КНР входит суверенитет, территориальная целостность, экономический рост и сохранение Коммунистической партия Китая (КНР). Для КНР Сирия, превращенная в базу для террористов, подобна Афганистану, предоставившему убежище для "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершившей нападение на США 11 сентября 2001 года. В этой связи действия США могут спровоцировать китайского дракона на полномасштабное использование собственных вооруженных сил для противодействия угрозе. Кроме того, Китай нуждается в энергетических ресурсах Ближнего Востока и доступе к рынкам. Ближневосточные ресурсы и рынки поддерживают экономический рост КНР и обеспечивают выживание КПК.

Военные США постоянно угрожают вооружить уйгурских радикалов, чтобы дестабилизировать Синьцзян-Уйгурский район. Также в Вашингтоне размышляют о том, как подорвать работу китайских портов, перекрыть торговые пути и поставки энергоресурсов. Например, в феврале 2014 года в журнале военно-морского института США появилась статья отставного американского военного под названием "Сдерживание дракона". В статье предлагалось установить подводные мины вдоль побережья КНР, чтобы заблокировать работу основных портов и перекрыть морские линии связи. Он также рекомендовал направить спецназ для подготовки неукротимых меньшинств КНР в Синьцзяне и Тибете. В этой связи попытки Вашингтона по свержению сирийского правительства вызывают серьезное недоверие в КПК.

Китайские и российские военные, похоже, сигнализируют США, что ни одна страна не останется в одиночестве в случае нападения, как в Восточной Азии, так и в Средиземном море. В последние годы обе страны провели совместные военные учения в Средиземном, Балтийском и Южно-Китайском морях.

В октябре 2014 года военный аналитик Нафез Ахмед предрек, что Россия присоединится к сирийскому конфликту, если западные державы вместо борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримут попытку свергнуть президента Сирии Башара Асада и заменить сирийское правительство на исламистский режим, чтобы экспортировать радикализм в Чечню.

Следует надеяться, что оценка Ахмеда в отношении экспорта радикализма не оправдается в 2018 году. Президент США должен понять, что прежде чем прислушаться к советникам, говорящим о необходимости военного удара по Сирии, ему следует задуматься о том, что за спиной Дамаска может стоять не только российский медведь, но, возможно, и китайский дракон. Существует риск, что "хирургические удары" Трампа приведут к эскалации и началу войны с несколькими мировыми державами в Средиземном море.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523570700
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  