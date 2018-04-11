В России назревает финансовая революция. Спасибо Трампу! - А.Халдей

01:03 13.04.2018 В России назревает финансовая революция

то, что не смогли сделать российские патриоты, сделают американские конгрессмены



Александр Халдей



Финансовая революция в России, о необходимости которой так долго говорили патриоты, началась. Правда, началась она в США. Именно там пока принимаются самые важные финансовые решения в отношении России - экономический суверенитет в отличие от военного и политического Путину пока вернуть не удалось.



Но нет худа без добра. Группа конгрессменов-демократов внесла в Конгресс США законопроект, который в случае принятия запретит американским гражданам и компаниям размещать свои средства в российских ОФЗ. Последствия такого события, если оно состоится, а к этому все идет по неумолимой логике эскалации конфликта, когда силовое плечо все больше наращивается зачинщиком и провокатором, приведет к окончательной невозможности функционирования российской финансовой системы в том колониальном виде, в каком ее создавали все годы с момента принятия Закона о Центральном банке России. То есть с начала 90-х.



Поскольку американский финансовый рынок является самым бездонным резервуаром свободных денег на планете, то черпать из него вечно – голубая мечта всех капиталистических, то есть либеральных государств. За право попасть на этот рынок требуется признание положения вассала США и сдача политического суверенитета. Для компрадорских элит, поставленных марионетками от структур глобального капитала, потеря суверенитета не проблема, они именно для такой потери к власти и поставлены. И Россия не была исключением из этого правила – начиная с 90-х мощное либеральное крыло держало и до сих пор держит Россию в рамках системы экономического подчинения Западу, угрожая, что в случае выхода из повиновения финансовая пуповина между Россией и США будет перерезана. Это и служило оправданием присутствия либералов во власти – они отвечали за работу этой пуповины.



На американском финансовом рынке Россия пополняла бюджет валютой, продавая свои облигации федерального займа – ОФЗ. Американцы справедливо рассудили, что им нет резона и дольше выступать спонсорами возрождения российской военной и экономической мощи, раз Россия отказывается от статуса вассала, и решили эту пуповину перерезать – запрет на покупку американскими резидентами российских ОФЗ давно ожидался вместе с мерой по отключению от SWIFT.



Но если последствия отключения от системы электронных платежей легко купируется использованием других систем, то отказ от американской денежной халявы ставит под вопрос необходимость существования целого политического класса либералов в экономическом блоке правительства. Запад подрубил базу под своей пятой колонной в российской власти. И пошел на это сознательно – санкции показали, что никакого влияния на российскую власть либералы не оказывают. Содержать такую агентуру стало бесполезным, и ее отдали на забой, предварительно подвернув грабежу и экзекуциям уголовного преследования. Для Запада потеря либерального крыла в России менее страшна, чем усиление крыла силового.



Но в таком случае перед властью России становится во весь рост задача – чем компенсировать образовавшийся недостаток денег. Эмиссия потребует усиления планового начала в экономике, потому что всякий контроль - это план. Контроль нужен при эмиссии, чтобы не дать развиться инфляции. А рост регулирования - это самое главное либеральное табу и самое страшное проклятье. Можно пробежаться по другим рынкам, но там все сложнее и дороже, к тому же вовсе нет гарантии, что длинная рука США не доберется и до тех государств, резиденты которых станут покупать наши ОФЗ вместо американцев.



Европа вся под контролем Вашингтона, а с Китаем и Индией перспективы нет – они сами работают с американскими рынками и в мире нет больше мест, где так много идиотов со свободными деньгами, которые они готовы вложить хоть в авантюры Маска, хоть в бумаги Украины, лишь бы они не жгли карман. Всего доля иностранцев в российских ОФЗ составляет 33,9%. Это очень высокая цифра, росту которой не помешали политические конфликты типа украинского и сирийского. Интерес к российским ценным бумагам вызван низким государственным долгом, то есть высокими гарантиями получения обещанных платежей по долгам.



Но удар по российским ключевым банкам в совокупности с ударом по рынку ОФЗ заставит иностранных держателей наших ценных бумаг начать от них избавляться. Сброс облигаций уронит рубль, осложнятся возможности займов для наших банков для обслуживания уже имеющихся долгов. Американцы точно знают, куда бить – и бьют расчетливо. Остается спросить у наших реформаторов – зачем они создали такую уязвимую систему? Но, думаю, они ответят, что систему они создавали для страны, которая была согласна на раздел недр с глобальными ТНК и на НАТО в Севастополе, Дамасске, Пхеньяне и Тегеране, а не для отказников от Вашингтонского консенсуса.



Если Россия решила стать антилиберальным диссидентом, то ей срочно требуется совершенно иная финансовая система. И эта система была создана в СССР, где 70 лет успешно решала поставленные перед ней задачи развития в условиях постоянных санкций, блокад и горячих войн. Это система государственного управления финансами.



Другими были все самые главные процессы возникновения денег. Безналичный оборот был отделен от наличного, что исключало инфляцию на потребительском рынке. Обналичить безнал было невозможно. Объем денежной массы соответствовал количеству выпущенных товаров народного потребления. Контролировались цены, прибыль и рентабельность - сегодня эти функции успешно не выполняет Федеральная антимонопольная служба, для чего они и была задумана, но у нее нет сил бороться с монополистами. У них сильнее связи во власти.



Контроль над ценами немонетарными методами в СССР позволял поставить на плановую основу бюджетный процесс. Предприятия в СССР после уплаты всех налогов и процентов по кредитам имели нормативы распределения прибыли по фондам – фонд развития производства, фонд материального поощрения и фонд соцкультбыта, из которого содержали санатории и пионерлагеря, стоили ведомственное жилье и содержали свои поликлиники и больницы. Но после распределения всех плановых денег по нормативам оставался так называемый свободный остаток прибыли. Он изымался министерствами и концентрировался в руках Правительства. Это был второстепенный по статусу бюджетный источник, но по денежной массе он был главным. На эти средства СССР не только решал свои вопросы в стране, но и содержал массу вассалов на планете. То есть чисто технически это была логичная схема, позволяющая не зависеть от займов за рубежом и вполне обеспечивающая суверенитет страны при колоссальных возможностях экспансии ради отодвигания границы с НАТО. Безопасность в том мире было намного выше, чем сейчас.



Разумеется, пример этот приведен не для того, чтобы призывать к его дословному копированию. Это не нужно и невозможно – уже нет тех условий, и нет той страны, где этот инструмент был адекватен и эффективен. Но сама идея верна – при желании можно найти другие механизмы пополнения бюджета таким образом, чтобы и экономика не задохнулась от налогового бремени, и источники финансирования бюджета были не зарубежными. Важен сам принцип. Да, придется по одежке протягивать ножки, жить на заработанное и внешние займы уменьшить до максимума безопасности, но другого пути нет. Другой путь – это путь Украины: долговая кабала на условиях отказа от суверенитета с постепенным переходом контроля над страной в руки США с последующим расчленением России и столкновением ее со всеми соседями на границах в интересах Америки.



Потребуется перенастройка всей финансовой системы для поиска механизма внутреннего финансирования инвестиций в промышленость и оборону. Это непременно случится, потому что другого выхода у российского правящего класса просто нет. В прежних условиях он не уцелеет, потому что не сохранит страну. А опыт распада СССР показал, что прежние элиты распавшейся страны не нужны ни за рубежом, ни на бывшей Родине.



Систему придется менять. Разумеется, это потребует некоторой перегруппировки внутри политического класса, но цена вопроса – жизнь, поэтому с иллюзиями и устаревшими вчерашними теориями будут прощаться неумолимо и быстро. Кто не сможет, будет отброшен от власти.



Время не ждет, и действовать придется немедленно. Благодаря действиям США российский правящий класс сам подталкивается в спину к тому, от чего он уклонялся 30 лет – к построению самодостаточной независимой страны с собственной идеологией и новой геополитической концепцией своего места в мире. И если идеологические шоры не превысят инстинкта самосохранения, то финансовая революция будет сделана ими самими. Если любовь к старым теориям перевесит здравый смысл, то, как пел Высоцкий, "другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой не пройденный маршрут".



Однако так или иначе финансовая революция началась и классическая революционная ситуация назрела - верхи уже не могут финансировать бюджет по-старому, а низы уже такой схемы не хотят. Процесс, когда вывоз денег из России в облигации США превышал займы у тех же США тех же российских денег уже под более высокие проценты, как феномен редкого экономического кретинизма либералов, подошел к своему логическому завершению. Источник - Завтра

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