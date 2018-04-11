|Елбасы: "Каждый день пишу на новом алфавите слова Абая"
00:45 13.04.2018
Президент: Каждый день пишу на новом алфавите слова Абая
Глава государства поделился способом, как быстро освоить латиницу.
На презентации учебников в рамках проекта "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке" президент РК Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как осваивает казахский язык на латинице.
"Нам нужно потихоньку внедрить новый алфавит. Я вот каждый день сажусь и пишу на новом алфавите слова Абая (Кунанбаева, писатель, поэт)", - сказал он.
Как добавил Президент РК, новый алфавит скоро будет внедрен в школах страны.
"Научившись, не так уж сложно. Так ведь и научились в школах алфавиту. Думаю, что очень быстро внедрим новый алфавит", - пояснил Н. Назарбаев.
Ранее Назарбаев подписал изменения в указ о переводе казахского алфавита на латинскую графику. Для специфических казахских букв в алфавите будут использоваться диакритические знаки.
Ксения Давыдова, Астана