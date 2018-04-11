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Семь стран. Война как способ существования США, - Л.Савин
00:37 13.04.2018

О некоторых особенностях принятия решений в Белом доме

В 2007 году генерал в отставке Уэсли Кларк заявил в телеинтервью, что США после атаки на Нью-Йорк в 2001 г. планировали за пять лет провести семь войн в регионе Ближнего Востока. После Ирака следующими целями Пентагона должны были стать Сирия, Ливан, Ливия, Сомали, Судан и Иран.

В пять лет американцы не уложились, но с тех пор все эти страны, кроме Ирана, подверглись агрессии и политическому давлению США. В Сирии был инициирован вооруженный конфликт, длящийся до сего дня. С декабря 2001 г. США проводят различные операции в Сомали, в 2006 г. началась так называемая Сомалийская война. Когда Ливия как государство прекратила свое существование после операции НАТО в 2011 г., Судан был разделен в результате организованного при помощи Вашингтона референдума. Ливан подвергся прямой агрессии Израиля в июле 2006 г. (до этого в 2005 г. из Ливана были выведены сирийские войска), и бомбардировка ливанских городов была прекращена только после вмешательства СБ ООН. До сей поры израильские ВВС беспрепятственно нарушают воздушное пространство Ливана, чтобы наносить удары по объектам в Сирии.

Выражение seven countries in five years стало актуальным мемом.

США сейчас официально как раз и ведут войну в семи государствах, о чем свидетельствует недавно рассекреченный доклад – Report on the Legal and Policy Frameworks Guiding the United States" Military Force and Related National Security Operations. Официально, правда, слово война в документе не используется; официально это применение военной силы и связанных с ней операций по национальной безопасности.

Как следует из доклада, "Вооруженные силы США остаются в Афганистане, чтобы не допустить восстановления убежища для террористов, способных угрожать Соединенным Штатам и их интересам, для поддержания афганского правительства и афганских военных, которые ведут борьбу с "Талибаном", а также создания условий для поддержки политического процесса, направленного на установление мира". Упоминаются такие группы, как "Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГ) [обе организации запрещены в России], "Талибан", "Сеть Хаккани". При этом о переговорах по мирному урегулированию, которые ведут Афганистан, Пакистан, Иран и Россия, в упомянутом американском докладе не сказано ни слова. Ничего не сказано и о колоссальном росте наркоугрозы в результате вторжения США в Афганистан (с началом американской оккупации этой страны производство наркотиков там выросло многократно).

По Ираку и Сирии картина, представленная в докладе, примерно такая же. Войска США размещены для "борьбы с ИГ и местными наземными силами (indigenous ground forces)". В эту уклончивую формулировку укладываются как террористы, так и сирийские правительственные войска. Что касается курдов, то упоминаются лишь иракские формирования пешмерга, хотя в Сирии США предоставляют военную помощь курдским структурам SDF.

В Йемене размещена относительно небольшая группа американских военных, которые проводят операции против местных филиалов "Аль-Каиды".

В Сомали США не только осуществляют авиаудары, но и проводят наземные операции, включая взаимодействие с миссией Африканского союза в Сомали. Целями США в Сомали обозначены "Аль-Каида", ИГ и "Аль-Шабааб".

В Ливии в основном наносятся авиаудары – якобы при координации с Ливийским правительством национального согласия.

Седьмая страна, указанная в документе, не так часто фигурирует в сводках о боевых действиях. Это Нигер. Официальная причина нахождения там американских военных – это тренинги, помощь и консультирование местных властей в борьбе с ИГ.

В докладе содержатся факты, важные для понимания особенностей принятия решений в Белом доме и более полного представления о глобальной сети американских клиентов.

Например, при описании правового обеспечения ведения боевых действий за пределами США в качестве примера отмечается, что "указание президента США нанести удар по авиабазе Шайрат в Сирии 6 апреля 2017 г. было осуществлено в соответствии со статьей 2 Конституции, где говорится, что президент руководит процессом международных отношений, а также является главнокомандующим и главой исполнительной власти".

В докладе также обозначены партнеры США по "коалиции" против "Исламского государства". Это якобы 70 государств и четыре международных организации. В действительности такой коалиции никогда не существовало. Скорее, это пул стран и организаций, рассматриваемых Вашингтоном как сателлиты.

Четко сказано в докладе, что "США не поддерживают военную стратегию России в Сирии, и Вооруженные силы США не сотрудничают с Вооруженными силами России".

Для отношения США к любым международно-правовым ограничениям войны, которую они ведут, характерно замечание в разделе о захвате и задержании граждан разных стран в зонах конфликтов, а также их содержании в тюрьме Гуантанамо. Мало того что данная тюрьма находится на незаконно оккупированной территории Кубы, так еще утверждается, что "операции по содержанию в Гуантанамо являются легальными, безопасными, гуманными и осуществляются в соответствии с законами США и международным правом". Доклад уведомляет, что эта тюрьма будет продолжать работать, и в Гуантанамо будут направляться новые заключенные.

Все конфликты, которые развязывают и/или поддерживают США, сопровождаются двойными стандартами и манипуляцией данными. Military Times, анализируя отчет Минобороны США о количестве военнослужащих за рубежом, указало, например: в ежеквартальном отчете на сентябрь 2017 г. в Ираке первоначально значилось 7402 американских военных, а в обновленной версии отчета та же графа осталась пустой. Это не техническая ошибка, это один из примеров манипуляции статистикой. По данным Military Times, сейчас в Ираке находится 5200 американских военных.

Для понимания войн, которые в настоящее время ведут США, стоит обратить внимание на изданное в 2008 г. RAND Corp. исследование "Разворачивание будущей долгой войны: мотивации, перспективы и последствия для армии США". Исследование готовилось, исходя из возможности вовлечения США в конфликт против объединенного мусульманского мира. Авторы исследования предлагали, в частности, для воздействия на потенциальных противников в будущей долгой войне поддерживать суннитско-шиитский конфликт.

Показательно, что после 2008 года термин "долгая война" (Long War) вошел в концепцию, практически используемую в Соединенных Штатах лицами, которые готовят и принимающие решения. Это подтверждает и доклад Сета Джонса "Управление долгой войной. Политика США для Афганистана и региона", представленный 27 апреля 2017 г. на подкомитете по терроризму, нераспространению и торговле комитета по международным делам палаты представителей США.

Судя по событиям последних месяцев, правящие круги США собираются вести "долгую войну" на три фронта – не только в Афганистане, но и против Китая и России. По крайней мере, так утверждает профессор Майкл Клэр, называя подобные планы "приглашением к катастрофе".

Леонид САВИН | 11.04.2018 |

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523569020
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