Дядя, дай копеечку... Президент Атамбаев провел секретную встречу с "принцем" секты исмаилитов Ага Ханом IV

00:20 13.04.2018 Президент С.Жээнбеков встретился с принцем Ага Ханом IV в формате тет-а-тет



Встреча президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с принцем Каримом Ага Ханом IV прошла 11 апреля в формате тет-а-тет в Брюсселе. Об этом 12 апреля СМИ сообщил посол Кыргызстана в Бельгии Асеин Исаев.



По его словам, встреча продлилась 40 минут. О чем беседовали стороны, журналистам не сообщили.



Однако глава отдела внешней политики Аппарата президента Данияр Сыдыков предположил, что во время встречи были затронуты вопросы реализации совместных проектов.



"Я думаю, во время встречи речь могла идти относительно работы социальных проектов в Кыргызстане, развития проектов по оказанию помощи в социальном секторе, в сфере образования. Возможно, обсуждался вопрос осуществления новых проектов в сфере образования и экономик", - сказал Д.Сыдыков.



Позже в пресс-службе президента сообщили, что С.Жээнбеков во время встречи выразил признательность за эффективную реализацию Фондом Ага Хана в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, банковском секторе Кыргызстана. Он также отметил успешное функционирование первого кампуса Университета Центральной Азии (УЦА) в городе Нарын и Школы Ага Хана в городе Ош, которая на протяжении 15 лет предоставляет качественное образование.



"Мы положительно отмечаем реализацию программ по поддержке развития горных регионов и развития гражданского общества. Это очень серьезная поддержка", - сказал он.



Также С.Жээнбеков выразил надежду на то, что Сеть развития Ага Хана будет принимать активное участие в реализации совместных проектов и программ в Кыргызстане.



Принц Карим Ага Хан поздравил С.Жээнбекова с избранием на должность президента КР и пожелал успехов. Он отметил, что благодарен властям Кыргызстана за их поддержку и поощрение в осуществлении проектов Фонда.



"Принц Карим Ага-Хан подчеркнул готовность к наращиванию сотрудничества, отметив, что все начатые проекты будут продолжены. Кроме этого он вкратце рассказал о планах Сети развития Ага Хана, в том числе о проектах в сфере дошкольного образования, в частности открытие детских садов в горных регионах Кыргызстана", - сообщили в пресс-службе. Источник - kg.akipress.org

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