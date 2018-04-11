Начальник миграционной полиции Южно-Казахстанской области Толегенулы попался на взятке в $33 тыс

00:05 13.04.2018 Спецназ ворвался в кабинет, когда полковник получил 33 с половиной тысячи долларов.



В Южно-Казахстанcкой области задержали высокопоставленного полицейского. Там с крупной суммой попался начальник миграционной полиции региона Нурдаулет Толегенулы, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.



Громкое задержание провели сотрудники КНБ и управления собственной безопасности местного ДВД. Спецназ ворвался в кабинет, когда полковник получил 33 с половиной тысячи долларов. Правда, настоящими из них была только десятая часть. Остальные – муляж.



Почти сутки правоохранительные органы Южного Казахстана молчали о судьбе полковника, который около двух лет руководил миграционными процессами в регионе. Задержание прокомментировали в МВД, а районный суд сегодня выдал санкцию на его арест, пока на 2 месяца. Полковнику предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. В суде, к слову, журналистам снимать его запретили.



"- За оказание содействия в получении гражданства РК четырем уроженцам Афганистана задержан начальник управления миграционной службы ДВД области Толегенулы. Задержанный водворен в ИВС, - пояснил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев Источник - zakon.kz

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