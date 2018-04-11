|Скончавшийся в результате инцидента на кыргызско-узбекской границе Мирзаликов шел в гости к тете
20:26 12.04.2018
Стали известны новые подробности об инциденте на кыргызско-узбекской границе, произошедшем 7 апреля этого года.
Так, начальник управления пограничных войск Джалалабадской области полковник Таалайбек Кожошев сделал заявление по поводу целей перехода границы Фархата Мирзаликова. Полковник отметил, что Мирзаликов шел к тете. С учетом того, что она проживает на территории Узбекистана, Т.Кожошев косвенно подтвердил, что погибший нарушил границу. Вместе с тем, полковник не пояснил, почему Ф.Мирзаликов был пропущен через границу кыргызскими пограничниками.
Также выяснено, что в месте, где произошел инцидент, люди ходят через границу из-за того, что чиновники в Бишкеке не хотят открывать пункт пограничного перехода и создать условия населению по законному переходу через границу. Действительно странно, почему бы не сделать такой пункт в этой местности?
Как слышал, этот вопрос уже рассматривался на местном уровне, но наши чиновники в Бишкеке не решают эту проблему из-за некоего соглашения об установленном количестве пунктов пропуска с государствами-членами ЕАЭС и, якобы, длительностью сроков рассмотрения этого вопроса.
Если так будет продолжаться, люди и дальше будут нарушать государственную границу и гибнуть.
Поэтому актуальным остается вопрос, когда же чиновники будут жить жизнью народа?
Абдыбек Орозбеков