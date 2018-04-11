В Туркмении новые вице-премьеры: Ч.Гылыджов и М.Мередов, глава Высшей контрольной палаты Г.Мушшиков

20:22 12.04.2018 Итоги первого квартала рассмотрены на расширенном заседании Правительства Туркменистана



Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги деятельности отраслей национальной экономики за первый квартал текущего года, а также рассмотрены некоторые другие вопросы внутренней политики государства.



На заседание были приглашены заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители Меджлиса, министерств и ведомств, хякимы велаятов, городов и этрапов, ректоры высших учебных заведений, редакторы газет и журналов и др. Как отметил глава государства, в ходе заседания будут заслушаны соответствующие отчеты и дана оценка проделанной ими работы.



Огласив повестку дня заседания, глава государства перешел к рассмотрению кадровых вопросов.



Как известно, члены правления Торгово-промышленной палаты избрали ее нового руководителя. В этой связи Президент Туркменистана освободил от должности заместителя Председателя Кабинета Министров О.Гурбанназарова, который утвержден председателем ТПП.



Как отметил Президент, работа Торгово-промышленной палаты должна содействовать развитию экономики страны и ее успешной интеграции в систему мирохозяйственных связей, а также формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры. Обозначив в числе первоочередных задач необходимость создания благоприятных условий для развития всех форм предпринимательской деятельности, всестороннего наращивания торгово-экономического и научно-технического сотрудничества отечественных предпринимателей с бизнесменами других стран, глава государства Гурбангулы Бердымухамедов пожелал вновь назначенному руководителю успехов в работе.



Затем туркменский лидер сообщил о решении назначить заместителем Председателя Кабинета Министров, курирующим торговый сектор, Ч.Гылыджова, освободив его от должности председателя Высшей контрольной палаты страны.



Президент Туркменистана назначил председателем Высшей контрольной палаты Г.Мушшикова, который освобожден от должности председателя правления Акционерно-коммерческого банка "Сенагат". Указом главы государства на должность руководителя этого банка назначен Т.Тачмухаммедов.



Далее, обращаясь к собравшимся, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что положено начало большой работе – строительству нового участка международного газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, а также линий электропередачи и оптико-волоконной связи. Как указал глава государства, в этой связи необходимо построить железную дорогу от газового месторождения "Галкыныш" до Афганистана, а также продолжить освоение этой крупнейшей природной кладовой "голубого топлива". Для организации намеченных работ требуется опытный и умелый руководитель.



В данном контексте Президент Туркменистана сообщил о решении освободить М.Бабаева от должности заместителя Председателя Кабинета Министров и назначить его на должность, связанную со строительством газопровода ТАПИ.



Новым вице-премьером, курирующим нефтегазовую отрасль, глава государства назначил М.Мередова, освободив его от должности заведующего отделом Кабинета Министров.



Отметив, что в нефтегазовой отрасли накопилось множество нерешенных вопросов и необходимо незамедлительно приступить к их решению, Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал вице-премьеру ряд конкретных поручений, в том числе касающихся наращивания объемов добычи в стране нефти и ее переработки.



Следует активно развивать промышленность по переработке природного газа для налаживания производства аммиака, карбамида и технического углерода, а также планомерно увеличивать выпуск сжиженного газа, пользующегося большим спросом на мировых рынках, сказал Президент, подчеркнув, что эти отрасли являются важнейшими направлениями диверсификации экономики, альтернативой экспорту природного газа по трубопроводам.



Помимо этого, необходимо продолжить работу по техническому переоснащению отраслей топливно-энергетического комплекса, ускорить строительство заводов, освоение и ввод в эксплуатацию вновь открываемых нефтегазовых месторождений.



Распорядившись проанализировать состояние дел в ТЭК и принять меры для налаживания его эффективной деятельности, Президент Туркменистана пожелал М.Мередову успехов на новом месте работы и подписал соответствующие документы.



В продолжение темы глава государства еще раз подчеркнул, что в целях надлежащей организации работ по строительству газопровода ТАПИ необходим опытный руководитель. Мы должны реконструировать железную дорогу, проложенную до Афганистана. В данной связи туркменский лидер освободил вице-премьера, курирующего сферы транспорта и связи, Б.Аннамередова от занимаемой должности и сообщил о решении направить его на работу, связанную со строительством этой транснациональной энергомагистрали.



Президент Туркменистана назначил заместителем Председателя Кабинета Министров, курирующим отрасли транспортного комплекса и связи, М.Чакыева, освободив его от должности директора Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями.



Обращаясь к вновь назначенному вице-премьеру, Президент подчеркнул, что в настоящее время для государств, регионов и целых континентов открываются огромные перспективы в секторе транспорта, являющемся одним из ключевых направлений мирового развития на длительную перспективу. Данная сфера обуславливает новое содержание глобальной геоэкономики, придавая ей мощный импульс.



Обозначив в числе первоочередных задач необходимость формирования современной, скоординированной, гармоничной и высокотехнологичной транспортной инфраструктуры, отвечающей стратегическим интересам всего международного сообщества, глава государства подчеркнул, что их решение будет способствовать укреплению мирохозяйственных связей и стимулированию инвестиционной активности. Также будут созданы благоприятные условия для повышения социально-экономических показателей в глобальном, региональном и национальном масштабах.



Отметив наличие всех возможностей для решения поставленных задач, Президент пожелал М.Чакыеву успехов в работе.



На должность директора Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями глава государства назначил М.Худайкулыева.



Президент Туркменистана сообщил о решении удовлетворить просьбу министра автомобильного транспорта М.Айдогдыева об освобождении от занимаемой должности по состоянию здоровья, подписав соответствующий документ.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил М.Чакыеву возложить временное исполнение обязанностей министра автомобильного транспорта на заместителя министра Дж.Гараева.



Затем глава государства сообщил о своем решении назначить министром промышленности Х.Мергенова, освободив его от обязанностей заместителя руководителя этого министерства.



В целях выполнения Программы социально-экономического развития страны на 2018-2024 годы, а также дальнейшего преображения архитектурно-градостроительного облика города Ашхабада, глава государства подписал Постановление "О строительстве учебно-тренировочного центра, комплекса автотранспортных предприятий и объединения автошкол", поручив М.Чакыеву держать под строгим контролем его выполнение.



Затем Президент Туркменистана предоставил слово участникам расширенного заседания Кабинета Министров, которые выступили с отчетами по вопросам повестки дня.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Г.Мырадов доложил о макроэкономических показателях за первый квартал 2018 года. Как сообщил вице-премьер, во всех отраслях достигнуты высокие результаты.



За рассматриваемый период рост ВВП составил 6,2 процента, в том числе в промышленном комплексе ¬увеличился на 4,6 процента, транспортно-коммуникационном секторе – на 10,5 процента, торговле – на 7,6 процента, сельском хозяйстве – на 3,2 процента, в сфере услуг – на 10,1 процента.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом производство продукции выросло на 4,1 процента.



По итогам трех месяцев объем розничного товарооборота в сопоставлении с соответствующим периодом 2017 года увеличился на 18,2 процента. Цены на потребительские товары, а также тарифы на оказание услуг населению сохранены в установленных пределах.



Размеры среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям страны по сравнению с тем же периодом 2017 года выше на 9,3 процента. За первый квартал объем экспорта продукции на 14,2 процента больше, чем в истекшем году.



Далее председатель Государственного комитета по статистике А.Ораева отчиталась об экономических показателях министерств и ведомств страны за три месяца текущего года.



Как сообщалось, за рассматриваемый период позитивные результаты достигнуты в химическом комплексе, текстильной индустрии и пищевой промышленности. Возросли объемы производства переработки нефтепродуктов, бензина – на 1,1 процента, керосина – на 3,6 процента.



Прозвучала также информация о предпринимаемых шагах по увеличению производства импортозамещающей продукции и экспортноориентированных товаров. Хорошие показатели демонстрируют в этом направлении предприятия частного сектора.



Заслушав отчет, глава Туркменистана заострил внимание на ключевых задачах, стоящих перед данной структурой. Отметив значение проведения детального анализа основных индикаторов развития отраслей, глава государства распорядился совершенствовать методологию сборов статистических сведений, соответствующую действующим в этой сфере международным стандартам. Данные должны быть абсолютно достоверными и точными, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, адресовав руководителю Госкомитета по статистике ряд конкретных поручений.



Выступивший следующим министр финансов и экономики Б.Базаров доложил об исполнении Государственного бюджета, а также об итогах проведенной за первый квартал текущего года работы в финансово-бюджетной системе.



По состоянию на 1 апреля доходная часть главного финансового плана исполнена на уровне 105,4 процента, а расходная – 88,8 процента.



Отчитываясь о выполнении Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года в новой редакции, министр сообщил, что согласно данным за январь-март освоено инвестиций на сумму 394,1 миллиона манатов.



Подчеркнув, что практическая реализация Национальной сельской программы призвана повысить качество жизни людей, создать условия для улучшения благосостояния народа, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на необходимости обеспечения строгого контроля за выполнением определенных в данном документе задач. Основными направлениями выступают формирование современной инфраструктуры и индустриализация велаятов, наращивание мощностей отечественного производства, создание новых рабочих мест, продолжил Президент, указав на важность организации соответствующих работ в регионах на должном уровне. В этой связи министру финансов и экономики было поручено тщательно координировать претворение в жизнь вышеназванной Программы.



Обращаясь к вице-премьеру Г.Мырадову и ко всем руководителям финансово-экономического сектора, глава государства акцентировал внимание на основных направлениях работы на перспективу. В числе первоочередных задач были названы поддержание высоких темпов роста национальной экономики, модернизация в соответствии с требованиями времени отраслей народнохозяйственного комплекса, а также снижение расходов.



В нынешних условиях необходимо принять меры в целях стабильного развития финансовой системы, активизации инвестиционной деятельности, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Следует также проводить работу по укреплению курса и повышению покупательной способности национальной денежной единицы, увеличению объемов экспорта и золотовалютного резерва, указал туркменский лидер, адресовав вице-премьеру ряд конкретных поручений.



О результатах деятельности в строительном, энергетическом комплексах и в сфере коммунального хозяйства за истекшие три месяца года доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Д.Амангелдиев.



По хякимлику города Ашхабада за январь-март план выполнен на 112,2 процентов, при темпе роста 109,5 процентов.



По Министерству строительства и архитектуры за рассматриваемый период план выполнен на 100,2 процента при темпе роста 101,4 процента.



По Министерству энергетики за отчетный период темп роста составил 118,6 процента.



По Министерству коммунального хозяйства план выполнен на 110,3 процента, темп роста – 112,5 процента.



Государственным концерном "Türkmenawtoýollary" за первый квартал текущего года план выполнен на 100,2 процента, темп роста – 100,1 процента.



Заслушав отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру и в дальнейшем создавать все условия для обеспечения высокой производительности курируемых отраслей и структур, играющих важную роль в укреплении экономической мощи и авторитета независимого нейтрального Туркменистана. Особое внимание было акцентировано на значении, придаваемом реализации развернутой в столице масштабной градостроительной программы и созданию неповторимого облика главного города страны. В этой связи вице-премьеру было указано на необходимость держать под неослабным контролем вопросы дальнейшей застройки и благоустройства Ашхабада, который по всем показателям должен отвечать своему высокому столичному статусу.



Далее с отчетом об итогах работы в курируемых отраслях за первый квартал текущего года выступил заместитель Председателя Кабинета Министров К.Дурдымырадов.



По Министерству промышленности Туркменистана за январь-март план выполнен на 130,2 процента. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 110,2 процента.



За отчетные месяцы план выработки продукции по Министерству текстильной промышленности в совокупности выполнен на 119,5 процента. Общий темп роста составил 117,5 процента.



Темп роста производства на ковровых предприятиях составил 106,4 процента с выполнением плановых обязательств на 124, 5 процента.



По Государственному концерну "Туркменхимия" план по общему объему произведенной за первые три месяца текущего года продукции реализован на 102,6 процента, показатель роста по сравнению с данными прошлого года за этот период достиг 110 процентов.



По Государственному комитету рыбного хозяйства общий темп роста по выполненным работам составил 105,4 процента.



Резюмируя отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил важность поставленных целей для превращения суверенной Отчизны в индустриально развитое государство, дальнейшей диверсификации и развития высокими темпами национальной экономики.



Обращаясь к вице-премьеру и министру промышленности, глава государства потребовал лично тщательно проинспектировать работу каждого отраслевого предприятия, привлекая к участию соответствующих специалистов.



Акцентируя внимание на необходимости перестроить национальную промышленность для производства новых высококачественных, экологически чистых экспортноориентированных продуктов, Президент Туркменистана подчеркнул, что в этих целях заводы и фабрики должны быть оснащены новейшими технологиями и передовым оборудованием.



Озвучив соответствующие указания, глава государства дал вице-премьеру три месяца для проведения этой работы, отчет о результатах которой должен быть затем представлен на заседании Кабинета Министров.



Заместитель Председателя Кабинета Министров П.Агамырадов, отчитываясь о работе в курируемых сферах за первый квартал года, доложил об укреплении материально-технической базы системы образования, принимаемых мерах по воспитанию здорового, всесторонне развитого юного поколения.



За отчетный период среди учеников средних школ состоялся заключительный этап конкурса "Altyn asyryň altyn zehinleri", государственный этап предметной олимпиады.



С января по март включительно туркменские школьники завоевали 8 медалей, в том числе 2 серебряные и 6 бронзовых, Международных предметных и проектных олимпиад, были удостоены на интернет-олимпиадах 2467 дипломов различной степени.



На счету студентов туркменских вузов - 4 серебряные и 3 бронзовые медали, всего – 7 наград различных международных олимпиад. На интернет-олимпиадах они удостоились 41 призового места – 14 золотых, 11 серебряных, 16 бронзовых медалей, а также дипломов различных степеней.



За отчетный период подготовлено и отправлено в печать 145 рукописей учебников и пособий, из них издано 35.



По реализации плана действий в рамках "Концепции совершенствования обучения в Туркменистане иностранным языкам" в вузах и средних профшколах были организованы научно-практические, учебно-методические конференции. Продолжена организационная работа по развитию в стране цифровой системы образования.



По здравоохранению приведены следующие цифры: 78,4 процента граждан Туркменистана заключили договора государственного добровольного медицинского страхования, темп роста объема поступивших от него средств составил 116 процентов, от выполненных услуг и реализованной продукции – столько же, общей прибыли от услуг санаторных учреждений – 109 процентов.



Вице-премьер также доложил о ходе реализации Национальной программы поддержки и развития в Туркменистане физкультуры и спорта на 2011-2020 годы.



За отчетный период прошло 54 внутренних соревнования, 25 массовых спортивных мероприятий. Наши спортсмены участвовали в 23 международных турнирах и удостоились 61 медали (18 золотых, 15 серебряных, 28 бронзовых).



Необходимость более активного продвижения образовательной реформы, ускорения намеченных работ в области науки, развития спорта обусловлена глубокими интеграционными процессами в этих сферах, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов. В данной связи туркменский лидер поручил вице-премьеру обеспечить согласованность действий органов исполнительной власти и местного самоуправления, представителей бизнеса и общественности в решении этих задач.



Глава государства дал конкретные поручения соответствующим руководителям по стимулированию прикладных, отраслевых наук, по привлечению к исследованиям и разработкам молодых инженерно-технических кадров, выявлению изобретательских дарований, для чего следует с юного возраста расширять технический кругозор детей, создавая условия для их всестороннего развития, совершенствуя методологию обучения.



Чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов технологического профиля важно постоянно обновлять содержание и форматы учебного процесса в русле тенденций мировой науки, промышленной политики, сказал Президент, поручив представить предложения по повышению эффективности системы образования и качества обучения на всех его этапах.



Заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Абдыева доложила об итогах работы курируемой сферы за три месяца текущего года, а также о подготовке к Международной научной конференции и фестивалю "Древние источники музыкального искусства".



За отчетный период были организованы различные мероприятия, в том числе творческие встречи, научно-практические конференции, выставки, конкурсы, театрализованные представления и музыкальные торжества, посвященные праздникам и знаменательным событиям, а также проводимые в соответствии с девизом 2018 года - "Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути".



В честь Национального праздника весны – Международного дня Новруз в долине "Nowruz ýaýlasy" этрапа Ак бугдай Ахалского велаята состоялись мероприятия с участием отечественных и зарубежных мастеров искусств и выставки.



Планомерно ведется работа по совершенствованию деятельности театров, музеев, библиотек. Были также представлены данные по финансово-хозяйственной деятельности Государственного комитета по туризму



Туркменской государственной издательской службой за первый квартал года выпущено 64 вида книжной продукции.



Достижения страны в реализации масштабных государственных программ отражались в СМИ и на телеканалах национального телевидения.



В объединении "Туркменфильм" имени Огузхана ведутся съемки ряда полнометражных и короткометражных, художественно-публицистических и документальных фильмов.



Далее вице-премьер доложила о подготовке к предстоящим 18-19 апреля в Ашхабаде Международной научной конференции и фестиваля "Древние источники музыкального искусства". Об участии в форуме заявили деятели культуры и мастера искусств из ряда зарубежных государств. В его рамках запланированы: научная конференция, концерты, мастер-классы иностранных специалистов с учащимися профильных учебных заведений нашей страны.



Заслушав отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на дальнейшем совершенствовании работы в области культуры с учетом поставленных перед этой сферой задач и мировых достижений. Глава государства также подчеркнул необходимость творческого осмысления всех происходящих в стране грандиозных перемен, широкой пропаганды за рубежом современных достижений Туркменистана, популяризации национального историко-культурного наследия, дав в этой связи вице-премьеру конкретные поручения.



Отдельные распоряжения были даны по совершенствованию деятельности отечественных СМИ, в частности, созданию высокохудожественных теле- и радиопередач.



Касаясь вопросов организации международной научной конференции и фестиваля, Президент подчеркнул значение данного форума в контексте успешно развивающегося культурно-гуманитарного взаимодействия Туркменистана с зарубежными странами. Глава государства распорядился обеспечить высокий уровень проведения этого важного мероприятия, способствующего дальнейшему развитию национальной культуры, широкой популяризации в мире духовного наследия туркменского народа, укреплению уз дружбы, братства и многопланового сотрудничества независимого постоянно нейтрального Туркменского государства с мировым сообществом, дав вице-премьеру конкретные указания.



О результатах деятельности МИД за первый квартал текущего года в контексте последовательной реализации внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Р.Мередов.



Наглядным подтверждением успешного претворения в жизнь этой конструктивной стратегии, основанной на принципах миролюбия, добрососедства и широкого плодотворного сотрудничества, являются итоги состоявшихся с начала года зарубежных визитов лидера нации, а также визитов в нашу страну руководителей ряда иностранных государств. Важные договоренности, достигнутые в ходе проведенных встреч и переговоров на высшем уровне, призваны способствовать всемерному укреплению и наращиванию взаимовыгодного партнерства – как в двустороннем, так и многостороннем формате, в рамках авторитетных международных и региональных организаций.



В целом, за отчетный период нашу страну с визитами через МИД посетила 151 иностранная делегация. В то же время за рубеж было направлено 157 делегаций Туркменистана. В нашей стране совместно с зарубежными партнерами проведено 64 мероприятия различного уровня.



Регулярный характер носят консультации между отечественным МИД и внешнеполитическими ведомствами других стран.



Одним из приоритетных векторов внешней политики Туркменистана выступает всестороннее развитие торгово-экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества с различными государствами мира, где значимая роль отводится деятельности Межправительственных комиссий. Так, в марте состоялись очередные заседания Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций, действующей в рамках Межправительственной туркмено-российской комиссии, и Совместной туркмено-татарстанской рабочей группы. За отчетный период также был проведен ряд двусторонних деловых форумов, в том числе с участием представителей бизнес-кругов Ирана, Великобритании и Италии.



Акцентировав внимание на основных задачах, поставленных перед Министерством иностранных дел и отечественным дипломатическим корпусом, Президент подчеркнул необходимость оптимальной реализации имеющегося внушительного потенциала и возможностей для дальнейшего развития многопланового взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Выстраивая отношения с другими государствами и международными организациями на принципах взаимного уважения, равноправия и долгосрочности, нейтральный Туркменистан будет и впредь принимать активное участие в региональных и глобальных усилиях по выработке сбалансированных решений актуальных вопросов современности, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.



В данном контексте глава государства дал вице-премьеру, руководителю МИД ряд соответствующих поручений, в том числе касающихся продвижения и претворения в жизнь конструктивных инициатив нашей страны, направленных на обеспечение всеобщего мира, благополучия и прогресса.



Председатель Меджлиса Г.Маммедова проинформировала о деятельности национального парламента в первом квартале текущего года.



В этот период состоялось два заседания Меджлиса, на которых принято 29 законодательных актов, в том числе 5 Законов Туркменистана и 24 Постановления Меджлиса.



В соответствии с задачами, определенными в программном выступлении Президента Гурбангулы Бердымухамедова на первом заседании Меджлиса Туркменистана шестого созыва, проводится работа по подготовке законов, нацеленных на дальнейшую успешную реализацию программ социально-экономического развития страны, укрепление демократических основ государства, а также совершенствование законодательно-правовой базы.



В настоящее время с учетом предложений министерств и отраслевых ведомств ведется подготовка планов законотворческой деятельности национального парламента нового созыва на текущий год и предстоящие пять лет. Данные документы нацелены на обеспечение поступательного развития национальной экономики и других сфер жизнедеятельности туркменского общества, защиту прав и свобод человека и гражданина, последовательное претворение в жизнь социально-ориентированной политики государства, его внешнеполитической стратегии и др.



В рамках развития международных и межпарламентских связей Меджлис планомерно взаимодействует со специализированными учреждениями ООН и другими авторитетными организациями, участвует в международных мероприятиях и учебных семинарах.



Депутаты проводят информационно-разъяснительную работу на местах по ранее принятым законодательным документам и, в целом, по проводимой главой государства прогрессивной внешней и внутренней политике, встречаются с избирателями.



Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность динамичной законодательной работы национального парламента в целях дальнейшей успешной реализации государственных социально-экономических программ и проектов. В этой связи глава государства вновь указал на необходимость тщательной проработки общепризнанных международных правовых документов, их учета в национальной законодательной практике наряду с приоритетами государственной политики. Депутаты должны досконально знать о положении дел на местах, чаще встречаться со своими избирателями и законодательно поддерживать работу, направленную на дальнейшее улучшение жизни народа, отметил глава государства.



Президент заострил внимание на дальнейшем расширении международного сотрудничества и межпарламентских связей, способствующих обмену опытом в области законотворчества, ознакомлению международной общественности с историческим опытом и современными достижениями Туркменистана на пути развития демократического правового государства.



Затем хяким города Ашхабада Ш.Дурдылыев отчитался об итогах работы, проделанной за отчетный период структурными подразделениями столицы. В рамках доклада прозвучала информация о предложениях, связанных с предоставлением работникам министерств и отраслевых ведомств, депутатам Меджлиса новых жилых зданий.



Глава государства отметил, что следует держать под постоянным контролем предпринимаемые шаги по дальнейшему комплексному и гармоничному развитию столицы. Также Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил хякиму Ашхабада, оформив необходимые документы, обеспечить переезд депутатов Меджлиса, работников министерств и отраслевых ведомств в жилые дома, имеющиеся на территории Олимпийского городка.



Далее заседание продолжилось отчетами руководителей регионов и сельскохозяйственного комплекса страны.



Об итогах сезонных сельскохозяйственных работ в регионе в первом квартале текущего года, предпринимаемых мерах по улучшению социального обеспечения населения доложил хяким Ахалского велаята Ш.Амангелдиев.



Резюмируя доклад, глава государства заострил внимание хякима на том, что в данном велаяте за отчетный период не выполнены задачи, предусмотренные Национальной сельской программой. Особенно это касается Каахкинского и Тедженского этрапов, где строительство некоторых объектов отстает от намеченных сроков, не налажена работа по финансированию возводимых сооружений. В данной связи Президент потребовал от хякима принять незамедлительные меры для исправления допущенных недостатков.



Выразив недовольство сложившейся ситуацией, Президент Туркменистана объявил выговор хякиму Ахалского велаята Ш.Амангелдиеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения работ, предусмотренных в Национальной сельской программе, подписав соответствующее Распоряжение.



Затем хяким Балканского велаята С.Сатлыков отчитался о работе, проделанной в регионе за январь-март текущего года, масштабных мерах, предпринятых в целях успешной реализации задач, вытекающих из Национальной сельской программы.



Заслушав отчет, Президент Туркменистана констатировал, что в велаяте не выполняется поручение по выращиванию урожая сахарной свеклы, низкими темпами ведутся строительные работы, предусмотренные Национальной программой по преобразованию регионов. В частности, в городе Гумдаг, этрапах Берекет, Сердар и Махтумкули до сих пор не начато сооружение запланированных объектов. Медленно осваиваются выделенные на эти целей средства и в других этрапах.



За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения работ, предусмотренных в Национальной сельской программе, и ослабление контроля над подготовкой к севу сахарной свеклы глава государства объявил выговор хякиму Балканского велаята С.Сатлыкову.



Хяким Дашогузского велаята М.Байрамгулыев отчитался о работе, проделанной в велаяте за три месяца текущего года, ходе сезонных сельскохозяйственных мероприятий. Также он доложил о мерах, принимаемых по ускорению строительства на территории велаята зданий различного назначения.



Высказав нарекания в адрес руководителя региональной администрации по вопросам возведения в велаяте объектов, запланированных в Национальной сельской программе, а также обеспечению жителей чистой питьевой водой, Президент Туркменистана объявил М.Байрамгулыеву выговор.



Затем хяким Лебапского велаята Т.Атахаллыев отчитался о результатах работ в регионе за первый квартал, а также выполнении Национальной сельской программы.



Указав на низкие темпы строительства объектов социально-бытового назначения в Дяневском, Чарджевском, Саятском и Койтендагском этрапах, глава государства объявил хякиму Лебапского велаята Т.Атахаллыеву выговор.



Следующим хяким Марыйского велаята Д.Аннабердиев доложил об итогах работы, выполненной в велаяте за отчетный период, нынешнем положении дел, выполнении поручений, ранее данных главой государства.



Указав, что в Байрамалийском, Векилбазарском, Каракумском и Сакарчагинском этрапах велаята низкими темпами ведутся строительные работы, а к возведению ряда объектов социального назначения еще даже не приступали, Президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор хякиму Марыйского велаята Д.Аннабердиеву.



Глава государства отметил, что следует приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки исправить имеющиеся в велаятах недостатки, потребовав от хякимов ответственно подойти к успешному выполнению поставленных задач.



Отметив, что за ведение и качество строительства объектов должно отвечать Министерство строительства и архитектуры, Президент Туркменистана констатировал ослабление данным министерством контроля над этими работами.



В связи с этим, объявив министру строительства и архитектуры С.Селимову выговор, глава государства констатировал, что к вопросу выполнения Национальной сельской программы будет вновь рассмотрен на заседании Кабинета Министров по итогам полугодия. Если к тому времени не появятся положительные результаты, все руководители, не справившиеся с поставленными перед ними задачами, будут освобождены от занимаемых должностей.



Затем об итогах работы, проделанной в курируемых отраслях в первом квартале года, отчитался заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиев.



В целом по агропромышленному комплексу темп роста объемов производства продукции, выполненных работ и услуг достиг 103,7 процента. По Министерству сельского и водного хозяйства данный показатель составил 102,8 процента, Государственному комитету по охране окружающей среды и земельным ресурсам – 109,5 процента, Государственному объединению пищевой промышленности – 106,3 процента, Государственному объединению "Türkmenatlary" – 105,8 процента.



Обращаясь к вице-премьеру Э.Оразгелдиеву, хякимам и руководителям АПК, Президент Туркменистана выразил неудовлетворение их работой.



Глава государства указал на то, что в стране до сих пор не создано образцовое сельскохозяйственное предприятие, призванное продемонстрировать эффективное использование земельного фонда и увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции.



Низкие урожаи хлопка-сырца и показатели выработки хлопкового волокна на хлопкоочистительных предприятиях тормозят развитие текстильной промышленности. Экономически выгодный тонковолокнистый хлопок на деле не используется.



Не лучшим образом обстоят дела и с производством пшеницы. Это указывает на то, что несмотря на достаточное количество минеральных удобрений и водных ресурсов, во многих регионах страны плохо выполняются агротехнические правила, да и оборудование заводов устарело. Глава государства потребовал повысить эффективность работы профильных научно-исследовательских институтов, уделить первоочередное внимание вопросам подготовки кадров, усилить контроль за трудоустройством специалистов, ежегодно выпускаемых сельскохозяйственными вузами – университетом и институтом.



В соответствии с Программой развития страны до 2024 года, и в связи с модернизацией структуры органов государственного управления и переходом экономики на рыночные отношения, Президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил решение о присоединении Государственного объединения пищевой промышленности к Министерству сельского и водного хозяйства.



Подписав соответствующий документ, глава государства поручил вице-премьеру Оразгелдиеву создать Комиссию по проверке предприятий Гособъединения пищевой промышленности и передаче его активов Министерству сельского и водного хозяйства, а затем отчитаться о проделанной в этой области работе на заседании Кабинета Министров.



Затем слово было предоставлено Генеральному прокурору Туркменистана Б.Атдаеву, доложившему о результатах проведенных в министерствах и ведомствах проверок, связанных с рациональным использованием водных ресурсов и озеленительными работами.



Резюмируя отчет, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул приоритетность задач охраны окружающей среды, в том числе бережного водопользования и реализации "Национальной лесной программы Туркменистана", которым в нашей стране уделяется пристальное внимание.



Глава государства поручил Генеральному прокурору Туркменистана и далее осуществлять строгий контроль за соблюдением национального законодательства в водной сфере, а также за состоянием лесопосадок и той работой, которая проводится предприятиями и организациями по уходу за зелеными насаждениями.



Продолжая заседание Кабинета Министров, Президент Туркменистана предоставил слово М.Чакыеву, который отчитался об итогах проверки, проведенной в административных органах отдельных министерств и отраслевых ведомств. Так, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии было выявлено, что работавший заместителем председателя данного комитета в период 2015-2017 годов Э.Реджебов, злоупотребив должностными полномочиями, при заключении договоров о закупке оборудования для подведомственных учреждений грубо нарушал интересы государства, незаконно использовал вверенное имущество.



В связи с этими преступными действиями против Э.Реджебова возбуждено уголовное дело, нанесенный им государству ущерб полностью возмещен. В настоящее время следствие продолжается.



Работавший на должности начальника службы охраны растений Министерства сельского и водного хозяйства с июня 2005 года М.Гелдиев при заключении данной структурой договоров по закупке химических средств, используемых в АПК страны, с иностранными компаниями брал с их руководителей взятки. В настоящее время в отношении М.Гелдиева возбуждено уголовное дело, полученные им преступным путем денежные средства полностью возвращены. Следственные работы, связанные с незаконными действиями, продолжаются.



Сообщалось также, что Ю.Базаров, с декабря 2016 года работавший начальником Наипского терминала по хранению и отгрузке сжиженного газа, относящегося к Лебапскому производственному предприятию по производству сжиженного газа управления "Gazygaýtadanişleýiş" Государственного концерна "Türkmengaz", злоупотребляя служебным положением, брал взятки с иностранных компаний-покупателей за бесперебойную загрузку автотранспортных средств сжиженным газом, отправляемым с терминала на экспорт.



Из полученных таким образом денег, он давал взятки Б.Орунову, работавшему начальником вышеназванного Лебапского производственного предприятия. Из отчета также следует, что в ходе проведенных следственных действий было выявлено, что С.Янгибаев, являвшийся до Ю.Базарова начальником вышеупомянутого терминала, в период работы на этой должности брал преступным путем взятки с иностранных компаний и давал взятки Б.Орунову. Против них возбуждено уголовное дело, денежные средства, полученные незаконным путем, возвращены.



В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на нефтяном предприятии Парахат главного управления "Türkmennebitönümleri", был выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны Н.Мухамметоразова, занимавшего должность начальника предприятия, который по предварительному сговору с операторами подведомственных заправочных станций Г.Аннакулыевым, М.Гелдиевым, М.Бекназаровым, А.Бяшимовым и В.Машкариным совершил противозаконные действия. Так, посредством установки специального оборудования, позволяющего осуществлять недолив бензинов марки А-80, А-92, а также дизтоплива, и с каждых 10 литров проданного топлива не доливали 0,8 литра, полученное таким образом топливо затем продавали, а прибыль от его реализации расходовали. В отношении их преступных действий возбуждены уголовные дела, незаконно приобретенные денежные средства арестованы.



Также в отчете сообщалось о пресечении противоправной деятельности со стороны должностных лиц 7-го приемного пункта Тахтабазарского этрапа предприятия "Marygallaönümleri", которыми были установлены приборы, показывающие на весах заниженный вес. Урожай, сданный дайханами, систематически измерялся в меньших объемах, в результате чего им был нанесен материальный ущерб.



Было также доложено, что Ч.Тойчиев, с 2004 года работавший начальником песчано-гравийного карьера Келята производственного объединения "Türkmendaşlary" Министерства промышленности, некоторые платежи за гравий, реализованный данной структурой различным сторонам, не указывал как прибыль предприятия, а незаконно присваивал. В результате была выявлена недостача. Против Ч.Тойчиева возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия по возмещению нанесенного ущерба.



Также в ходе финансовой проверки, проведенной в управлении месторождения Берекет вышеназванного объединения, было выявлено, что работавший на должности начальника управления К.Ходжамбердиев, злоупотребив должностными полномочиями, в корыстных целях расходовал вверенные ему материальные ценности, создавал недостачу, нанеся государству ущерб в особо крупных размерах.



Докладывая о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Куняургенчского автотранспортного предприятия Министерства автомобильного транспорта, М.Чакыев отметил факт злоупотребления должностными полномочиями Д.Атаевым, ранее работавшим начальником отдела горюче-смазочных материалов данного предприятия. В период с 2015 по 2017 годы путем подделки служебной документации с пункта распределения топлива, за которое он нес ответственность, было незаконно списано как израсходованное 598 тонн бензина марки А-80. Появившиеся излишки топлива Д.Атаев продавал, а выручку тратил в своих интересах, чем нанес государству ущерб в крупном размере. В этой связи против него возбуждено уголовное дело. Объем нанесенного им ущерба был полностью возмещен.



Кроме того, сообщалось, что работавший с июня 2017 года исполняющим обязанности начальника управления по выдаче и распределению кредитов Туркмено-турецкого акционерно-коммерческого банка, заместителем начальника Ш.Сапарлыев за выдачу кредита хозяйственному обществу и четырем индивидуальным предпринимателям взял с них взятки. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело, денежные средства, полученные незаконным путем, полностью возвращены. В отношении этого преступления следствие продолжается.



Резюмируя отчет, глава государства заострил внимание на важности дальнейшего укрепления мер по предупреждению, противодействию и полному искоренению в стране таких негативных явлений, как взяточничество и коррупция.



В этом контексте Президент Туркменистана дал вновь назначенному на должность директора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями М.Худайкулыеву ряд конкретных указаний по планомерному продолжению соответствующих следственных мероприятий.



В ходе заседания глава государства также рассмотрел другие кадровые вопросы, назначив подполковника полиции М.Мырадова заместителем министра внутренних дел, освободив его от должности ректора Института МВД.



Генерал-майор полиции Ч.Аманов назначен ректором Института Министерства внутренних дел.



Президент также подписал документы о назначении подполковника внутренней службы Я.Абаева начальником управления полиции Балканского велаята, подполковника полиции О.Суханова начальником управления полиции Дашогузского велаята, освободив их от занимаемых должностей заместителей министра внутренних дел.



Туркменский лидер назначил заместителем министра внутренних дел полковника Д.Мередова, подписав соответствующий документ.



Затем глава государства обратился к участникам заседания с речью, подытожив состоявшееся на заседании обсуждение государственных вопросов и обозначив первостепенные задачи на ближайший период.



Завершая расширенное заседание Кабинета Министров, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал всем его участникам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов, а народу страны – процветания. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - turkmenistan.gov.tm

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