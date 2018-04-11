 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русский с китайцами братья на 20 млрд
20:10 12.04.2018

Развитием острова займутся инвесторы из КНР

Фонду развития Дальнего Востока удалось найти партнера для реализации проекта масштабной застройки острова Русский во Владивостоке. По информации "Ъ", более 20 млрд руб. на создание необходимой инфраструктуры и строительство центра для проведения конгрессов и выставок может вложить китайская госкомпания China Communications Construction Corporation (СССС). Проект может оказаться малопривлекательным, так как Русский не пользуется популярностью у туристов, предупреждают участники рынка.

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) договорился о сотрудничестве с CCCC в рамках Азиатского экономического форума в китайском Боао. Как пояснил "Ъ" гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков, стороны рассчитывают заняться совместной реализацией комплексного проекта по строительству многофункционального кластера на острове Русский во Владивостоке. В CCCC на запрос "Ъ" не ответили. СССС - госкорпорация по строительству транспортной инфраструктуры со штаб-квартирой в Пекине, создана в 2005 году. Сейчас компания также прорабатывает свое участие в модернизации международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" на Дальнем Востоке.

Многофункциональный кластер должен быть построен на Русском согласно утвержденной летом 2017 года правительством России концепции развития острова. Так, до 2022 года здесь планируется построить конгрессно-выставочный комплекс (85 тыс. кв. м), научно-исследовательский и лечебный центр (102 тыс. кв. м), международный деловой центр (595 тыс. кв. м), малоэтажный жилой комплекс (540 тыс. кв. м), спортивный комплекс (59 тыс. кв. м), туристические (143 тыс. кв. м) и инфраструктурные (210 тыс. кв. м) объекты. В общей сложности в строительство 1,73 млн кв. м недвижимости планируется вложить 141,5 млрд руб.

Игорь Шувалов, первый вице-премьер РФ, в сентябре 2011 года:
Русский - экологически благополучный остров, где есть чистые бухты и лес,- имеет все условия стать современным курортом

Алексей Чекунков рассказывает, что в рамках подписанного соглашения ФРДВ рассчитывает совместно с CCCC создать управляющую компанию (УК), которая сконцентрируется на строительстве инфраструктурных объектов, чья суммарная стоимость составляет 11,1 млрд руб. Он рассчитывает, что 70% инвестиций в совместную структуру вложат иностранные компании, 30% - российская сторона. По его словам, эти средства должны вложить бизнесмены: у ФРДВ уже есть несколько компаний-интересантов, чьи названия не раскрываются. Он указывает, что после утверждения технико-экономического обоснования проекта речь может пойти о выделении бюджетного финансирования. "Но мы рассчитываем на значительный мультипликатор, когда на каждый бюджетный рубль придется 20 руб. от инвесторов",- объясняет господин Чекунков. По его словам, при благоприятном раскладе доля непосредственно ФРДВ в совместной УК не будет превышать 5%. При этом, согласно концепции развития Русского, бюджетное финансирование проектов не может превышать 30%. Затем совместная компания должна заняться реализацией участков кластера для строительства конкретных проектов.

Господин Чекунков добавляет, что китайская сторона также выступит инвестором запланированного в его рамках конгрессно-выставочного комплекса. Помимо этого здания (20 тыс. кв. м) в состав комплекса также войдут гостиничный комплекс (30 тыс. кв. м), торговые помещения (10 тыс. кв. м) и резиденции представительского класса (25 тыс. кв. м). Общий объем инвестиций в этот проект должен составить 11,8 млрд руб.

Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич называет планы по массовому строительству коммерческой недвижимости на Русском утопией: "После саммита АТЭС на острове осталось 5,5 тыс. номеров уровня двух-трех звезд, летом они пустуют". По его словам, качественные отели во Владивостоке сейчас демонстрируют невысокую загрузку на уровне 50% в год. Эксперт уверен, что найти заинтересованных инвесторов в этих условиях будет непросто.

Впрочем, Алексей Чекунков утверждает, что проект застройки острова был разработан с учетом прогнозируемого роста турпотока. По его словам, остров Русский может принимать ежегодно от 1 млн путешественников из КНР. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сомневается, что планы по привлечению туристов реализуемы. "На острове Русский нет ничего, за чем обычно ездят туристы: ни исторических, ни природных достопримечательностей, на его развитие в качестве санаторной зоны уйдут десятилетия",- говорит он. Господин Ромашкин считает, что единственный способ для дополнительного притока туристов на Русский - создание на острове игорной зоны.

Александра Мерцалова

Источник - Коммерсант
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