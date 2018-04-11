В Узбекистане новые министры: труда - Шерзод Кудбиев, строительства - Абдукаххор Тухтаев

20:06 12.04.2018 В Узбекистане сменился министр занятости и назначен глава Министерства строительства



Министром занятости и трудовых отношений Узбекистана назначен Шерзод Кудбиев, созданное в начале апреля Министерство строительства возглавил Абдукаххор Тухтаев, сообщают узбекские СМИ.



Кудбиев сменил в новой должности Актама Хаитова, который 10 апреля был назначен временно исполняющим обязанности председателя Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана. В должности главы Министерства занятости он пробыл меньше года - с августа 2017-го.



Новый пост Кудбиева стал своего рода подарком ему к дню рождения: сегодня ему исполнилось 37 лет. С сентября 2016 года он работал хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Вопросами обеспечения узбекистанцев работой он вплотную занимался с 2007 по 2015 год, находясь на различных должностях в Министерстве труда и социальной защиты населения. В 2012 году возглавил и затем три года руководил Республиканским научным центром занятости населения, охраны труда и социальной защиты населения.



62-летний Абдукаххор Тухтаев хорошо знаком жителям Ташкента, администрацию которого он возглавлял с 2005 по 2011 год. В частности, при нем в столице началась массовая вырубка деревьев, был уничтожен знаменитый ташкентский Сквер, дома сносили без соблюдения норм законодательства, из центра города был убран памятник семье Шамахмудовых, усыновившей в годы Великой Отечественной войны 15 детей-сирот и ставшей символом милосердия и гуманизма узбекского народа.



В феврале 2011 го года первый президент Узбекистана отправил Тухтаева в отставку, по сообщению АsiaТerra, "за непростительные ошибки" при руководстве столичным хозяйством. После прихода к власти Шавката Мирзиеева Тухтаева назначили руководить Джизаком – центром родной области действующего президента. В апреле 2017 года он занял кресло хокима Алмазарского района Ташкента.



Напомним, что в 2005 году Каримов доверил Тухтаеву пост заместителя премьер-министра, главой правительства тогда уже был Мирзиеев. Тухтаев в ранге вице-премьера руководил комплексом по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии. Но недолго – с 4 февраля по 22 апреля. Теперь вопросами строительства он займется уже в должности главы профильного министерства. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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