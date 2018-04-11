 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.04.2018
20:26  Скончавшийся в результате инцидента на кыргызско-узбекской границе Мирзаликов шел в гости к тете
20:22  В Туркмении новые вице-премьеры: Ч.Гылыджов и М.Мередов, глава Высшей контрольной палаты Г.Мушшиков
20:10  Русский с китайцами братья на 20 млрд
20:06  В Узбекистане новые министры: труда - Шерзод Кудбиев, строительства - Абдукаххор Тухтаев
14:00  Как Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии, - "Къ"
13:08  "Приехали!". 10 наивных вопросов о космосе
12:58  Воинственные твиты Трампа в адрес Кремля пополнили российский бюджет
11:53  В Москве переиздан отличный труд В.Трепавлова "Степные империи Евразии: монголы и татары"
11:50  На Байкале разрешат охоту на нерп? Для потехи китайских туристов
11:46  Тогуз-Торо. За что кыргызы жгут китайцев? - Б.Торогелди уулу
11:43  России надо менять правительство, а не лозунги, - Виталий Третьяков
09:05  "По самому сокровенному": обыски у адвоката Трампа вскрывают неприглядную картину, - ВВС
08:20  В КырВерхушке полный раздрай. Коалиция распадется, правительство уйдет в отставку?.. - А.Темирбек уулу
08:08  РФ ждет крах, если позволит бомбить Сирию, - Леонид Ивашов
08:03  Таджикистан отдал китайцам золото-месторождение Кумарг за ТЭЦ. Кыргызстан поступит также? - "ВБ"
07:56  Атака в Сирии - гол престижа или Третья мировая? - А.Халдей
07:54  Китайский флот в Средиземном море переходит под командование России
07:52  В таджикском Согде начался суд над отправившейся на "джихад" 70-летней шахидкой
07:42  Янычары и их потомки. В России вышел 2-томный труд "Военная мощь Турецкой Республики"
07:39  Китай победил США? Мы ведем счет, - Ван Гуань
07:28  Что не так с твитом Трампа об ударе по Сирии, - CNN
07:22  Скажи "А-а-а". В Киргизии началось обязательно-принудительное тестирование всех госслужащих по кыр-языку
07:13  Ильхам Алиев продлил мандат, - Ю.Рокс
07:06  Средняя зарплата в Узбекистане уже почти $ 200
05:00  В Гуте рос-спецназ ликвидировал и частью взял в плен британское отделение 22 батальона SAS
01:33  Беззубая реакция Москвы только провоцирует пиратство Киева, - Анатолий Вассерман
01:05  Антимир после войны. США работают над планами развала Сирии, - С.Карпачев
00:50  Трудный выбор Трампа в Сирии: войны не будет, русские начали учения, - А.Запольскис
00:44  Слушая Трампа. Обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка, - А.Халдей
00:40  Многие его мысли были настоящими откровениями. Памяти Олеся Бузины, - М.Ивлев
00:38  Атамбаев будет представлять в Кыргызстане китайские интересы? - "ВБ"
00:33  Кырпремьер Исаков запускает проект "Умный город". Запущенный в 2012 проект "Безопасный город" тихо издох
00:27  Смерть в наследство. Почему в Таджикистане не могут захоронить советские урановые отходы, - Т.Расул-заде
00:23  История ислама в цитатах. Часть-2, – Н.Мингбаев
00:21  Каким будет ответ Москвы на американскую агрессию против Дамаска? - А.Арешев
00:19  Какие варианты есть у Трампа в Сирии, - Neue Zurcher Zeitung
00:17  Киргизские мигранты в Москве создали сборную и собрались на игры кочевников
00:10  The Hill: Как США могут избежать катастрофы в Сирии?
00:08  Митингующие кыргызы сожгли в Тогуз-Торо лабораторию, склад и офис китайской компании
00:07  Весь в Папу. Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно, - М.Семенов
00:02  Ответ России на любую агрессию США в Сирии будет очень разнообразным, - Абдель Бари Атван
00:00  В Турции раскрыт новый зоговор "террористической организации FETО" - 20 арестованых
Среда, 11.04.2018
20:39  Ильхам Алиев ожидаемо набирает более 80% и побеждает на выборах в Азербайджане
14:31  Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! - Трамп написал твит-анонс о начале ракетного удара!
12:42  Разбился военный транспортник ВВС Алжира Ил-76 - 257 погибших
12:13  Беспорядки в Тогуз-Торо. Протестующие кыргызы подожгли и громят рудник китайских золото-инвесторов
11:55  Жээнбеков перебрался из Анкары в Брюссель. Может там подадут?
11:44  Как российская ЧВК Вагнера воюет в Сирии, - рассказ бойца
11:43  Протест всухую. Почему на юге Ирана начинаются волнения
11:40  Что погубит США? Прагматизм и гебефрения: парадоксы американского Логоса, - А.Дугин
11:38  Об общем понятии сильных и слабых цивилизаций, - Сергей Лукьяненко
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Узбекистане новые министры: труда - Шерзод Кудбиев, строительства - Абдукаххор Тухтаев
20:06 12.04.2018

В Узбекистане сменился министр занятости и назначен глава Министерства строительства

Министром занятости и трудовых отношений Узбекистана назначен Шерзод Кудбиев, созданное в начале апреля Министерство строительства возглавил Абдукаххор Тухтаев, сообщают узбекские СМИ.

Кудбиев сменил в новой должности Актама Хаитова, который 10 апреля был назначен временно исполняющим обязанности председателя Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана. В должности главы Министерства занятости он пробыл меньше года - с августа 2017-го.

Новый пост Кудбиева стал своего рода подарком ему к дню рождения: сегодня ему исполнилось 37 лет. С сентября 2016 года он работал хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района Ташкента. Вопросами обеспечения узбекистанцев работой он вплотную занимался с 2007 по 2015 год, находясь на различных должностях в Министерстве труда и социальной защиты населения. В 2012 году возглавил и затем три года руководил Республиканским научным центром занятости населения, охраны труда и социальной защиты населения.

62-летний Абдукаххор Тухтаев хорошо знаком жителям Ташкента, администрацию которого он возглавлял с 2005 по 2011 год. В частности, при нем в столице началась массовая вырубка деревьев, был уничтожен знаменитый ташкентский Сквер, дома сносили без соблюдения норм законодательства, из центра города был убран памятник семье Шамахмудовых, усыновившей в годы Великой Отечественной войны 15 детей-сирот и ставшей символом милосердия и гуманизма узбекского народа.

В феврале 2011 го года первый президент Узбекистана отправил Тухтаева в отставку, по сообщению АsiaТerra, "за непростительные ошибки" при руководстве столичным хозяйством. После прихода к власти Шавката Мирзиеева Тухтаева назначили руководить Джизаком – центром родной области действующего президента. В апреле 2017 года он занял кресло хокима Алмазарского района Ташкента.

Напомним, что в 2005 году Каримов доверил Тухтаеву пост заместителя премьер-министра, главой правительства тогда уже был Мирзиеев. Тухтаев в ранге вице-премьера руководил комплексом по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии. Но недолго – с 4 февраля по 22 апреля. Теперь вопросами строительства он займется уже в должности главы профильного министерства.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523552760
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  