Как Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии, - "Къ"

14:00 12.04.2018 Разговор с позиции Сирии

Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции.



В среду вечером истек срок, к которому президент США Дональд Трамп обещал принять решение - бомбить Сирию или нет. Удара не последовало, что, впрочем, не означает, что он не будет нанесен в ближайшее время: глава Белого дома предупредил поддерживающую сирийские власти Россию, что "ракеты прилетят", а Пентагон разработал несколько сценариев военной операции против Дамаска. По сведениям "Ъ", российская сторона рассчитывает получить от США координаты целей, по которым могут быть нанесены удары, чтобы исключить возможность потерь с российской стороны.



"Приготовься, Россия"



В понедельник Дональд Трамп объявил, что примет решение о действиях в отношении Сирии в течение 24-48 часов. Несмотря на то, что удара пока не последовало, глава Белого дома явно настроен решительно, о чем свидетельствует твит, который он опубликовал в среду, едва проснувшись: "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, они прилетят: хорошие, новые и "умные"! Вы не должны поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие от этого!"



Напомним, по информации связанной с сирийской оппозицией организации "Белые каски", 7 апреля в сирийском городе Дума произошла химическая атака, жертвами которой стали, предположительно, 70 человек. МИД России назвал это заявление "вбросом", а Минобороны РФ заявило, что "Белые каски" "известны своими фейковыми новостями". Власти США, Великобритании и Франции, однако, обвинили в организации этой атаки официальный Дамаск и пригрозили ему последствиями.



Во вторник Совбез ООН не смог принять ни одного из трех проектов резолюций о механизме расследования применения химоружия в Сирии. Тем не менее было объявлено, что в Думу в ближайшее время отправится миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).



В Кремле на твит Дональда Трампа решили не отвечать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва - не сторонник "твиттер-дипломатии". "Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации", - отметил он. Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сказала, что "умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории".



Источник "Ъ" в МИД РФ назвал химатаку в Думе "инсценировкой". "Зачем президенту Сирии Башару Асаду применять химоружие против собственного народа, если Запад неоднократно предупреждал, что для него это "красная линия"? Зачем ему делать это в ситуации, когда большая часть территории страны уже под его контролем? И как он мог бы осуществить эту атаку, если ОЗХО официально засвидетельствовала, что все имевшиеся у сирийских властей запасы отравляющих веществ уничтожены?" - спрашивает собеседник "Ъ".



Между тем Пентагон уже представил Дональду Трампу несколько сценариев проведения военной операции против Дамаска.



Рассматривается и вариант совместных действий с Великобританией и Францией. Переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эмманюэлем Макроном Дональд Трамп провел еще во вторник. При этом, по данным британских СМИ, Великобритания выступила против "поспешного ответа" и потребовала дополнительных свидетельств случившегося в Думе. Отметим, что в среду глава ведомства Джеймс Мэттис признал, что анализ "полученных разведывательных данных" по инциденту в Думе еще продолжается.



"Достойное оружие"



Минобороны РФ в среду не стало делать резких заявлений. Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Владимир Познихир лишь заявил, что вместо планирования ракетного удара "США следовало бы заняться восстановлением разрушенного города (Ракки.- "Ъ") и оказать всестороннюю помощь бедствующему населению". "Знаем, что авианосная группа США (в составе авианосца Harry S. Truman и семи сопровождающих кораблей.- "Ъ") начала выдвижение в Персидский залив, с ориентировочным сроком прибытия в начале мая", - заявил генерал, оговорившись, что "это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе". В остальном он критиковал Всемирную организацию здравоохранения (там в среду сообщили о якобы 500 пострадавших от химической атаки в сирийской Думе) и рассказывал об успехах Минобороны РФ по стабилизации обстановки в республике.



По сведениям "Ъ", такая позиция российской стороны обусловлена ведением закрытых переговоров по линии Генштаба с Комитетом начальников штабов США.



Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов ("Единая Россия") в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что российские военные также контактируют с НАТО при посредничестве турецких коллег. При этом он предупредил: у России "есть достойное оружие, и если США захотят его проверить, то получат отпор".



По информации "Ъ", в Минобороны РФ уже подготовлен список мер, к которым российские военные готовы прибегнуть в случае эскалации конфликта. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прямо говорил, что "в случае возникновения угрозы российским военным в Сирии" огонь будет открыт не только по ракетам, но и по их носителям, роль которых исполняют эсминцы ВМС и самолеты ВВС США. Это крайняя мера, о которой было заявлено публично и которая была вновь доведена до американского военного командования, говорит источник "Ъ" в органах военного управления.



Для демонстрации своей решимости ВМФ РФ ограничил зону вблизи побережья Сирии, где намечено проведение учебных стрельб: она будет закрыта для мореплавания 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени. Сейчас в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота. В их числе - носители крылатых ракет "Калибр-НК" (фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен") и "Калибр-ПЛ" (дизель-электрические подлодки "Варшавянка" и атомные субмарины "Щука-Б"). Помимо этого, в Сирию были переброшены противолодочные самолеты Ил-38Н, способные обнаруживать подлодки вероятного противника.



По словам источников "Ъ", параллельно при помощи российских средств объективного контроля ведется круглосуточный мониторинг обстановки в средиземноморском регионе: для этого задействованы не только наземные средства, но и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, отслеживающие передвижение эсминца USS Donald Cook (с его борта могут быть запущены крылатые ракеты Tomahawk). Системы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С1" находятся на боевом дежурстве, прикрывая с воздуха авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, хотя, как полагают источники "Ъ" в Минобороны РФ, ни один из этих объектов "не должен попасть под обстрел, иначе последствия будут катастрофическими".



В то же время, по сведениям "Ъ", российская сторона рассчитывает получить от Пентагона координаты целей, по которым США собираются нанести удары (как было 7 апреля 2017 года перед обстрелом сирийской авиабазы Шайрат).



Это нужно, чтобы исключить даже теоретическую возможность потерь с российской стороны, так как офицеры МО присутствуют на десятках объектов сирийской инфраструктуры.



Иван Сафронов, Елена Черненко Источник - Коммерсант

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