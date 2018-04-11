"Приехали!". 10 наивных вопросов о космосе

13:08 12.04.2018 12 апреля в России отмечается День космонавтики.



В 2011 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. В этот день советским космонавтом Юрием Гагариным был сделан первый шаг в освоении космического пространства. АиФ.ru решил посмотреть, что чаще всего ищут пользователи Сети на космические темы, и ответить на эти вопросы.



Что такое космос?



Слово "космос" (от греч. kosmos - порядок, строй, мир) является синонимом Вселенной, которая включает в себя межпланетное, межзвездное, межгалактическое пространство со всеми находящимися в нем телами. Человечество ассоциирует космос с представлением о ближней области Вселенной, имея в виду лишь межпланетную и околоземную среду, которая находится за пределами атмосферы Земли. То есть космос - это то, что окружает планету Земля - звезды и планеты, кометы и астероиды, различные космические светила и межзвездное пространство.



В каком году Гагарин полетел в космос?



Юрий Гагарин на корабле "Восток" совершил космический полет 12 апреля 1961 года. Он длился 1 час 48 минут. За это время корабль выполнил один оборот вокруг Земли. После набора скорости и отделения от последней ступени корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли. Максимальное удаление орбиты корабля от поверхности Земли составило 327 км. Через 108 минут с момента старта космический корабль начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 часов 55 мин по московскому времени космонавт приземлился у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.



Кто первый вышел в открытый космос?



В открытый космос первым вышел Алексей Леонов. Произошло это 18 марта 1965 года с борта корабля "Восход-2", который пилотировал командир корабля Павел Беляев. Для выхода в открытое пространство на космическом корабле была дополнительно установлена шлюзовая камера, которая состояла из 36 надувных секций. Камера сообщалась с кабиной специальным люком с герметизирующей крышкой, а выход в космос осуществлялся через люк в верхней ее части. В открытом космосе Леонов провел в общей сложности 12 минут и 9 секунд. За это время он провел необходимые наблюдения и эксперименты, совершил пять отходов и подходов от шлюзовой камеры. С кораблем его связывал фал длиной 5,35 метра, в составе которого был стальной трос и электрические провода для передачи на борт корабля данных медицинских наблюдений и технических измерений, а также осуществления телефонной связи с командиром корабля.



Какая в космосе температура?



"В космосе температура разная. Большая часть космоса имеет очень низкую температуру, между галактиками температура составляет 2,7 по шкале Кельвина, это 270 градусов мороза. По мере приближения к разным областям галактик температура поднимается и может достигать больших значений. В районе МКС температура тоже разная, в зависимости от того, где ее смотреть. Если смотреть на Солнце, то температура может оказаться такой же, как и на поверхности Земли. Если отгородиться от Солнца, то температура будет очень низкой, в том числе и такой низкой, как я говорил - 270 °С", - говорит директор Астрокосмического центра Физического института академии наук Николай Кардашев, доктор физико-математических наук.



На какой высоте начинается космос?



Граница между атмосферой и космосом проходит на высоте 100 км над уровнем моря. Эта высота, называемая линией Кармана, была признана Международной авиационной федерацией условной границей между атмосферой и космосом. На этой высоте плотность воздуха столь мала, что летательный аппарат должен двигаться с первой космической скоростью (примерно 7,9 км/с) для предотвращения падения на Землю.



Как космонавты ходят в туалет?



На Международной космической станции есть два санузла, которые действуют по принципу пылесоса: вместо водяного слива используется поток воздуха, создаваемый вентилятором. Отходы жизнедеятельности собираются через всасывающее отверстие в специальный пакет, который затем отстегивается и хранится вместе с другими пакетами в контейнере. Заполненные контейнеры отправляют в открытый космос, где они сгорают в атмосфере.



Как стать космонавтом?



Единственный способ стать космонавтом и полететь в космос - это поучаствовать в конкурсе "Роскосмоса". Отбор в отряд космонавтов осуществляется путем открытого конкурса, в котором могут принять участие россияне не старше 35 лет, имеющие высшее инженерное или летное образование, отличную физическую подготовку и подходящие по состоянию здоровья. Также у кандидата должна быть справка об отсутствии противопоказаний для работы со сведениями, составляющими гостайну. Кандидаты должны пройти собеседование и сдать вступительные тесты, а затем посвятить подготовке и тренировкам не менее шести лет. После этого необходимо дождаться назначения в экипаж. Конкурсный набор объявляют не каждый год. С 1960 года конкурсов было всего 17, гражданские лица к ним допускались только дважды - в 2012 и в 2017 годах.



Когда в космос отправили Белку и Стрелку?



Советских собак-космонавтов Белку и Стрелку отправили в космос на корабле "Спутник-5" 19 августа 1960 года. Целью такого полета было исследование влияния на организм животных различных космических влияний - перегрузки, невесомости, космической радиации и т. д. Во время полета у животных регистрировались частота пульса, дыхания, артериальное давление, электрокардиограммы, двигательная активность и температура тела. Вся информация с борта корабля-спутника передавалась на наземные радиотелеметрические системы. Врачи-физиологи обрабатывали полученные данные и специальным кодом передавали их в центр управления полетом. В ходе эксперимента было установлено, что температура тел собак не изменялась в течение всего полета, невесомость не оказывала существенного влияния на их систему кровообращения, также не было обнаружено изменений в обмене веществ. Полет продолжался более 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли, после чего Белка и Стрелка успешно вернулись на Землю. После полета биохимические исследования показали, что суточный полет вызвал у животных стресс, однако по возвращении на Землю их состояние быстро пришло в норму.



Есть ли жизнь на Марсе?



Ответа на этот вопрос пока нет. В 2011 году к красной планете НАСА отправило марсоход "Кьюриосити". Аппарат смог передать сведения, которые пока только дают основание полагать, что там есть жидкая вода, смешанная с солями. Как утверждают в НАСА, реки могут появляться в теплое время и исчезать с наступлением холодов, оставляя на склонах многочисленных кратеров темные полосы. Открытие марсианских "речных долин" позволит найти ответ на вопрос о возможности существования на планете живых организмов. Как сообщает журнал Nature Communications, в почве Марса даже при отрицательных температурах могла сохраниться вода благодаря присутствию солей-перхлоратов.



На какой планете самая высокая температура?



Самая высокая температура среди планет Солнечной системы - на Венере, она составляет 464 °C. Среднее расстояние от Венеры до Солнца равно 108,21 млн. км., а от Земли до Солнца - 149,60 млн км. Высокая температура помимо расстояния еще обусловлена и плотной атмосферой, состоящей из углекислого газа и газообразного диоксида серы. За счет плотной атмосферы планета хорошо удерживает солнечное тепло, поэтому температура практически не изменяется ни днем, ни ночью. Источник - АиФ

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523527680

Новости Казахстана

