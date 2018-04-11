Воинственные твиты Трампа в адрес Кремля пополнили российский бюджет

12:58 12.04.2018 Предостережения президента США Дональда Трампа о том, чтобы Кремль "приготовился к ракетным ударам" Вашингтона в Сирии, вызвали падение рубля, но в то же время привели к повышенному спросу на нефть, сообщает Bloomberg. В итоге бюджет России получает больше нефтедолларов, чем когда-либо, а значит больше средств на модернизацию своей армии, отмечает издание.



Записи Дональда Трампа в Twitter, должно быть, вызывают смех в Министерстве финансов России, пишет журналист Bloomberg Александр Николсон. С одной стороны, "предостережение" Трампа о том, чтобы Россия "приготовилась к ракетным ударам", вызвало сильнейшее падение рубля за последние 16 месяцев. С другой стороны, встревоженные нефтетрейдеры подняли цену на нефть марки Brent до максимума за последние три года, опасаясь перебоев в поставках.



В итоге нефть еще никогда не приносила столько прибыли российскому бюджету. Это означает, что у Министерства финансов России появится больше денег на зарплаты учителям или на модернизацию вооружения. Это позволит Москве лучше ответить на "умные ракеты", обещанные Трампом, резюмирует автор Bloomberg. Источник - ИноТВ

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