В Москве переиздан отличный труд В.Трепавлова "Степные империи Евразии: монголы и татары"

11:53 12.04.2018 Вышло новое издание книги В.В. Трепавлова "Степные империи Евразии: монголы и татары"



Трепавлов В. В. Степные империи Евразии: монголы и татары / В. В. Трепавлов. -- 2-е изд. - М.: Квадрига, 2018. - 368 с. - (Исторические исследования). ISBN 978-5-91791-259-2



Книга объединяет три работы известного историка, уже получившие признание специалистов, и образующие своеобразную трилогию



.В ней рассматриваются различные аспекты истории средневековых степных держав.



Первая часть посвящена Монгольской империи XIII века, вторая - Золотой Орде XIV в. и завершающая - Большой Орде XV в.



Каждое из рассматриваемых государств, являясь преемником предыдущего, сыграло исключительную роль на евразийском пространстве и в истории России. Источник - Институт российской истории РАН

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523523180

Новости Казахстана

