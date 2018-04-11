На Байкале разрешат охоту на нерп? Для потехи китайских туристов

11:50 12.04.2018 Байкал. Убийство тюленей хотят разрешить в угоду миллиону китайцев?



Местные жители и ученые считают несостоятельными доводы сторонников снятия запрета на добычу нерпы. Тогда в чьих интересах подготовлен скандальный законопроект минсельхоза РФ?



Листовки китайских турфирм уже вовсю рекламирует то, что можно урвать и увезти с Байкала. В том числе - жир нерпы



После массового выступления общественности, возмущенной намерением минсельхоза РФ возобновить охоту на байкальских тюленей, сопровождаемого заявлением комитета по экологии и охране окружающей среды госдумы РФ о необходимости прокурорского реагирования, в правительстве, похоже, пошли на попятную. О том, что чиновники решили отказаться от первоначальной идеи частичного разрешения на промысел байкальской нерпы, сообщило накануне РИА Новости со ссылкой на главу министерства Александра Ткачева. Причем министр признался, что данное решение принято с учетом позиции общественных и зоозащитных организаций.



Вместе с тем официального сообщения на эту тему не опубликовано, а планируемые поправки, разрешающие добычу нерпы, до сих пор доступны на федеральном портале проектов нормативных документов. Поэтому не исключено, что и в этом случае получится так, как произошло уже с утверждением поправок о десятикратном сокращении водоохранной зоны Байкал. Несмотря на отрицательное заключение природоохранной прокуратуры, поправки эти были подписаны 26 марта 2018 года, пока вся страна горевала вместе с Кемерово. Не исключено, что "Байкальское сафари" хотят открыть в интересах турбизнеса, а доводы о "вредителе-нерпе" озвучены для отвода глаз.



Уничтожили омуля, на очереди - нерпа



Весьма проникновенно на эту тему отзывается иркутский ученый-зоолог, известный зоозащитник Виталий Рябцев. Он хоть и не специалист по ластоногим, но много лет работал в заповедной системе и давно "погружен" в экологические проблемы Байкала.



"Как отношусь к снятию запрета на промысловую добычу байкальской нерпы? Крайне отрицательно. Экологические и экономические доводы, которыми обосновывается этот шаг, на мой взгляд, поверхностны и несерьезны", - заявил он.



Ученый напомнил, что учет численности этих животных не проводился уже много лет, и нет доказательств, что сейчас в Байкале обитает 130 тыс. особей (эту цифру периодически озвучивают в СМИ), а не 100 или 80 тыс.



"Хищные млекопитающие - не грызуны, не копытные. В отличие от травоядных, они не способны настолько истощить свою кормовую базу, чтобы "положить зубы на полку". Даже не имея над собой "природных врагов" или человека, хищники не могут чрезмерно размножаться и нарушать равновесие в экосистеме. Когда человек почти не оказывал влияния на природу Арктики, белые медведи чрезмерно не размножались, не подрывали запасы своих "объектов охоты", не гибли от голода, ими же спровоцированного. Это относится и к нерпе. На Байкале тысячи лет (до появления огнестрельного оружия, начала масштабного промысла) этот зверь почти не испытывал на себе "регулирующего" влияния человека. Но и без мудрого руководства со стороны охотоведческой науки он не нарушал природного равновесия", - пояснил Виталий Рябцев.



По его словам, очаги природных болезней всегда существовали и будут существовать. Но ни одно позвоночное животное не вымерло только по их вине. Не грозит это и нерпе. Хотя падеж (но вовсе не катастрофический) по данной причине был и будет.



"В здоровой экосистеме это не проблема. В воде туши прекрасно "утилизируют" рачки и другие беспозвоночные. В свое время зоологи так очищали, например, черепа медведей. Просто опускали их на несколько недель в Байкал. Другое дело - больная экосистема (признаков болезни уже немало). Если начнут массово гибнуть рачки, губки и прочая байкальская фауна, очищать воду станет некому. Ну, а на берегу туши используют медведи, вороны, чайки. Да хотя бы и личинки мух", - информирует ученый.



Развенчал он также миф о том, что "нерпа виновна в резком падении запасов омуля".



"Не может она догнать омуля. Главный корм - голомянки. Но вот в сетях - дело другое. Вытаскивает любую рыбу, включая и омуля. И кстати, при этом в немалом количестве гибнет, запутавшись. Люди уничтожили омуля, продолжают добивать его и сейчас. Несмотря на запрет", - подчеркнул Виталий Рябцев.



Нерпиный жир. Спрос из Китая



Не особенно верится в утверждение о том, что рыбаки, из-за "омулевого" запрета потерявшие главный источник существования, охотясь на нерпу, смогут хоть что-то заработать.



"Промысел нерпы прекратили в 2000-х годах именно из-за его экономической нецелесообразности. Спрос на шкуры сошел на нет. Их, кстати и выделывали не у нас, а где-то в Скандинавии. Туши отправляли на зверорофермы. Которых практически не осталось, обанкротились. Говорят, разработали какую-то колбасу из ластоногих. Не думаю, что она выдержит конкуренцию с изобилием традиционных колбас. Правда, спрос может прийти из Китая. Причем способный поставить на грань вымирания любое животное. В этой стране легко найдут применение нерпячьему мясу и жиру в любом количестве. Но. Мы уже во всем скатились на уровень стран Африки? Способны поставлять на экспорт "сырье" из животного, являющегося символом Байкала?!" - отмечает эколог.



Его слова красноречиво проиллюстрировал создатель театра бардовской песни в Листвянке Евгений Кравкль и фотографии китайских рекламных буклетов, на которых по временам года расписано, что можно урвать на Байкале:



"В поле зрения активистов Листвянки попадают китайские рекламные проспекты и листовки, где вовсю уже рекламируется все, что можно из нашей природы урвать и увезти. Включая жир нерпы. Продолжается массовое строительство незаконных гостиниц на участках, купленных под ИЖС. Некоторые даже в недостроенном виде принимают группы из Китая. А что будет летом?".



Потенциальный кусок дармового мяса



Байкальская нерпа - единственный вид тюленей в Восточной Сибири, обитающий в пресной воде озера Байкал. Промысел этого животного был запрещен в 2009 году, право добывать нерпу оставили только коренным народам, живущим рядом с Байкалом, и ученым. Ученые отмечают, что этот вид животного по интеллекту не уступает дельфину. Но после того, как в октябре 2017 года на южном побережье Байкала были обнаружены более 140 туш погибших нерп, некоторые эксперты заявили, что одной из основных причин случившегося стало значительное увеличение популяции нерпы.



Но далеко не все ученые доверяют этой версии. К примеру, иркутский ученый, кандидат биологических наук Евгений Баранов, более 35 лет занимающийся изучением байкальской нерпы, не раз обращал внимание на то, что если гибель нерп ограничилась 140 особями, а численность нерпы составляет 100 или даже 130 тысяч (согласно докладу Госрыбцентра), то гибель одной тысячной популяции трудно назвать массовой. Значит, этот случай не связан с процессом саморегулирования, а популяция находится в оптимальном состоянии и не нуждается в сокращении.



Тем не менее еще до того, как скандальный законопроект об охоте на нерп появился в поле зрения общественности, на сайтах турагентств стали появляться предложения о продаже туров на "Байкальское сафари-2019".



"Для представителей малочисленных народов охота на нерпу разрешена и сейчас. Никто не призывает ее закрыть. Она помогает людям выжить, не несет угрозы для популяции. Однако уже была попытка организовать охотничьи вип-туры на нерпу, прикрываясь квотами, выделяемыми местным жителям. Прокуратура вмешалась, реклама из интернета исчезла. Теперь появляется вполне законный источник такого рода лицензий на добычу", - считает иркутский ученый Виталий Рябцев.



По его мнению, в такой ситуации проблема переходит из экономики в морально-этическую плоскость.



"Такого рода удовольствия на лоне природы во многих странах считаются недопустимыми. Даже и для "денежных мешков". На мой взгляд, рекламировать их - значит портить имидж не только Байкальского региона, но и России. История с байкальской нерпой является своеобразной "лакмусовой бумажкой", показывающий уровень экологической культуры в нашей стране. Он крайне низок.



Охотоведы считают нормальным предлагать туристам полюбоваться на убийство тюленей. В то время как у наших ближайших соседей - в Монголии - охоту все более ограничивают, иностранных туристов приглашают (и очень в этом преуспели) наблюдать за дикими животными в природе. Они там не пугливы!



Проезжая по этой стране в поезде я за одну поездку насчитал более 1000 степных антилоп - дзеренов. Любовался беркутами, соколами-балобанами, домовыми сычами, сидящими в на столбах в каких-то 20-30 м. А у нас? На днях в Иркутск случайно забежала косуля - и была зверски убита (кажется, зарезана). Сделавший это горожанин не умирал с голоду, он просто поступил "по зову своей души". Для очень многих наших соотечественников дикие животные - это лишь потенциальный кусок дармового мяса", - заключил ученый.



По мнению Виталия Рябцева, происходит это потому что наше общество очень сильно разъединено:



"Тем, кто считает спортивную охоту анахронизмом, неуместным в условиях все обостряющегося экологического кризиса, противостоят многочисленные (и часто очень успешные) апологеты этой страсти. Любителям погонять на квадроциклах по природе противостоят люди, желающие любоваться степями, лугами, дюнами не обезображенными колесами, не превратившимися в "автодромы".



Одни хотят, чтобы не только они, но и их дети смогли любоваться незастроенными, живыми берегами Байкала. Другие мечтают построить именно на этих берегах "домики своей мечты". "Оттягиваться по полной" на турбазах, выросших в еще недавно нетронутых красивейших местах".



Миллион китайцев



Проблемой весьма обеспокоены не только общественники. Депутат Госдумы РФ, председатель межфракционной рабочей группы "Байкал" Сергей Тен сообщил, что в 2018 году китайцы прогнозируют рост количества своих туристов в Иркутскую область до миллиона человек в год.



О том, какие горы мусора оставляют после себя гости из Поднебесной, ИА REGNUM уже писало. Но судя по зарисовке гида-фотографа Алексея Трофимова - это только малая часть начавшихся байкальских бед.



"Пример из моей практики. Осенью 2016 по иркутским туроператорам пошел вал звонков от китайцев. Срочно хотим заказать фототуры для китайских групп фотографов! Туроператоры начали теребить фотографов, работающих в подобных программах по Байкалу. Звонили и мне. И признаюсь, я попал на удочку. Делал программы, отправлял их и ждал звонков, что, мол, пора паковать вещи и ехать фотогидом с китайскими группами. Но все оказались в пролете.



Китайцы собрали качественно и подробно сделанные программы и повезли сами свои группы с китайскими "фотогидами", - информирует Алексей Трофимов в своем ЖЖ-блоге.



Война между пожирателями и защитниками Байкала, безусловно, продолжается. Кто победит? Сейчас в подавляющем большинстве случаев триумф достается "потребителям" природы, но и противодействие им явно усиливается, - все больше людей убеждается в гибельности "побед" над природой, считает Виталий Рябцев. Но вот наступит ли "экологический Сталинград", после которого побеждать начнет противоположная тенденция, пока не ясно.



Светлана Шаповалова Источник - REGNUM

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