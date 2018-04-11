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Тогуз-Торо. За что кыргызы жгут китайцев? - Б.Торогелди уулуТогуз-Торо. За что кыргызы жгут китайцев? - Б.Торогелди уулу
11:46 12.04.2018

Тогуз-Торо: Противостояние между инвесторами и населением

Автор: Бакыт Торогелди уулу
Марал радиосу

Местные жители, вышедшие 11 апреля на митинг против деятельности "Джи Эл Макмал Девелопинг" в Тогуз-Тороузском районе Джалал-Абадской области, подожгли здание и технику указанной компании.

В связи с произошедшим премьер-министр Сапар Исаков освободил от должности акима Тогуз-Тороузского района Тилека Идирисова и поручил Министерству внутренних дел провести тщательное расследование факта поджога золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг".

Радио "Марал" взяло интервью о подробностях произошедшего у гендиректора указанного предприятия Максата Жээналиева.

Марал: Максат мырза, расскажите про разногласия между компанией "Джи Эл Макмал Девелопинг" и местными жителями.

Максат Жээналиев: Можно сказать, что произошла очередная атака на строящуюся в Казармане золотоизвлекательную фабрику. Сделано это группой лиц, введенных в заблуждение недостоверной информацией. Сегодня межведомственная комиссия прибыла во второй раз. Они приехали ответить на вопросы местных жителей, ознакомить с итогами исследования о степени вреда от строящегося комбината "Макмалалтына" и потенциальной угрозе экологии от компании "Джи Эл Макмал Девелопинг".

Встреча должна была состояться в 10:00 утра у здания акимиата. Как я слышал в Агентстве по лесному хозяйству и защите окружающей среды, почему-то аким Тилек Идирисов направился к людям и сказал "если вы будете настроены решительно, то можно остановить строительство этой компании".

Марал: Что именно разгромлено на комбинате, который строит компания, какой ущерб причинен?

Максат Жээналиев: Люди проникли в охраняемое здание комбината. Говорят, около 250-300 человек. Они избили охранников, бросали камни, сожгли два КамАЗа, одну вышку. Принесли старые шины и подожгли их внутри здания, произошли беспорядки. Прогнали милиционеров, нескольких избили. Рассказывают, что среди них был сам аким.

В Тогуз-Тороузском районе мы выслушали мнение второй стороны относительно причиненного компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" ущерба и требований народа. Для этого мы обратились с вопросами к председателю совета аксакалов Каргалыкского айыл окмоту Жапараалы Казыбаеву.

Марал: Жапараалы мырза, вы тоже были на месте событий. Сколько человек вышло на митинг против деятельности компании "Джи Эл Макмал Девелопинг", и как развивались события?

Жапараалы Казыбаев: Всего вышло около 2000 человек. Народ вошел, поджег, ничего не оставил. Прибыла также комиссия, составленная из государственных органов. Люди их забросали камнями. Особенно бесчинствовали женщины. Ломали стены, поджигали все, что можно.

Марал: Строительство комбината, как известно, было временно приостановлено. Но сегодня снова произошла шумиха, разгромлено имущество компании. Люди не осознают, что могут быть привлечены к ответственности? Ведь существует ответственность перед законом.

Жапараалы Казыбаев: Аким вынес постановление о приостановлении деятельности компании. Несмотря на это, компания ночами привозила товары и завершала строительство. Люди же все это видят. Они начали шуметь "ведь говорили, что строительство комбината остановлено, почему строительство не прекращается?". Но народу внятно не объяснили в расчете, что "пошумят и успокоятся". И вот таким образом вызвали возмущение людей.

Также вызвали возмущение слова комиссии о том, что заключение будет готово через 15 дней. Были силовые органы, прокуроры, заместители акима, айыл окмоту. Они говорили: "Не громите, не разрушайте, завтра придется отвечать". Но народ есть народ.

Марал: Директор компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" Максат Жээналиев говорит, что ему рассказывали о том, что теперь уже бывший аким Тогуз-Тороузского Тилек Идирисов подстрекал людей против компании. Действительно ли это было?

Жапараалы Казыбаев: Все это делает этот негодяй Максат. Мы его призывали и говорили: "Мы народ. Прекращай". Говорили: "Оказывается, будете привозить отходы из различных мест. Фабрика будет выделять дым. Один депутат говорит про вред, а второй говорит другое. Что ты собираешься делать?" А он высокомерничал: "По мне, хоть разгромите там все, можете даже перенести [фабрику], мне и дела нет. Инвестор сказал найти, я и нашел". Имеется запись телефонного разговора с этими словами.

Источник: maralfm.kg

Источник - Gezitter.org
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