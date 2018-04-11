 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.04.2018
14:00  Как Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии, - "Къ"
13:08  "Приехали!". 10 наивных вопросов о космосе
12:58  Воинственные твиты Трампа в адрес Кремля пополнили российский бюджет
11:53  В Москве переиздан отличный труд В.Трепавлова "Степные империи Евразии: монголы и татары"
11:50  На Байкале разрешат охоту на нерп? Для потехи китайских туристов
11:46  Тогуз-Торо. За что кыргызы жгут китайцев? - Б.Торогелди уулу
11:43  России надо менять правительство, а не лозунги, - Виталий Третьяков
09:05  "По самому сокровенному": обыски у адвоката Трампа вскрывают неприглядную картину, - ВВС
08:20  В КырВерхушке полный раздрай. Коалиция распадется, правительство уйдет в отставку?.. - А.Темирбек уулу
08:08  РФ ждет крах, если позволит бомбить Сирию, - Леонид Ивашов
08:03  Таджикистан отдал китайцам золото-месторождение Кумарг за ТЭЦ. Кыргызстан поступит также? - "ВБ"
07:56  Атака в Сирии - гол престижа или Третья мировая? - А.Халдей
07:54  Китайский флот в Средиземном море переходит под командование России
07:52  В таджикском Согде начался суд над отправившейся на "джихад" 70-летней шахидкой
07:42  Янычары и их потомки. В России вышел 2-томный труд "Военная мощь Турецкой Республики"
07:39  Китай победил США? Мы ведем счет, - Ван Гуань
07:28  Что не так с твитом Трампа об ударе по Сирии, - CNN
07:22  Скажи "А-а-а". В Киргизии началось обязательно-принудительное тестирование всех госслужащих по кыр-языку
07:13  Ильхам Алиев продлил мандат, - Ю.Рокс
07:06  Средняя зарплата в Узбекистане уже почти $ 200
05:00  В Гуте рос-спецназ ликвидировал и частью взял в плен британское отделение 22 батальона SAS
01:33  Беззубая реакция Москвы только провоцирует пиратство Киева, - Анатолий Вассерман
01:05  Антимир после войны. США работают над планами развала Сирии, - С.Карпачев
00:50  Трудный выбор Трампа в Сирии: войны не будет, русские начали учения, - А.Запольскис
00:44  Слушая Трампа. Обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка, - А.Халдей
00:40  Многие его мысли были настоящими откровениями. Памяти Олеся Бузины, - М.Ивлев
00:38  Атамбаев будет представлять в Кыргызстане китайские интересы? - "ВБ"
00:33  Кырпремьер Исаков запускает проект "Умный город". Запущенный в 2012 проект "Безопасный город" тихо издох
00:27  Смерть в наследство. Почему в Таджикистане не могут захоронить советские урановые отходы, - Т.Расул-заде
00:23  История ислама в цитатах. Часть-2, – Н.Мингбаев
00:21  Каким будет ответ Москвы на американскую агрессию против Дамаска? - А.Арешев
00:19  Какие варианты есть у Трампа в Сирии, - Neue Zurcher Zeitung
00:17  Киргизские мигранты в Москве создали сборную и собрались на игры кочевников
00:10  The Hill: Как США могут избежать катастрофы в Сирии?
00:08  Митингующие кыргызы сожгли в Тогуз-Торо лабораторию, склад и офис китайской компании
00:07  Весь в Папу. Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно, - М.Семенов
00:02  Ответ России на любую агрессию США в Сирии будет очень разнообразным, - Абдель Бари Атван
00:00  В Турции раскрыт новый зоговор "террористической организации FETО" - 20 арестованых
Среда, 11.04.2018
20:39  Ильхам Алиев ожидаемо набирает более 80% и побеждает на выборах в Азербайджане
14:31  Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! - Трамп написал твит-анонс о начале ракетного удара!
12:42  Разбился военный транспортник ВВС Алжира Ил-76 - 257 погибших
12:13  Беспорядки в Тогуз-Торо. Протестующие кыргызы подожгли и громят рудник китайских золото-инвесторов
11:55  Жээнбеков перебрался из Анкары в Брюссель. Может там подадут?
11:44  Как российская ЧВК Вагнера воюет в Сирии, - рассказ бойца
11:43  Протест всухую. Почему на юге Ирана начинаются волнения
11:40  Что погубит США? Прагматизм и гебефрения: парадоксы американского Логоса, - А.Дугин
11:38  Об общем понятии сильных и слабых цивилизаций, - Сергей Лукьяненко
11:36  Глобализация по-китайски, - В.Павленко
11:34  США готовят ракетный удар по Сирии – что делать России? - Л.Нерсисян
11:31  "Озеро чуди". Новая песня Игоря Растеряева
11:29  Украина захватила в Черном море еще один российский корабль. Кремль ковыряет в носу...
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
России надо менять правительство, а не лозунги, - Виталий Третьяков
11:43 12.04.2018

Надо менять правительство, а не лозунги
Виталий Третьяков: экономика России-2024 - мечты, прогнозы и реальность

Виталий Третьяков

Будучи, как и все граждане любого общества, человеком экономическим, а потому и естественным экономистом, я имею мечты, касающиеся состояния экономики России к 2024 году. Их довольно много, но я ограничусь описанием трех ключевых, реализация которых, с чем вы, безусловно, согласитесь, радикально улучшит нашу экономику.

Первая мечта состоит в том, чтобы Россия, наконец, обзавелась собственной валютой.

Те, кто утверждает, что Россия сидит на нефтяной игле, совершенно не разбираются в экономике. Нефть - это то, что находится внутри нас, то есть является естественной частью нашего экономического и хозяйственного механизма.

Сидим мы не на нефтяной игле, а на долларовой. Доллары не являются естественной частью нашей экономики. Они, как и всякий наркотик, привнесены в наш экономический организм извне. Сидеть на долларовой игле - это и есть финансовая наркомания, которая может довести нашу экономику только до смерти.

А наш рубль, к сожалению, является лишь российским воплощением доллара, его российской разновидностью.

Итак, первая моя мечта состоит в том, чтобы не доллар и не евро, а рубль стал собственной валютой России.

Вторая моя мечта - чтобы в России, наконец, стали справедливо оценивать труд.

Никто не докажет мне, что можно добиться технологического превосходства над экономиками других стран, если наш инженер, наш рабочий или наш ученый будут продолжать получать за аналогичный труд в 5?10 раз меньше, чем на Западе. Разумеется, мы никогда не достигнем и западного уровня жизни, если будем продолжать платить работающим у нас людям в 5?10 раз меньше, чем на Западе.

Меня совершенно не убеждает такой распространенный и банальный аргумент, как то, что оплата труда у нас такова потому, что у нас в разы меньше производительность труда, чем на Западе. Ведь тогда и зарплаты наших министров, руководителей госкорпораций, топ-менеджеров частных предприятий должны быть тоже в 5?10 раз ниже, чем на Западе. Однако это почему-то не так.

Третья моя мечта состоит в том, чтобы экономика страны стала, наконец, свободной.

Поразительно, но факт: экономическую политику нашего правительства одни критикуют за то, что она слишком либеральная, а критики из противоположного лагеря за то, что она совершенно не либеральная.

Вывод отсюда только один: это плохая экономическая политика, а наша экономика совершенно не свободна. И прежде всего она не свободна от идеологических пристрастий правительства и эгоистических интересов правящего, то есть властно-владетельного, класса.

Следовательно, к 2024 году нашу экономику надо, наконец, освободить и от того, и от другого.

Теперь три прогноза, касающиеся вероятности реализации этих трех мечт.

Первый прогноз: Россия с неизбежностью должна обзавестись собственной валютой.

Второй прогноз: Россия с неизбежностью должна начать справедливо и достойно оценивать труд тех, кто работает в ее народном хозяйстве.

Третий прогноз: конечно, поменять свою экономическую политику Россия с неизбежностью должна, ибо иначе никакого роста ВВП на 6?10% в год нам никогда не видать, но от эгоистических интересов властных групп и идеологических пристрастий отдельных людей освободиться очень сложно.

Теперь о том, что будет в реальности, которая всегда суровее даже научных, тем более оптимистических, прогнозов.

Первая реальность: Рубль не станет собственной и единственной валютой России, ибо пока никаких зримых проявлений работы в этом направлении мы не видим.

Вторая реальность: И труд наших людей не будет оцениваться по тем же меркам, что и в наиболее развитых экономиках мира, так как упомянутый мною выше аргумент постоянно используется как объяснение (а фактически - как оправдание) существующего положения дел.

Третья реальность: Тут, казалось бы, следует проявить больше оптимизма. Ведь понятно же, что при сохранении существующего положения дел желаемого роста ВВП мы никогда не достигнем. Следовательно, хоть что-то в нынешней экономической политике, но придется менять.

Остается ответить на вопрос: а что же нужно изменить для того, чтобы грядущая реальность (ближайшее будущее) максимально соответствовала прогнозам, без реализации которых Россия просто не достигнет уже декларируемых и вроде бы даже осознаваемых как императив целей - например, достижения роста нашей экономики темпами, превышающими рост мировой экономики в целом?

Ответ прост. Разумеется, нужно изменить экономическую политику правительства, в том числе и в идеологической его составляющей (а равно и во многом другом). Каким образом изменить? Очень простым - поменять правительство, ибо те люди, которые не могли обеспечить нужные темпы роста экономики страны в предшествующие 6 лет с очевидностью не смогут сделать это и в ближайшие шесть лет.

Причем менять нужно именно кадры, а не лозунги, под которые якобы смогут перестроиться профессионалы из нынешнего правительства. Ведь мы уже видели, как новые лозунги позволяют "обновлять" экономическую политику, ничего не меняя по сути.

Яркий тому пример - наиновейший и наимоднейший лозунг "Построение цифровой экономики". Только слепой или заинтересованный в выдвижении таких лозунгов человек, совершенно оторванный от интересов обычных людей и от жизни реальной экономики, не может не заметить, что этот лозунг выдвинут лишь для того, чтобы не отчитываться перед обществом (и перед президентом) за невыполненную ранее тем же самым правительством задачу построения "экономики инноваций".

Вот этого - смены лозунгов вместо смены экономического курса - мы не можем себе позволить в ближайшие 6 лет!

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523522580
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  