"По самому сокровенному": обыски у адвоката Трампа вскрывают неприглядную картину, - ВВС

09:05 12.04.2018 "По самому сокровенному": пресса США - об обысках у адвоката Трампа



Майкл Коэн работает у Трампа с 2006 года



В начале недели сотрудники нью-йоркского ФБР провели обыски и изъяли документы, мобильные телефоны и компьютеры из квартиры и офиса личного адвоката президента США - 51-летнего Майкла Коэна. По сообщениям СМИ, когда Коэн рано утро открыл агентам дверь, первым делом один из них забрал у него телефон.



Если верить анонимным источникам в Белом доме, Дональд Трамп пришел в такую ярость, в какой его не видели давно, и пребывает в ней до сих пор. Неясно, сподобится ли теперь Трамп избавиться от спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство в России в американские выборы и попросил федеральную прокуратуру Южного округа Нью-Йорка провести обыски у Коэна.



Сообщается, что юристы Белого дома прекратили переговоры с Мюллером относительно условий, на которых Трамп согласился бы подвергнуться его допросу.



Насколько известно, ФБР изъяло у Коэна конфиденциальную переписку с Трампом и документы, касающиеся выплаты Коэном за 12 дней до выборов 2016 года 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая утверждает, что в 2006 году она спала с будущим президентом США.



Трамп связь с ней отрицает и сказал на днях репортерам, что понятия не имел о выплате, которая, как принято считать, была предназначена для того, чтобы Дэниэлс держала язык за зубами.



Коэн, который боготворит Трампа и не раз говорил, что подростком штудировал его книгу "Искуство сделки", дважды говорил, что президент не знал об этой выплате, и утверждает, что заплатил Дэниэлс из собственного кармана.



Хранитель тайн



Адвокат, который работает у Трампа с 2006 года, был хранителем его коммерческих и личных тайн и помогал ему решать проблемы.



"Он делал его грязную работу, которую президент не желал сделать сам, и делал ее целое десятилетие", - говорит журналист Тимоти О"Брайен, автор биографии Трампа, за которую тот его безуспешно судил.



"Это ордер на обыск подобен бомбе, сброшенной Трампу на крыльцо", - заметила в Washington Post бывший федеральный прокурор Алабамы Джойс Уайт Вэнс.



"Хуже придумать трудно, это как арестовать чью-то жену или надавить на члена семьи, - оценивает произошедшее вашингтонский юрист Марк Зайд. - Это удар по самому сокровенному: по вашему адвокату, бухгалтеру, парикмахеру, психологу, бармену. Всем, кто знает о вас самое плохое".



Бывший нью-йоркский мэр Рудольф Джулиани, называющий себя другом Трампа, говорит, что обыск у его адвоката был "несколько топорным" приемом, однако он не удивлен тактикой Мюллера, потому что наверняка сам пользовался ею в бытность главным федеральным прокурором Южного округа.



"Есть ли в этом что-то из ряда вон выходящее? - спрашивает он. - Нет. Так добывают информацию прокуроры. Иногда для того, чтобы кого-то посадить, иногда - чтобы удостовериться в его невиновности".



Другой бывший главный прокурор округа Прит Бхарара, уволенный в прошлом году Трампом, уверен, что, затевая обыски у Коэна, Мюллер ставил перед собой первую цель.



Выступая во вторник в эфире Си-эн-эн, Бхарара сказал, что раз его бывшие коллеги в манхэттенской прокуратуре согласились выполнить просьбу Мюллера и спустить ФБР на президентского адвоката, то им наверняка предъявили изрядную доказательную базу.



Поэтому Бхарара предсказывает, что Коэну будут предъявлены какие-то обвинения. Другие комментаторы уверены, что Мюллер ставит целью вынудить Коэна дать показания против Трампа.



Офис Коэна располагается в Рокфеллер-плаза в центре Нью-Йорка



За что привлечь Коэна



Американцы исходят из того, что их разговоры с адвокатами строго конфиденциальны. Обыски у защитников крайне редки, и ордера на них выдаются судами при выполнении ряда условий. В частности, прокуратура должна убедить судью-магистрата, который выписывает ордер на обыск, что она не смогла добыть искомую информацию каким-то другим способом, например, по повестке.



На обыске у адвоката должны быть дознаватели, которые раньше не занимались данным делом и роются в его бумагах, что называется, вслепую.



Знаменитый правовед, бывший профессор Гарвардского университета Алан Дершовиц голосовал против Трампа, но сейчас не слезает с телеэкрана, доказывая, что обыск у президентского адвоката был противоправен. Он советует президенту немедленно обратиться в суд и отобрать у Мюллера коэновские бумаги.



По данным СМИ, Мюллер подозревает Коэна в банковском мошенничестве и нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний. Например, если штаб Трампа или он лично обещали Коэну возместить вышеуказанные 130 тысяч долларов, то их теоретически можно квалифицировать как незаконное избирательное пожертвование.



Коэн одолжил эту сумму у банка под свой дом и перечислил ее подставной компании, которая, в свою очередь, передала ее адвокату Дэниэлс. Банки обычно не очень интересуются тем, как их клиенты используют свою кредитную линию, но если Коэн соврал о назначении денег, его можно будет привлечь к суду за банковское мошенничество.



За десять лет, на протяжении которых Коэн был главным юристом Trump Organization, он отстаивал интересы Трампа самыми разными способами - от угроз до использования выводка бульварных изданий компании American Media Inc., руководители которой включают видных трампистов.



Председатель ее правления Дэвид Пекер известен тем, что покупает компромат на своих друзей и союзников, а потом его хоронит.



Не мытьем, так катаньем



В июле 2015 года Коэну позвонил бизнесмен Джереми Фроммер, сообщивший, что он купил у наследников основателя журнала Penthouse Боба Гуччиона фото, на которых Трамп расписывается на голой женской груди. Коэн был вне себя от гнева, вспоминает Фроммер, и кричал ему: "Если ты покажешь кому-то эти фотки, я тебя урою!"



Как пишет рассказавшая об этом New York Times, это была жесткая манера выражаться, присущая уроженцу Лонг-Айленда, который начинал сутяжником по делам о компенсациях за травмы и менеджером таксопарка и познакомился с Трампом после того, как купил квартиры в его домах.



Коэн познакомил Фроммера с Пекером, который предложил бизнесмену совместные проекты и интервью с Трампом для фроммеровской медийной компании. По данным New York Times, Пекер планировал купить у него снимки, а потом положить их под сукно.



Обрадованный Фроммер заверил Коэна, что не даст им ходу. Но люди Пекера пришли к выводу, что игра не стоит свеч и отказались их покупать. Сделки и интервью с Трампом так и не состоялись. Кончилось тем, что Фроммер поместил снимки на своем сайте. Никто их не заметил.



Пресса полна сообщений о подобных случаях, когда Коэн не мытьем, так катаньем выручал Трампа, который отплатил ему тем, что, придя к власти, не позвал его на работу в Белый дом, куда Коэн стремился.



Newsweek сообщает, что Коэн остался должен транспортному управлению Нью-Йорка неуплаченные налоги в размере 37,5 тысяч долларов



30 медальонов



Отец Коэна пережил в Польше Холокост, а в США стал врачом на Лонг-Айленде. Его дядя, врач и бизнесмен Мортон Левин, много лет владел бруклинским клубом El Caribe, в котором в 1980-х и 1990-х заседали итальянская и старая "русская мафия", состоявшая в основном из советских евреев во главе с бывшим ленинградцем Евсеем Агроном.



К Левину, несмотря на его пеструю клиентуру, претензий у полиции не было.



Трамповский адвокат поведал New York Times, что пошел на юрфак по настоянию бабушки, которая пригрозила ничего не завещать ему, если он откажется. "Да у тебя же денег нет", - заметил юнец и получил по уху.



Будучи студентом Американского университета в Вашингтоне, Коэн попутно импортировал в США дорогие машины. Он вложил деньги в плавучее казино и прогорел, а также помогал родным организовать на Украине этаноловый бизнес, который тоже не удался.



Если гость сломает у вас в квартире ногу, то в Америке он может вас засудить. В 1992 году новоиспеченный адвокат Коэн занялся такими делами. Попутно его семья начала покупать "медальоны" на такси, как называются документы, дающие вам право брать пассажиров на улице.



Их число ограничивается городскими властями, и долгое время медальоны неуклонно росли в цене, создав, наряду с бензиновыми аферами, ряд первых "русских" состояний в Америке. Я перестал следить за динамикой цен, когда они стоили по 400 тысяч долларов за штуку. Сейчас медальоны резко подешевели в связи с конкуренцией со стороны Uber и других сервисов такси.



Коэн и его украинская жена Лора Шустерман, на которой он женат более 23 лет, купили в Нью-Йорке более 30 медальонов. В Чикаго ему принадлежало более 22. Когда-то это были миллионы долларов.



Как и любое занятие, в котором оплата производится наличными, таксомоторный бизнес несколько криминогенен. По данным СМИ, украинский тесть Коэна Фима Шустерман, который тоже покупал медальоны, лет 20 назад признал себя виновным в налоговых нарушениях. Двое его партнеров заплатили сотни тысяч долларов штрафов.



Сам Коэн, однако, вышел из этого периода неповрежденным (хотя Newsweek сообщает, что он остался должен транспортному управлению Нью-Йорка неуплаченные налоги в сумме примерно 37,5 тысяч) и сохранил свою адвокатскую лицензию, а также капитал для нового промысла.



С 2011 по 2014 год он купил четыре небольших жилых здания на Манхэттене и продал их за 32 млн долларов. В 2015 году он отдал 58 млн за семиэтажный многоквартирный дом в северной части манхэттенского Ист-Сайда. Он начал закупать квартиры у Трампа, так они и познакомились.



Плавучие казино



В знаменитом "Досье Трампа", вышедшем из-под пера бывшего британского разведчика Кристофера Стила, утверждалось, что Коэн летал в Прагу на встречу с российскими чиновниками. Это привлекло к Коэну пристальное внимание СМИ, которое сейчас только усилилось.



Выступая в прошлом году в сенатском комитете по разведке, он заявил, что в тот момент летал не в Прагу, где никогда в жизни не был, а в Калифорнию с сыном, который интересовался бейсбольной командой тамошнего вуза.



Издание BuzzFeed, первым напечатавшее "Досье Трампа", опубликовало в марте прошлого года подробный рассказ о том, как Коэн вложил в 2003 году деньги в плавучее казино Atlantic, оснащенное ломберными столами, колесами рулетки и 200 игорными автоматами.



Когда на Флориду опускается ночь, с берега видны на горизонте огни плавсредств, которые отошли на 3 мили в океан, где пассажиры могут выпивать и играть в карты без оглядки на местные власти.



65-метровая яхта Atlantic, вмещавшая до 500 человек, часто была забита под завязку, но постепенно влезала в долги. Она должна была почти 2,5 млн. долларов своей бухте и почти миллион рекламировавшей ее компании.



"У меня двое детей, а они задолжали мне 4 тысячи долларов! - пожаловался сайту Иван Филипов, отвечавший в казино за выпивку и еду. - Для человека вроде меня это много денег. Я так ничего и не получил. И никто из работников тоже".



Когда казино, наконец, вылетело в трубу, ему предъявили в общей сложности 25 исков. Коэн ни в одном из них не фигурировал. Он говорит, что потерял на этом проекте полтора миллиона долларов.



Проект также вписывается в версию о предполагаемых криминальных связях Коэна, которые он отрицает. Пока эти предположения построены на песке.



Например, в цитируемой здесь статье BuzzFeed многозначительно упоминается, что юрисконсультом казино был Дэвид Голдстайн, чей партнер Элвин Мэлник обвинялся в 1980 году в связях с известными гангстерами, включая знаменитого Меира Ланского.



Сайт также рассказывает, что в то же самое время, когда Atlantic бороздил воды Атлантики, один из партнеров Коэна вложил деньги в плавучее казино, крейсировавшее в заливе Тампа. Им управляли Татьяна Варзар, владелица "Татьяны", одного из старейших русских ресторанов на Брайтон-бич, и ее муж Михаил, приговоренный в начале 1990-х к 52 месяцам тюрьмы за махинации с бензином, которые крышевали четыре из пяти кланов нью-йоркской итальянской мафии.



Партнерами Коэна по Atlantic были родившиеся на Украине Аркадий Вайгенсберг и Леонид Татарчук. Как пишет BuzzFeed, у Коэна тесные семейные и коммерческие связи с Украиной: и он, и его младший брат Брайан женаты на ее уроженках. Оба занимались бизнесом с их отцами Фимой Шустерманом и Алексом Ороновым, ныне покойным.



Коэн заявил сайту, что вложил деньги не в казино Atlantic, а только в яхту. В ответ BuzzFeed предъявил ему документы с его подписью, согласно которым ему принадлежало 30% всей компании.



"Я не согласен! - сказал адвокат Трампа. - И если принадлежали, то я об этом не знал".



Владимир Козловский

Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк Источник - bbc.com

