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В КырВерхушке полный раздрай. Коалиция распадется, правительство уйдет в отставку?.. - А.Темирбек уулу
08:20 12.04.2018

Политическая ситуация резко обострилась. Многие навострили уши, мол, чем закончится борьба за влияние между главой государства Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. В то же время лишились спокойного ночного сна те, кто желает преувеличить противоречия между ними, разжечь из искры пламя.

В конце прошлой недели глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и его заместитель, директор службы анализа и прогнозирования рисков Болот Суйумбаев ушли со своих должностей на основании собственных заявлений. Ранее ушел в отставку заместитель председателя ГКНБ, начальник 9-й службы Дамир Мусакеев. Многие политические эксперты расценили это как ослабление позиции Атамбаева, желание показать, кто в стране хозяин. Поговаривают, что в ближайшее время уйдет в отставку и генпрокурор Индира Жолдубаева, или по собственному желанию, или под давлением Жогорку Кенеша. Сообщается, что сложит с себя полномочия и глава МВД Улан Исраилов. Упомянутые начальники силовых структур являются верными кадрами Атамбаева. Пока что Атамбаев не отреагировал на эти события.

Но кадровые назначения, изменение политической атмосферы в Жогорку Кенеше говорит о том, что стрела уже пущена и ее не вернуть. Некоторые политики отмечают, что Атамбаев утратил контроль над Жогорку Кенешем и правительством. Если Жогорку Кенеш посчитает неудовлетворительным годовой отчет генпрокурора, то Индира Жолдубаева лишится должности. Последний шаг будет сделан против главы правительства Сапара Исакова – последней опоры экс-президента. Сейчас составлен план отправки правительства в отставку, разработан механизм. Тем не менее парламент понимает, что не сможет отправить в отставку Исакова по итогам отчета за 2017 год. Потому что за четыре квартала прошлого года, точнее за 9 месяцев несет ответственность президент Сооронбай Жээнбеков. Даже если будут претензии к выполнению бюджета и к низким экономическим показателям, отчет правительства не может быть отклонен. Дорога сюда закрыта.

В итоге будет предпринята попытка смещения с должности Сапара Исакова путем расформирования коалиции. Такая практика применялась и ранее. Точнее в V созыве Жогорку Кенеша лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев вышел из коалиции большинства, чтобы добиться отставки с поста премьер-министра Омурбека Бабанова. Когда Бабанов ушел с должности, Текебаев вернулся в коалицию. И сейчас сложилась такая ситуация. Конечно, если сейчас одна фракция решит покинуть коалицию, то она должна заручиться поддержкой 2/3 коалиции большинства. Это правило специально было введено для сохранения стабильности коалиции. Но если учесть, что хороший молот способен вогнать в землю кол из войлока, это правило не помешает распаду коалиции.

Судя по тому, что шепнули со стороны Белого дома, фракция "Бир Бол" под руководством Алтынбека Сулайманова собирается уйти из коалиции. Политические аналитики поговаривают, что операция по смене лидера фракции "Республика – Ата Журт" тоже была произведена для подготовки к формированию новой коалиции в парламенте. Честно говоря, есть более глубокая причина того, что срочно был сменен лидер. Есть закулисные дирижеры составленного сценария. Лидер партии "Замандаш" Жениш Молдокматов заявил: "СДПК должна уйти в оппозицию, а правительство должно уйти в отставку". Нетрудно догадаться, откуда дует ветер, судя по словам господина Жениша. Значит коалиция может быть разрушена, а в новую коалицию могут войти фракции "Бир Бол", "Онугуу-Прогресс", "Ата Мекен", "Республика – Ата Журт", а фракции СДПК и "Кыргызстан" могут остаться в оппозиции. Говорят, этот вариант самый оптимальный.

Потому что руководитель "Бир Бола" Алтынбек Сулайманов не сможет выйти из-под влияния Асылбека Жээнбекова. Помнится, он припугнул его. Бакыт Торобаев в дурном свете показал себя Жээнбековым, поэтому ищет способ им понравиться, поэтому он будет рад попасться в сети. Возбуждены уголовные дела в отношении лидеров "Ата Мекена", одни сидят в тюрьме, другие дают показания, поэтому они обижены на Алмазбека Атамбаева. Они с радостью войдут в коалицию. Неспроста фракция "Ата Мекен" поднимает вопрос о рассмотрении ответственности генпрокурора Индиры Жолдубаевой. Потирают руки, мол, пришло время выплеснуть обиду. Смена лидера во фракции "Республика – Ата Журт" была произведена для того, чтобы затащить эту фракцию в коалицию, пускай и схватив за ухо. Что касается фракций СДПК и "Кыргызстан", которые должны остаться в оппозиции, то половина депутатов там будут лояльны к действующему президенту. Если глава правительства Сапар Исаков уйдет в отставку, ожидается, что его место займет руководитель аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев. Если этот сценарий будет воплощен в жизнь, президент Сооронбай Жээнбеков возьмет под свой контроль и парламент, и правительство. А пока что некоторые предпочитают держаться посередине, наблюдать, кто начнет побеждать. Со временем хамелеоны изменят свой окрас. Они будут знать, на какой стороне им нужно быть.

Тем не менее, политический курс будет определен, когда президент Сооронбай Жээнбеков завершит рабочую поездку в Турцию, затем отправится в Брюссель и встретится с членами Евросоюза, а экс-президент Алмазбек Атамбаев направится в Китай для встречи с Си Цзиньпинем, затем встретится с российскими чиновниками. Некоторые политики знают об упрямстве Атамбаева и считают, что он не будет сидеть сложа руки, когда производятся шахматные ходы, как сегодня. В то же время они предупреждают, что для Жээнбекова будет опасно превращать Атамбаева в оппозиционера. Потому что экс-президент привык к оппозиционной деятельности. И во власти побывал. Знает секреты обеих сторон. Знает о преимуществах и недостатках. Поэтому Жээнбекову будет тяжело побеждать силу, вроде Атамбаева. Это понимает и сам Жээнбеков, и политики, которые разбираются в нюансах политики.

Говорят, если Атамбаеву не удастся контролировать Жогорку Кенеш и правительство, если президент ему будет не по зубам, то он может пойти на роспуск парламента. Если политика будет развиваться в таком ключе, то Атамбаев возглавит СДПК на выборах, а потом будет вынужден стать спикером или премьер-министром, вернуться во власть.

Источник: газета "Фабула пресс" №23 от 10.04.2018 / стр. 2
Автор: Алмаз Темирбек уулу

Источник - gezitter.org
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