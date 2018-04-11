РФ ждет крах, если позволит бомбить Сирию, - Леонид Ивашов

08:08 12.04.2018 Если США что-то запланировали, а тем более профинансировали уничтожение очередного арабского государства, близкого к России, то они это сделают. А мировой авторитет России поставлен на карту в Сирии, заявил президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.



И если Россия позволит США бомбить Сирию, даже если речь идет о нанесении ударов по сирийским военным объектам, на которых не присутствуют российские военные, то от России отвернутся даже немногочисленные временные "союзники".



При этом дух и моральное состояние сирийских военных подорвутся окончательно и бесповоротно. За что тогда сирийцы воевали? А вера в Россию как союзника и ее авторитет рухнут навсегда как в Сирии, так и в арабском мире и мире в целом. Все это скажется на экономическом сотрудничестве России с другими странами. Сотрудничать со слабой страной никто не станет. ИГИЛ вернется в Сирию и начнет наступление на южные регионы России.



"Причем работают США, не мудрствуя лукаво, как прошло у них с пробиркой с отравляющими веществами, которую госсекретарь США Колин Пауэлл показывал на Генеральной Ассамблее ООН. И уничтожили государство Ирак. С тех пор фальшивое химическое оружие стало реальным политическим оружием. Как только они говорят о применении химоружия, значит, считай, что будут бомбить.



США ничего доказывать не собираются, они считают себя господами. И ничего в поведении Запада не изменилось. Они просто какое-то время, когда Советский Союз был силен, учитывали нашу силу, говорили о "демократии", "сдерживании коммунизма". Но те же фашистские методы, которые всемирные ростовщики породили в Германии, в Италии, сегодня опять востребованы, применяются. И делается это лишь потому, что, во-первых, никто не дает отпор и, во-вторых, Россия действует непоследовательно. Противник понимает, что наша элита вся у них в петле со своими вкладами, недвижимостью и так далее.



Поэтому мне пришлось говорить 17 февраля на Общероссийском офицерском собрании именно о таком варианте: США не изменят своим планам. Дали России немножко порезвиться, дали Путину высказаться в отношении своих современных, перспективных вооружений. Но, тем не менее, своего добиваются: реализуют план по расчленению Сирии и не уходят из этой страны. Не исключено, что добьют президента Башара Асада и поставят марионеточное правительство. Или в провинциях будет несколько правительств, как, например, в Ливии.



А мы на словах грозные. Но когда дело касается действительно реального отпора по любому поводу - по поводу Скрипаля, по поводу химического оружия в Сирии и так далее, - всего лишь ограничиваемся заявлениями Марии Захаровой. И западники этим пользуются.



Первым британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что "если мы обнаружим в Сирии химическое оружие - нанесем удар". Трамп взял на себя миссию развития провокации, заявив, что "асадовцы применили газовую атаку в 30 км от Дамаска". Это сумасшествие: если оно так и было, то любой ветерок - и смертоносное облако пошло на Дамаск. Но им не нужно правдоподобия. Израиль взял на себя бомбардировки. Трамп заявляет, Израиль бьет. Мы увидим, что те же англичане, возможно, и французы, еще кто-то, начнут уничтожать те результаты, которых добилась сирийская армия при поддержке российских ВКС.



И следующее, о чем я говорю: обязательно вспыхнет Донбасс. Порошенко подсохнет немножко и обязательно начнет эту атаку. Потому что наша власть непоследовательная. С одной стороны, громкие пафосные речи, президент апеллирует к тому, что у нас есть грозное оружие. А когда приходится давать какой-то отпор и отстаивать свои интересы и интересы наших союзников, мы ограничиваемся или молчанием, или овечьим блеянием в виде протестов, неудовольствий и так далее.



Где реализация заявления, что мы будем сбивать ракеты? Американцы, как и все западники, как Израиль, сейчас просто отстреливают свои старые боеприпасы, старые "Томагавки". Поэтому не нужно радоваться, что многие ракеты не долетают до целей. Их так утилизируют, отстрелять по чужой территории дешевле, вот и все.



Мы отступаем. Во всех армиях есть принцип: если противник отступает, то нужно наращивать усилия, его нужно преследовать, его нужно давить, бросать в бой новые силы. Что мы и наблюдаем сегодня на военно-политическом фронте.



А с чисто военной точки зрения можно ли было защитить сирийский аэродром, который был подвергнут атаке? Конечно. Первое: нужно прогнозировать вероятные действия противника. Для этого существуют разведка, аналитические структуры, штабы. Нужно понять, что будет делать противник, на каких направлениях, по каким объектам бить. Потом штабы планируют отпор.



Плюс всегда нужно иметь в виду, что бить нужно не только по летящим на объект целям, а и по тем государствам, которые предпринимают этот акт агрессии. Вот Израиль атаковал Сирию. А что, у нас нет рычагов для давления? Даже если боятся бить "своих" под Тель-Авивом, посмотрите, какие у нас рычаги: немедленно прекратить безвизовый режим, выставить отсюда израильского посла, отозвать своего посла оттуда, прекратить всякие контакты. И в конечном счете можно было нанести ответный удар по тем целям, с которых были запущены "Томагавки" и самолеты-бомбардировщики.



То есть рычагов много: желая реального ответа, всегда реагируют комплексно. Политически - созыв Совет Безопасности ООН, дипломатически - разрыв отношений и ограничения отношений со странами-агрессорами. Нужно смотреть, чем ответить экономически. И, конечно, реагировать военным путем. Вот тогда нас бы уважали, нас бы слушали. А агрессоры уверены, что пока у наших депутатов, членов правительства, президентских структур есть недвижимость, огромные счета и в Израиле, и на Западе - ответа с нашей стороны не будет.



Мы с вами прекрасно знаем, что если страна вывешивает белый флаг, то победившая страна ставит свою администрацию. И если мы в 1991 г. вывесили белый флаг, то поставлена была именно проамериканская администрация. И она находится под жестким контролем хозяев.



У меня остается только один вопрос: Путин действительно хочет помочь России или он в этом спектакле также играет определенную роль? Роль как бы прикрытия: говорит добрые и красивые слова, обещает что-то. А мы видим, куда валится страна и как с ней поступают. И никакой адекватной реакции нет.



Посмотрите, задерживают и обыскивают самолеты "Аэрофлота" в Лондоне. Почему не арестовать немедленно пять британских самолетов в Москве? Почему высылают наших дипломатов, а мы ходим на рауты, на приемы в западных посольствах? Почему не ввести жесткие контроль, наружную слежку за западными дипломатами и никаких контактов с ними не поддерживать?! Мы этого ничего не сделали. Если сегодня не отреагируем, когда враги бьют по Дамаску, по Хомсу, завтра они приучат нас, что мы не будем реагировать, даже если начнут бить по Кремлю. Будет Мария Захарова заявлять протесты, и на этом все закончится.



В этом же ряду история с керченскими рыбаками. Реального ответа России ведь так и не последовало. Люди страдают, люди мучаются в плену, а МИД "выражает беспокойство". А зачем тогда нам мощные вооруженные силы, спецназ, спецслужбы? Да уже бы три или пять украинских суденышек стояли под арестом, если бы была воля, если бы власть действительно защищала национальные интересы. По многим направлениям мы - оккупированная страна", - заявил Ивашов.



Президент США Дональд Трамп, поясняя возможность того, что Россия намерена сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.



"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут - приятные, новые и "умные". Тебе не следует быть партнером с убивающим газом животным, убивающим своих людей и наслаждающимся этим", - отметил Трамп в Twitter.



"Направление авианосной ударной группы ВМС США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" в Средиземное море, усиление там группировки эсминцев не просто провокация, а свидетельство наращивания сил в регионе и серьезного намерения Соединенных Штатов нанести мощный удар по Сирии", - заявил бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 гг.) адмирал Владимир Комоедов. Источник - vestifinance.ru

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