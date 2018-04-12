 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан отдал китайцам золото-месторождение Кумарг за ТЭЦ. Кыргызстан поступит также? - "ВБ"
08:03 12.04.2018

Таджикистан отдал месторождение за ТЭЦ. Кыргызстан поступит также?

Китайская компания ТВЕА получила лицензию на разработку второго золотоносного месторождения в Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщали СМИ РТ.

Как отмечается, право на пользование рудниками китайской компании предоставлено для возврата средств, потраченных на возведение в Душанбе теплоэлектроцентрали.

"Лицензию на разработку месторождения "Верхний Кумарг" компания ТВЕА получила в начале этого года", сообщили "АП" в Главном управлении геологии при правительстве РТ. Ранее данной компании открыли доступ к запасам рудника "Дуоба". Эти золотоносные месторождения расположены в Айнинском районе Согдийской области. Согласно достигнутым договоренностям, компания имеет право на добычу драгметаллов из этих рудников до тех пор, пока не возместит потраченные на строительства ТЭЦ "Душанбе-2" средства", - подчеркивается в СМИ.

Стоит напомнить, что именно компания ТВЕА и правительство КР заключило скандальное соглашение на модернизацию ТЭЦ Бишкека без проведения тендера. К тому же, как позже выяснилось, что компания не предоставила технико-экономическое обоснование и детальный бюджет. Что еще "не так" в соглашении между нами и TBEA? Может, где-то есть сноска мелким шрифтом, что и мы должны будем отдать китайцам какое-нибудь месторождение?

Как сообщил VB.KG источник в нашем правительстве, такой "подарок" в соглашении не прописан, но исключать такой расклад не стоит.

- В принципе, все условия возврата средств ТВЕА оговорены в документе. И их выплата будет проводиться из госдолга страны. Единственное, что может повлиять на ситуацию – неплатежеспособность Кыргызстана, либо технический дефолт. Но пока таковой проблемы нет. Просто увеличилась цифра в долговых займах КР. Однако в практике выплат существует один нюанс – так называемый обмен обязательств. И здесь вполне возможно проведение переговоров по разработке месторождения и у нас в стране в учет выданных средств. Но сразу подчеркну, что принудительно заставлять правительство КР пойти на подобный шаг никто не может. Поэтому, если такое решение и будет принято, то скорей всего, кулуарно и с согласия властей. А, значит, такой исход не исключен. Как, собственно, и интерес компании в этом вопросе, что хорошо заметно по таджикским договоренностям, - подчеркнул источник.

12 апреля 2018
Виктория Григоренко

Источник - vb.kg
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