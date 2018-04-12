Атака в Сирии - гол престижа или Третья мировая? - А.Халдей

07:56 12.04.2018 Что готовится в Сирии - кровавый спектакль или начало конца истории?



За сутки тон репортажей из Сирии изменился. Уже никто не говорит о том, что неясно, будет удар или нет. Он будет - объявлены сроки его проведения (несколько дней) и цели – правительственные кварталы Дамаска, несколько военных аэродромов в его окрестностях и какие-то заводы, которые США идентифицирует как места возможного производства химоружия. То есть, атаке быть, об этом сказал сам Трамп.



Появились оценки и того, что это может значить и чем окончится. Спектр возможного самый широкий.



Версия № 1.



Имеет место тайная договоренность между США и Россией о том, что США, спасая лицо, наносит обещанный и вытребованный ястребами ракетный удар, но согласовывает с Россией места этих ударов, а Россия выводит оттуда сирийское руководство, сирийское командование и войска, а так же важную технику. Одновременно согласованы места пребывания российских советников, чтобы туда случайно не выстрелили.



То есть перед нами типичный спектакль, где Трамп успокаивает ястребов для возможности начать свои реформы, а Россия не вмешивается, так как по ней, вроде как не бьют. Максимум реакции - постановка радиопомех, сбивание каких-то ракет и возмущенная риторика в ООН, но при этом никаких нападений на самолеты и корабли США. В ответ США не нападают на российские авиабазы и обходят Россию стороной. В общем, Америка постреляет по кустам и пустым вещевым складам и взлетным полосам, а потом Сирия за неделю заделает ямы и снова продолжит летать. Волки сыты и овцы как бы целы.



Версия № 2.



Сирия - просто выездной ринг для драки между США и Россией на звание окончательного чемпиона мира по боям без правил. Настоящая цель США в Сирии - разгром даже не Ирана, а России. После чего русским выставляется ультиматум об отказе от ядерного оружия и разделе территории. План такой: США бьют не только по Дамаску и аэродромам, но и цепляют места дислокации русских, убивая несколько военных советников. Россия в ответ сбивает какие-то американские самолеты.



В ответ Штаты ударяют по нашей базе или нескольким базам. Мы в ответ топим один-два их эсминца. Они в ответ нападают на наш Севастополь, откуда идет поддержка нашим силам в Сирии. Далее начинается скоординированная атака НАТО на Россию. Бьют в Сирии, на Кавказе, на Украине, в Средней Азии. Россия сдается и теряет союзников. Наступает изоляция. США оккупируют Сирию, чье правительство "контролирует" только территории российских военных баз, где они прячутся. Сами русские в окружении и изоляции, они позорно уходят, или их уничтожают.



Третья (и последняя) мировая началась и победно состоялась. Америка уверена, что Россия блефует, сил у США намного больше и они быстро разгромят Россию, указав ей ее настоящее место в мире, так как та не решится на ядерный удар - в США до сих пор хранятся русские валютные резервы и деньги российской элиты. США выходят победителем из блицкрига и цель достигнута.



Версия № 3.



США бьет по территории Сирии несколько недель. Сценарий - как в Ираке. Никаких самолетов над Сирией, никаких армий вторжения - только массированные и бесконечные ракетные атаки. После этого от Сирии остаются одни руины, а для России сидеть на руинах нет смысла, и она уходит. Тогда в Сирию вводится оккупационный корпус, ставится проамериканская власть и Сирия прекращает существование как отдельное государство.



Курды создают свой Курдистан, отщипывают территории от Ирана, Ирака, Сирии и Турции, которая, лишившись поддержки России, переживающей вторую Цусиму, станет послушной и смирной. План США по Ближнему Востоку восстановлен и запущен в производство. Европа, видя такое дело, отказывается от "Северного потока-2" и переходит на американский газ. Турция также отказывается от всех проектов с Россией, которая полностью изолирована в мире. Китай молчит, опасаясь портить отношения с США. Игра сделана, апокалипсис не наступил.



Вариант № 4.



Ситуация быстро переходит в обмен ударами, переходящими в ядерные. Конец истории достигнут, последняя запись Трампа в Твиттере: "Люди, простите, я не хотел!" После чего Земля сходит с орбиты и раскалывается на несколько кусков, начинающих свое путешествие в космосе в сторону ближайшей Черной дыры. Гравитационные связи планет нарушены. Солнечная система начинает распад.



Вариант №5.



США наносят удары по ядру сирийской армии, но в этой атаке реально гибнут российские военные, и Россия наносит ответные удары по носителям ракет. Возможности России в реальности для США пока неизвестны, только предположения, причем очень предвзятые. Гитлер уже попадал в такую ловушку. Кончилось это для него плохо. Порог чувствительности к потерям у США намного выше, чем у России, и уже первые известия о гибели американских военных от рук русских создадут в Америке эффект разорвавшейся бомбы и скандальную ситуацию раскола в элите.



США еще никогда не воевала с ядерной державой. Сирийские аборигены - это не та цена, за которую США готовы поставит свою судьбу на кон. Половина элиты срочно затребует переговоров с Россией и остановки конфликта. Надо будет срочно найти виноватого, и он уже найден. Это Трамп. Ущерб репутации для армии США - вещь совершенно неприемлемая, но даже гибель нескольких самолетов станет мировой сенсацией. Если погибнут несколько десятков солдат и офицеров, а к тому же будут сбиты несколько ракет, то картина пирровой победы Трампа в США станет таким поводом для импичмента, что будут забыты все предыдущие расследования.



Если же выяснится, что в Сирии наступила консолидация всех прочих сил против США и началась затяжная партизанская война, где массово начали гибнуть американцы, а турки и вовсе их бомбят, то синдром Вьетнама мгновенно воскреснет в американском обществе и Трамп из триумфатора мгновенно станет козлом отпущения. Облом в Сирии и Иране может стоить США глобального геополитического краха.



Коалиция Россия-Турция-Сирия-Иран-Ливан-Китай может полностью подмять коалицию США-Британия-Германия-Франция-Саудовская Аравия-ОАЭ. Все планы реформ в США для Трампа накроются медным тазом. Политическая катастрофа может привести его и вовсе на тюремные нары. Судьба Наполеона всегда должна быть перед глазами политика.



***



Что произойдет в реальности, мы увидим уже в ближайшие несколько дней. Последняя народная война закончена в мае 45-го. Теперь население в войнах не участвует, и потому на его готовность сражаться можно наплевать. Моральное состояние населения важно теперь не для войны, а для выборов. Воюют теперь ракеты, а не толпы народа. Теперь все решают малые группы специалистов войны - ракетчики пары дивизионов, летчики нескольких самолетов, моряки нескольких кораблей.



Их усилий достаточно для прекращения жизни на Земле. Массовые армии уже в прошлом. Правительствам не нужно проводит тотальную пропаганду среди населения для подготовки к боям. Достаточно проконтролировать несколько десятков или сотен человек. Они сами все сделают. Народ даже не узнает. Ни в США, ни в России. Одно успокаивает - если все кончится, то очень быстро. Долго мучиться человечество не будет. И США об этом не забывают ни на минуту.



Так что же такое на самом деле нападение США на Сирию? Гол престижа для внутреннего употребления? Желание покончить жизнь самоубийством? Глупость заигравшихся в войну психопатов? Вышедшие из-под контроля политиков спятившие после Афгана и Ирака военные с недолеченным синдромом войны? Коммерсант, который до работы президентом об армии имел представления лишь в детстве, катаясь на палочке верхом? Все станет ясно уже в пятницу 13-го.



Будет ли она последней в истории человечества, сейчас не знает никто. Но смутное ощущение подсказывает мне, что конца истории на этой неделе не наступит. Все бумеранги всегда возвращаются к тем, кто их запускает.



Александр Халдей



12 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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