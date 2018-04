Китайский флот в Средиземном море переходит под командование России

07:54 12.04.2018 В случае удара США по Сирии китайский флот, находящийся сейчас в Средиземном море, получил команду на переподчинение командованию ВМФ России



Поступает информация от военного блога WarTime. По его информации весь китайский флот, находящийся сейчас в Средиземном Море получил команду на переподчинение командованию ВМФ России в случае удара США по Сирии.



WarTime@NEWZWARZ



Disruptive Signal@disruptivesigna

1 hour ago

Chinese warships in the Mediterranean are ordered to join the Russian navy in the event of a massive attack on Syria



По итогам вчерашнего экстренного совещания Дональда Трампа с военными, Белый дом заявил, что на "химическую атаку" в Сирии будет "коллективный ответ". Другими словами, Вашингтон не решается взять на себя ответственность по инициации Третьей мировой войны.



Таким образом, всем сегодня понятно, что удар, скорее всего будет и произойдет он как максимум в ближайшие дни, а как минимум – в ближайшие часы, очень возможно, что уже этой ночью. И естественно, на фоне этого понимания все остальные новости меркнут: какие-то заявления каких-то второстепенных политиков, какие-то рассуждения каких-то военно-теоретических аналитиков и прочее. Такого рода новостей очень много, но все они, мягко говоря, ни о чем. Все ждут начала военных действий.



Как сообщает военный блог Air Force Freak, зарегистрировавший VIP-вылет Ту-154 85605 Чкаловский-Анкара, на этом борту скорее всего находятся офицеры высшего военного руководства России и скорее всего они отправились на срочные переговоры в Турцию и Иран.



О чем могут быть эти переговоры несколько проясняют сообщения в социальных сетях 12-ти часовой и несколько более давности, согласно которым авиабазу Моздок покинула группа бомбардировщиков Ту-22 и перебазировалась на один из аэродромов Ирана.



Ранее Россия уже использовала для этого типа самолетов некоторые иранские аэродромы, поэтому нахождение Ту-22 на территории этой страны позволяет осуществлять операции на расстоянии, невозможном при взлете из Крыма или из Моздока.



Как сообщает ItaMilRadar, американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon , с бортовым номером 168439, взлетевший с авиабазы Sigonella, производит полет у береговой линии Сирии. Источник - iarex.ru

