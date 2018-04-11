 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 11.04.2018
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В таджикском Согде начался суд над отправившейся на "джихад" 70-летней шахидкой
07:52 12.04.2018

В Согдийском областном суде (Таджикистан) начался суд над семью членами одной семьи, которые обвиняются в попытке примкнуть к так называемому "Исламскому государству" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). На скамье подсудимых - 70-летняя женщина, ее 44-летний сын, дочь, невестка и зять, сообщает Радио "Озоди". Они были задержаны в конце прошлого года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу.

"Их было 29 человек - одна большая семья. Ехали в Сирию на трех микроавтобусах. Пассажиры двух микроавтобусов перешли турецко-сирийскую границу. Третий микроавтобус с 9 членами семьи был задержан турецкими пограничниками. В начале года их экстрадировали в Таджикистан", - рассказал источник, знакомый с ходом процесса.

Двое членов семьи впоследствии избежали судебного преследования - совершеннолетний и страдающий психическим заболеванием.

По данным "Озоди", в марте прошлого года все 29 человек сначала уехали в Казахстан, а оттуда – в Турцию. В Исфаре, где проживала ранее семья, осталась лишь одна дочь 70-летней женщины.

Официальные органы Таджикистана пока не сообщают имена подсудимых. На первом же судебном заседании обвиняемые признались, что хотели поехать в Сирию на "джихад". Они также рассказали, что на родине государственные органы ограничивали их религиозные права. По словам одной из женщин, в прошлом году сотрудники милиции Исфары задержали ее на местном рынке из-за хиджаба.

Исфара - город в Согдийской области Таджикистана с населением порядка 100 тысяч. По мнению властей, этот город является одним из религиозных центров Таджикистана. В 2017 году областные власти сообщили, что из региона для участия в боевых действиях в страны Ближнего Востока отправились 110 человек, 62 из которых являются уроженцами Исфары. По другим данным, только из исфаринского села Чоркишлок свыше 100 человек перебрались в Сирию. Многие из них пополнили ряды ИГ.

По данным аналитической компании Soufan Group (США), опубликованным в октябре прошлого года, в Сирии и Ираке в рядах террористов находилось 1300 выходцев из Таджикистана. Причем, таджикистанцы чаще других иностранных боевиков совершают самоподрывы во время атак на правительственные силы и при терактах среди гражданского населения. В свою очередь МВД Таджикистана сообщало, что в минувшем году в Ираке и Сирии погибли порядка 250 граждан республики.

Источник - fergananews.com
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