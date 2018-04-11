Янычары и их потомки. В России вышел 2-томный труд "Военная мощь Турецкой Республики"

07:42 12.04.2018 Янычары в роли посредника



Заданный курс оказался не западным



Т. А. Ганиев, С. М. Задонский. Военная мощь Турецкой Республики. М., Институт Ближнего Востока, 2018. В двух томах.



Используя широчайший спектр отечественных и зарубежных источников, авторы исследуют особенности военного строительства в Турции – стране с уникальным геополитическим положением и соответствующими огромными амбициями.



Не столь давно бывшая в полной экономической, военной и политической зависимости от Запада страна всеми силами пытается продемонстрировать максимальную суверенность в решении внутренних и внешних вопросов, делая ставку на повышение мощности и эффективности своих вооруженных сил. Нынешний курс Анкары определяется как ее членством в НАТО, так и достаточно сложными отношениями с ведущими государствами мира, в первую очередь с США и Россией, а также желанием выступать посредником в разрешении всех ближневосточных конфликтов. Цель военного строительства в этих условиях – наращивание потенциала своих ВС до уровня, обеспечивающего как внутреннюю стабильность, так и реализацию стратегических национальных интересов.



Авторы подробно анализируют развитие отношений с Западом. Во внешней политике страны отчетливо просматриваются два вектора – американский и европейский. При заметном ухудшении взаимопонимания между Анкарой и Вашингтоном вряд ли можно говорить о курсе на углубление противоречий. Вместе с тем в отношениях Турции и России четко просматривается тенденция к многоплановому сотрудничеству, в том числе в военно-технической области.



Книга непременно вызовет интерес у востоковедов, политологов, специалистов по военно-техническому сотрудничеству, но она может привлечь внимание и более массового читателя, вникающего в механику геополитики.



№ 14 (727) за 10 апреля 2018 года Источник - vpk-news.ru

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