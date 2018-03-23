Китай победил США? Мы ведем счет, - Ван Гуань

07:39 12.04.2018 Торговая война США и Китая: кто кого?



2018 год только начался, а президент США Дональд Трамп уже начал махать "торговой дубинкой", и даже крах фондового рынка США не может остановить его. Сегодня ночью правительство президента Трампа объявило о планах ввести таможенные пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 60 миллиардов долларов, а также ограничить китайские инвестиции в США. Торговая война между Китаем и США разразится в любой момент. Однако какова ее подлинная причина? То, о чем он неустанно продолжает повторять - о торговом дисбалансе с Китаем, об увядании обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов - это действительно вина Китая?



Корреспондент Центрального телевидения Китая в Северной Америке, ведущий CGTN Ван Гуань, основываясь на последних докладах и статистике, считает, что доводы Трампа выглядят крайне абсурдно.



Китай победил США? Простые подсчеты



Президент Трамп утверждает, что Китай уже одолел США в торговой войне. Однако он приходит к такому выводу методом упрощенных математических вычислений: в 2016 году США импортировала из Китая товаров на 463 миллиарда долларов, а экспортировала в Китай только на 116 миллиарда долларов. После этого, США произвели простые подсчеты, получилось, что торговый дефицит США с Китаем составляет 347 миллиарда долларов. Неужели можно так просто посчитать эти значения? Боюсь, что нет. Ван Гуань подробно объясняет все детали международной торговли.



Дефицит торгового баланса? США занимает первое место в мире по активному сальдо в сфере услуг



Ван Гуань делает акцент на том, что, в действительности, торговый дефицит США составил около 347 миллиарда долларов, однако при этом в сфере услуг США получил положительное торговое сальдо в размере 37 миллиардов долларов. Этот показатель занимает первое место в мире в индустрии услуг. Китай и США продают такие товары, как одежда, головные уборы, обувь, мобильные телефоны, самолеты. В сфере услуг пользуются спросом туризм, образование интеллектуальная собственность, то есть всякого рода патенты.



Стоит очень хорошо разобраться с активным сальдо в индустрии услуг. Рассмотрим, к примеру, туризм. Согласно статистике Министерства коммерции КНР, в 2016 году китайские туристы, посетившие США, в среднем тратили около 13 тысяч долларов на человека, что намного превышает расходы на путешествия в другие страны. Что касается образования, то для китайских студентов, которые получают образование за границей, США - самая популярная страна. В 2016 году китайские студенты в США в среднем тралили около 450 тысяч долларов на человека, и внесли в бюджет США 15,9 миллиарда долларов. А прокат американских фильмов только в Китае принес США еще около 16 миллиардов долларов, что в пять раз больше, чем прокат китайских фильмов в других странах.



Пассивный торговый баланс США - выгода для Китая? Выгода от промежуточных товаров не принадлежит Китаю! Ван Гуань детально объясняет значение понятия "промежуточный товар"



Большую часть внешней торговли Китая составляет встречная торговля. Комплектующие импортируются из других стран (Корея, Япония, Тайвань и другие), в Китае производится сборка изделия, а затем вновь экспортируются в другие страны. 44% от всех "промежуточных товаров", экспортируется в США. Корреспондент Ван Гуань ссылается на данные Оксфордского центра экономических исследований и обращает внимание на то, что если вычесть стоимость этих "промежуточных продуктов", то пассивный торговый баланс Китая и США сократится на 50%, и будет равен уровню пассивного баланса США и ЕС.



Китайские предприятия не получают большую часть прибыли от торговли "промежуточными товарами", однако, согласно подсчетам США, Китай получает всю прибыль. Разве это честно?



Классическим примером является iPhone. В 2009 году, когда iPhone производился в Китае, заводы использовали запчасти из США по 11 долларов, а затем закупали остальные части за 172 доллара в других странах. По возвращении в США, стоимость телефонов могла доходить до 600 долларов. Китай мог получить прибыль от производства в размере 6,5 долларов за штуку, что составляет всего 1% от розничной стоимости телефона. А компании в США заработали около 70% от этой стоимости.



Ван Гуань: "Американский метод вычисления не работает в современном мире, и к тому же вводит людей в заблуждение. Он может показать только количество товара, которое ввезли в страну, и не может продемонстрировать, сколько прибыли получили компании в том или ином государстве".



Это Китай отбирает у американцев их кровный заработок? "Ассошиэйтед Пресс": 88% рабочих заменили машины



"Мы должны защитить наших рабочих, и мы сделаем это!" - клятвенно заявил президент Трамп. Ван Гуань отмечает, что США действительно стоит защищать рабочих в связи с нарастающей механизацией производства. Трамп никогда не заявлял о том, что Китай отнимает у США хлеб - обрабатывающую промышленность. "Ассошиэйтед пресс" ссылаются на статистику американского университета Ball State University, который находится в штате Индиана. Согласно их исследованиям, 88% рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности США уже занимают машины.



И на самом деле, международная торговля, наоборот, способствует созданию новых рабочих мест. Исследовательская служба конгресса США представила отчет, согласно которому с 2010 по 2015 импорт США из Китая в сфере обрабатывающей промышленности увеличился на 10 миллиардов долларов, а количество рабочих мест в этой сфере не только не сократились, но и увеличились на 7%.



"Менталитет холодной войны" - корень зла? Это манера поведения США по отношению к ограничению на экспорт высоких технологий в Китай, которая никогда не изменится



Ван Гуань: Китай надеется на то, что они смогут ввозить из США высокотехнологичную продукцию, однако США рассматривает вариант полностью запретить экспорт техники, объясняя это делом государственной безопасности.



Корреспондент Центрального телевидения Китая Ван Гуань изучил доклад Фонда Карнеги за международный мир, в котором говорится, что если США снизят уровень экспортного контроля по отношению к Китаю до уровня Франции, то дефицит торгового баланса может быть сокращен на 34%, а если до уровня Бразилии, то на 24%.



Ван Гуань (王冠)

Гуаньча, Китай

Оригинал публикации: 中国"打败"美国？央视记者王冠跟特朗普算了笔账

Опубликовано 23/03/2018 Источник - inosmi.ru

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