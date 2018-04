Что не так с твитом Трампа об ударе по Сирии, - CNN

07:28 12.04.2018 Рано утром в среду президент Дональд Трамп написал в "Твиттере": "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят - хорошие, новые и „умные"! Нечего сотрудничать с животным-убийцей, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!"



Вот как!



В этом твите есть много чего - и много неправильного. Давайте посчитаем допущенные оплошности.



1. "Твиттер" - это не то место, где можно объявлять о военном ударе



Да, я знаю, что "Твиттер" увеличил количество знаков для сообщений с 140 до 280. Но даже 280 знаков, наверное, недостаточно, чтобы угрожать (или, может быть, не просто угрожать?) России и Сирии ракетными ударами. И даже если бы в "Твиттере" было бы неограниченное количество символов для сообщений, разве сайт микроблогов действительно является подходящим средством для объявления военных действий против иностранной державы и одновременных насмешек в связи с этим над другой иностранной державой? (В этом абзаце - 414 символов).



А как же насчет обещаний не "телеграфировать" о наших военных действиях?



Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп громче всего критиковал Хиллари Клинтон и Барака Обаму за то, что они слишком открыты и откровенно говорят о том, как они будут задействовать наши вооруженные силы, позволяя врагу узнать о наших следующих шагах и подготовиться к ним.



"Она говорит нам, как бороться с ИГИЛ (террористической организацией, запрещенной в РФ - прим. ред.), - заявил Трамп, говоря о Клинтон во время первых дебатов с ней осенью 2016 года. - Просто зайдите на ее сайт. Она на своем сайте рассказывает вам, как бороться с ИГИЛ. Не думаю, что генералу Дугласу Макартуру это бы очень понравилось". Позже он добавил: "Вы говорите противнику обо всем, что хотите сделать".



А еще вот это:



Трамп: "Почему мы продолжаем трубить на весь мир, когда собираемся атаковать Сирию. Почему мы не можем просто помолчать и, если мы вообще нападаем, застать их врасплох?"



07:45, 29 августа 2013 г.



И это:



Трамп: "Прежде чем атаковать Сирию, президент должен получить одобрение Конгресса - и будет большой ошибкой, если он этого не сделает!"



02:02, 31 августа 2013 г.



Да уж…



Разве публикация твита "Готовься, Россия!" по поводу запуска "хороших, новых и „умных" ракет" - не то же самое? А то, может, и еще хуже, учитывая, что Трамп не излагает публично общую стратегию решения проблем, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом, а скорее предварительно просматривает фактические запуски ракет?



3. Никто не знает, насколько серьезно к этому относиться



Перспектива нанесения ракетных ударов по Сирии - запуска ракет, которые Россия пообещала сбивать - это дело очень серьезное, и принять такое решение не так-то просто. Проблема в том, что никто на самом деле не знает, действительно ли Трамп решил это сделать или нет.



Был ли этот твит осознанным разрешение" на запуск ракеты? И знает ли об этом армейское начальство? Одобрило ли оно язык и стиль твита и время его публикации?



Или это был просто гневный выпад Трампа? Смотрел себе рано утром передачи по кабельному, увидел репортаж о том, что Россия собирается сбивать ракеты, направленные в сторону Сирии. И подумал: "Я им покажу"?



И твит, который он опубликовал следом - менее чем через час после твита "Готовься, Россия!" - похоже, означает последнее. "Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. России нужна наша помощь в экономике, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может, прекратим гонку вооружений?".



Но разве он только что не написал в "Твиттере" о России и Сирии, которым надо готовиться к тому, что в их сторону полетят ракеты?



Оригинал публикации: 3 things Donald Trump did wrong in his taunting Russia tweet

CNN, США

11/04/2018 Источник - inosmi.ru

