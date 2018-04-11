Скажи "А-а-а". В Киргизии началось обязательно-принудительное тестирование всех госслужащих по кыр-языку

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07:22 12.04.2018
Сотрудники Аппарата президента начали проходить тестирование на знание госязыка
С 10 апреля государственные гражданские и муниципальные служащие Кыргызской Республики начали проходить обязательное тестирование на знание государственного языка. Тестирование проводится сотрудниками государственного учреждения "Кыргызтест".
Как сообщили в пресс-службе президента, первыми тест проходят сотрудники Аппарата президента.
Тестирование проводят две группы: локальная группа обеспечивает прохождения тестирования служащих в городе Бишкек, мобильная группа проводит тестирование в регионах.
Согласно предварительным данным, по республике сдают тест 24467 государственных и муниципальных служащих, из них 7785 служащих сдают тест в городе Бишкек и 16682 в регионах.
Тесты разработаны специально для государственных и муниципальных служащих. Предварительно государственные гражданские и муниципальные служащие прошли пробные тесты.