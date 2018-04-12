Ильхам Алиев продлил мандат, - Ю.Рокс

07:13 12.04.2018 Ильхам Алиев продлил мандат народного доверия



В Азербайджане состоялись выборы президента



В среду в Азербайджане состоялись выборы президента. Помимо фаворита избирательной кампании – действующего главы государства Ильхама Алиева в них приняли участие еще семь кандидатов. В течение всего дня ЦИК Азербайджана предоставлял данные, свидетельствующие о высокой явке электората, а наблюдатели, в частности от СНГ и ПАСЕ, докладывали об отсутствии мало-мальски серьезных нарушений. Все это позволяет утверждать, что выборы будут признаны состоявшимися. Официально победителя ЦИК объявит позже, однако никаких сомнений в успехе Ильхама Алиева нет ни у кого.



В Азербайджане практически речь идет не о выборах в классическом понимании, а о референдуме по доверию к курсу действующего президента Ильхама Алиева, считает научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев. "Предположительно он наберет больше 85% голосов, так как зачастую работает "магия цифр" – новый результат должен быть лучше предыдущего, а на прошлых выборах Алиев набрал 84,6%. Таким образом, при невысоком уровне доверия населения Азербайджана к органам исполнительной власти президент своим авторитетом вытягивает всю систему", – сказал "НГ" Караваев.



С оценкой российского эксперта в целом согласен политический обозреватель издания JAM-news в Баку Шахин Рзаев. По его словам, никогда еще в независимом Азербайджане оппозиция не была так слаба, как сейчас. "С одной стороны, действительно есть давление властей, но с другой стороны – сама оппозиция не обладает волей и способностью менять что-то в себе. Одни и те же лица, одни и те же лозунги – более 20 лет. Оппозиционные партии ревностно относятся друг к другу, опасаясь, что только кому-то из них достанется неформальный титул "ведущей оппозиционной силы", периодически обмениваются обвинениями в сотрудничестве с властью. В результате – недоверие населения. Например, "Мусават" и "Народный фронт" впервые за 5 лет попытались провести совместную акцию, но на митинг смогли привлечь всего около 3 тыс. человек", – сказал "НГ" Шахин Рзаев. По его словам, нынешние выборы стали отражением такого положения. "Ситуация комическая – кандидат, баллотирующийся на пост главы государства, не говорит ни слова против правящего президента в телевизионных дебатах, в которых тот и не участвует. Все они хотят быть вторыми после Ильхама Алиева, и их самое большое желание – набрать больше 1% голосов", – сказал Рзаев.



С учетом такой внутриполитической обстановки вдвойне непонятным становится решение Алиева перенести выборы – они должны были состояться осенью нынешнего года. Поскольку причина осталась неизвестной, неопределенность вызвала множество кривотолков, вплоть до планирующейся и становящейся стандартной на постсоветском пространстве операции по передаче власти доверенному человеку или, наоборот, еще большего укрепления личного положения. "Об этом никто не знает. Первая леди Мехрибан Алиева уже во власти, являясь первым вице-президентом. Что же касается детей, то похоже, что глава государства пока не хочет привлекать их к политической жизни", – считает Рзаев.



Александр Караваев, в свою очередь, причину переноса выборов объясняет двумя возможными обстоятельствами. "Первое – техническое: президентские выборы практически совпадали с парламентскими, и целесообразнее было их развести. Второе – назначив выборы главы государства на более ранний срок, Ильхам Алиев выиграл время, не дав раскрутиться возможным форс-мажорным обстоятельствам, протестным акциям, усилению давления Запада и каким-то иным сценариям дестабилизации", – сказал "НГ" Караваев.



Таким образом, Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие 7 лет – таков президентский срок после принятия конституционных поправок. На вопрос "НГ" о том, какие задачи кроме общеизвестной по восстановлению территориальной целостности страны предстоит решать азербайджанскому лидеру, Шахин Рзаев заметил, что, очевидно, одной из них является диверсификация экономики. "В Азербайджане помнят хлопковые поля, сельское хозяйство, туризм. Но в регионах нет благоприятной экономической атмосферы для развития: предприниматели пока не заинтересованы вкладывать деньги в те же хлопковые поля, а местные власти используют методы управления и контроля, как в советское время. Перспективным видится также развитие туризма", – считает Шахин Рзаев.



По мнению Александра Караваева, основа экономической политики в условиях перехода на платформу несырьевого экспорта – это подбор кадров, способных находить неожиданные и эффективные бизнес-решения. "В этом направлении в Баку уже идет работа. Создано экспортное агентство AzPromo, открываются торговые представительства в государствах, являющихся главными экспортными направлениями Баку: России, Китае, ОАЭ, Индии. До конца года, видимо, произойдут изменения в правительстве. Создаются более эффективные институты регулирования экономики – агентства. Причем так, чтобы они не дублировали сужающиеся функции министерств. Продолжится реформа банковского сектора", – сказал "НГ" Караваев, предрекая азербайджанскому государству стабильный период развития.



По его словам, в стабильности азербайджанского государства по целому ряду причин заинтересована и Москва. "Азербайджан для России – это и дополнительный источник трудовых ресурсов, это и аграрные поставки, это и возможность совместного взаимодействия в нефтегазовой отрасли в третьих странах, это и транспортная кооперация и перспективные промышленные проекты", – считает Караваев. По его словам, не стоит забывать и важной союзнической роли Азербайджана в борьбе с радикальными исламскими течениями и цветными революциями. "Такими союзниками не размениваются", – резюмировал Александр Караваев.

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.04.2018 Источник - ng.ru

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