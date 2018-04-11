В Гуте рос-спецназ ликвидировал и частью взял в плен британское отделение 22 батальона SAS

05:00 12.04.2018 Спецслужбы Франции подтверждают уничтожение офицеров британской САС в Восточной Гуте



Британские военнослужащие были уничтожены в Восточной Гуте, оставшиеся в живых взяты в плен



В ходе операции по освобождению района Восточная Гута были уничтожены британские военнослужащие, в т.ч. из 22 батальона Специальной авиационной службы (SAS), оставшиеся в живых взяты в плен. Информация поступила от источников, близких к информационному отделу Сирийской арабской армии, сообщают источники в спецслужбах Франции.



Это известная и давняя практика, когда британские или французские или голландские военные, которые контролируют террористические группы в Сирии, систематически становятся предметом тайной торговли и всегда репатриируются после быстрых переговоров. Так, например, было в случае захвата в плен 23 французских солдат в Алеппо в 2013 году.



В настоящее время эта практика претерпела серьезные изменения.



Британские солдаты, в том числе военнослужащие 22-го батальона Специальной авиационной службы (SAS), были уничтожены, а другие были захвачены живыми вместе с террористами во время операции по освобождению района Восточная Гута в пригороде Дамаска, проводившейся сирийской армией и российским спецназом.



Теперь понятно, почему Лондон кричит о войне, изобретая дело Скрипаля, или приказывая своим товарищам-террористам с белых шлемах организовать провокацию о химической атаке в Думе, при этом эксплуатируя там очень маленьких детей.

11 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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