Антимир после войны. США работают над планами развала Сирии, - С.Карпачев

01:05 12.04.2018 Московская конференция по международной безопасности под эгидой Министерства обороны России проходит ежегодно и уже вписалась в график наиболее важных мировых мероприятий, стала событием, которое пропускать не принято. На VII МКМБ приехали делегации из 95 стран, включая 30 глав военных ведомств, 15 начальников Генштабов и замминистров обороны, представители ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, СНГ, МККК. Обсуждались перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке, особое внимание уделялось налаживанию мирной жизни в Сирии и регионе в целом.



Запрещенное в России "Исламское государство" разгромлено, говорилось в послании президента РФ Владимира Путина участникам конференции. Но несмотря на военное поражение, "эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры. В этих условиях необходимо вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы", считает Верховный главнокомандующий.



" Разгром халифата означает и поражение региональной политики США на Ближнем Востоке "



"Сегодня мир проходит через переломный этап. Меняются взаимоотношения между государствами, все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружения", – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии конференции. Усиливается антироссийская риторика, активизируется недружественная военная деятельность вблизи наших границ. Особый упор делается на борьбу с террористической угрозой, масштабы которой в последние годы значительно выросли. Министр напомнил, что в Сирии так называемую борьбу с боевиками вела возглавляемая США антитеррористическая коалиция, в которую входили более 30 передовых в военном отношении государств, были задействованы значительные ресурсы, боевая авиация и силы спецназа. Однако сколько-нибудь существенных результатов ведомый американцами контингент не достиг. Территории, подконтрольные ИГ, только расширялись. Положение изменилось лишь после начала операции российских ВКС и создания реального антитеррористического альянса с участием Ирана, России и Турции. От экстремистов освобождена большая часть территории САР, отметил министр, с остальными ведут детальные переговоры по сложению оружия.



Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сравнил сложившуюся в мире ситуацию с оруэлловским миропорядком из книги "1984", когда "война – это мир, свобода – это рабство и незнание – сила". Всем ценностям и нормам, регулирующим межгосударственные отношения, придается прямо противоположное значение, отметил он. "На нынешнем этапе количество, а главное – качество лжи, призванное оправдать гегемонию Запада, просто беспрецедентно", – подчеркнул директор СВР. Необходимо двигаться по пути совершенствования инструментария взаимодействия между странами, заметил Нарышкин.



Как заявил начальник Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Сергей Рудской, в Сирии столкнулись с подготовленным противником. Лидеры террористов прошли обучение в специальных лагерях под руководством опытных инструкторов. В отрядах действовали военные советники из стран Ближнего Востока и западных государств. "Бандформирования были хорошо организованы, вооружены не только стрелковым оружием, но и военной техникой, у них не было недостатка в боеприпасах и материальных средствах, которые постоянно пополнялись из-за рубежа. Помимо террористических способов, боевики применяли и войсковую тактику, действовали грамотно и нешаблонно, особенно в городских условиях", – сказал Рудской. По данным военного ведомства, российские ВКС за последние три месяца уничтожили 17 беспилотников боевиков, которые не могли быть созданы без поддержки западных специалистов. Все основные районы, где правительственные силы и отряды народного ополчения вели боевые действия, были освобождены благодаря непосредственному участию российских военных советников в планировании операций и руководству ими, авиационной поддержке ВКС России, действиям наших Сил специальных операций.



Уже через два месяца после начала применения по террористам российской боевой авиации сирийские правительственные войска освободили населенные пункты в провинции Латакия, восстановили контроль над стратегическим дорожным направлением Алеппо – Хама, разблокировали аэродром Квайрес в провинции Алеппо. Основные результаты военной операции ВКС России: разгромлена группировка ИГ на территории Сирии, после понесенных потерь она фактически прекратила существование, налицо все предпосылки для завершения гражданской войны, запущен процесс мирного урегулирования конфликта и восстановления государственных институтов власти на освобожденных территориях.



США пытаются создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство со своими вооруженными силами. По мнению Рудского, американские планы развалить Сирию закладывают основы для новой войны в этой стране.



Хотя в Ближневосточном регионе и утихла "лихорадка терроризма", но до окончательного искоренения этой заразы еще далеко. Для закрепления окончательной победы над исламистами необходимо добить их во всех сферах: идеологической, психологической, религиозной, считает министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран Амир Хан. Вместе с тем разгром ИГ означает и поражение региональной политики США, что может положить начало новому витку насилия. "Уничтожение инфраструктуры террористической группировки ИГ стало возможным благодаря усилиям и самоотверженности вооруженных сил и борющихся народов Ирака и Сирии и всесторонней поддержке Ирана и России в согласованном сотрудничестве с Турцией", – заявил он. По мнению главы военного ведомства ИРИ, в регионе необходимо выработать единую оборонную политику сотрудничества, опираясь при этом на экономические, политические и культурные внутрирегиональные связи.



Соединенные усилия сирийской армии и союзных войск способствовали краху установления халифата, считает замминистра обороны Сирии Махмуд Шава. ВКС России за счет качества, плотности и точности нанесенных ударов сыграли главную роль в ликвидации "Исламского государства". Размышляя о том, как будет развиваться ситуация, Шава подчеркнул, что наличие любых иностранных военных сил на территории Сирии без разрешения правительства САР рассматривается как агрессия и оккупация. Министр обороны КНР Вэй Фанхэ отметил, что отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства между КНР и РФ прочны и стабильны подобно горе Тайшань. Армии двух стран усиливают сотрудничество по всем направлениям.



По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, ИГ и "Аль-Каида" сохраняют боеспособность благодаря наличию разногласий между государствами и нельзя исключить их воссоединения в виде новой террористической сети. В наших силах предотвратить подобное развитие ситуации.



Сергей Карпачев,

специальный корреспондент "ВПК"



№ 14 (727) за 10 апреля 2018 Источник - vpk-news.ru

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